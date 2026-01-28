Γεωργιάδης: Προανήγγειλε αύξηση των οδοιπορικών για νεφροπαθείς – Αισιόδοξα νέα για μεταμοσχεύσεις

Την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε νέα αύξηση του επιδόματος οδοιπορικών για τους νεφροπαθείς γνωστοποίησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά τη διάρκεια της πρωτοχρονιάτικης εκδήλωσης του Πανελληνίου Συνδέσμου Νεφροπαθών (ΠΣΝ) «Γιώργος Καστρινάκης», που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Τιτάνια».

Ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι το 2024 είχε ήδη υπάρξει αύξηση του επιδόματος και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης το 2026, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Η πόρτα μου είναι ανοικτή για να βρίσκουμε λύσεις σε αυτά που μπορούν να λυθούν. Κάναμε κάτι για τα οδοιπορικά πέρυσι, θα κάνουμε ξανά φέτος».

Παρούσα στην εκδήλωση ήταν και η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, η οποία αναφέρθηκε στην προσωπική της εμπειρία, καθώς το περασμένο καλοκαίρι, μετά τον θάνατο της μητέρας της, η ίδια και ο αδελφός της προχώρησαν σε δωρεά πέντε οργάνων. «Και οι δύο νεφροί της δωρήθηκαν σε δύο συνανθρώπους μας, οι οποίοι περίμεναν πάνω από ένα τηλέφωνο, όπως καθένας από εσάς περιμένει εδώ και πάρα πολλά χρόνια», ανέφερε η κ. Κεραμέως.

Αισιόδοξα στοιχεία για τις μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα

Ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, Γιώργος Παπαθεοδωρίδης, παρουσίασε στοιχεία για τις μεταμοσχεύσεις στην Ελλάδα, τα οποία καταδεικνύουν σταθερή πρόοδο. Συγκεκριμένα:

Το 2025 πραγματοποιήθηκαν 270 μεταμοσχεύσεις νεφρού (184 από αποβιώσαντες και 86 από ζώντες δότες).

Ο αριθμός των δωρητών ανήλθε σε 137, σημειώνοντας αύξηση 25% σε σχέση με τους 111 δωρητές του 2024.

Σε σχέση με τις αρχές του 2020-2021, παρατηρείται αύξηση κατά 180%, καθώς τότε υπήρχαν μόλις 45-50 δότες.

Ο κ. Παπαθεοδωρίδης τόνισε ότι, παρά τα αισιόδοξα αποτελέσματα, «κανείς δεν πανηγυρίζει», καθώς απαιτείται περαιτέρω προσπάθεια για να διατηρηθεί ο αριθμός των 200 δωρητών και να γίνει η υψηλή αυτή επίδοση καθημερινότητα και όχι ρεκόρ.

Ανάλογη ήταν και η τοποθέτηση του προέδρου του ΠΣΝ, Γρηγόρη Λεοντόπουλου: «Οι προσπάθειές μας για την αύξηση των μεταμοσχεύσεων καθώς και για την επίλυση όλων των τρεχόντων ζητημάτων που απασχολούν τους νεφροπαθείς θα συνεχιστούν και φέτος».

Ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, Ιωάννης Βαρδακαστάνης, αναφέρθηκε στην ιστορία του ΠΣΝ «Γιώργος Καστρινάκης», επισημαίνοντας τη συμβολή του στην βελτίωση της ζωής των νεφροπαθών και των μεταμοσχευμένων στη χώρα.

Τιμητικές διακρίσεις και εκπαιδευτικά εργαλεία

Κατά την εκδήλωση τιμήθηκαν:

Η Δήμητρα Λίγγρη, δικηγόρος και νομικός σύμβουλος του ΕΟΠΥΥ, για τη στήριξή της στον αγώνα του Συνδέσμου και των ατόμων με αναπηρία.

Ο Βασίλης Βουγάς, χειρουργός μεταμοσχευτής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός», για την πολυετή προσφορά του στις μεταμοσχεύσεις.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και των συνεργαζόμενων κλινικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «Αττικόν», του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος «Η Σωτηρία» και του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ΚΑΤ για τη συμβολή τους στη δωρεά ιστών και οργάνων.

Επιπλέον, παρουσιάστηκε ο «Οδηγός Αγγειακής Προσπέλασης για τη Θεραπεία με Αιμοκάθαρση», της Ειρήνης Ζορμπά, Αν. Προϊσταμένης της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του «Αττικόν», που εκδόθηκε με τη στήριξη του ΠΣΝ.

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, η βουλευτής Μιλένα Αποστολάκη, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, ο πρώην υπουργός Δημήτρης Στρατούλης, καθώς και η δωρήτρια του ΠΣΝ, Ελισσάβετ Φωτεινέλη-Κρητικού.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σύνδεσμος φέρει το όνομα του Γιώργου Καστρινάκη, δημοσιογράφου και πολιτικού, που συνέβαλε καθοριστικά στη βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας και της ποιότητας ζωής των νεφροπαθών και των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα.