Συνάντηση ΠΟΣ ΔΕΗ – Χρηστίδη: Στο επίκεντρο τα οξυμένα προβλήματα των συνταξιούχων

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναπτύχθηκαν εκτενώς οι δυσανάλογες μειώσεις που έχουν υποστεί οι συντάξεις, οι οποίες – σε πολλές περιπτώσεις – υπερβαίνουν το 50%, η δραματική επιβάρυνση από την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής, καθώς και η κατάργηση του ειδικού τιμολογίου ρεύματος, που πλήττει ιδιαίτερα τους συνταξιούχους του κλάδου.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις συνέπειες του νόμου Κατρούγκαλου, ο οποίος επέφερε μεγάλες απώλειες εισοδήματος, χωρίς να έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αποκατάσταση των περικοπών.
Τονίστηκε, επίσης, ότι η προσωπική διαφορά στερεί από χιλιάδες συνταξιούχους κάθε προοπτική ουσιαστικής αύξησης, ενώ ο επανυπολογισμός των συντάξεων πραγματοποιήθηκε χωρίς διαφάνεια και χωρίς να συνυπολογιστούν εισφορές που έχουν καταβληθεί για δώρα, πρόσθετες αμοιβές, βαρέα και υπερβαρέα, καθώς και παράλληλο και διαδοχικό χρόνο ασφάλισης.
Η ΠΟΣ ΔΕΗ παρουσίασε αναλυτικά τα βασικά αιτήματα που έχει ήδη θέσει με επίσημη επιστολή της προς το Υπουργείο Εργασίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:
- πραγματικές αυξήσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις και επαναφορά των δώρων,
- κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και της προσωπικής διαφοράς,
- καταβολή των αναδρομικών του 11μήνου σε όλους τους δικαιούχους,
- φορολογική ελάφρυνση και μείωση των εισφορών υγείας,
- δίκαιες ρυθμίσεις για τις συντάξεις χηρείας,
- ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας,
- επαναφορά του ειδικού τιμολογίου ρεύματος για τους συνταξιούχους της ΔΕΗ,
- μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας σε ενέργεια, καύσιμα, φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης.
Ο Παύλος Χρηστίδης ανέλυσε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τα παραπάνω ζητήματα και δεσμεύτηκε ότι θα αναλάβει σχετικές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες.