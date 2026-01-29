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Συνάντηση ΠΟΣ ΔΕΗ – Χρηστίδη: Στο επίκεντρο τα οξυμένα προβλήματα των συνταξιούχων
Πολιτική
11:42 - 29 Ιαν 2026

Συνάντηση ΠΟΣ ΔΕΗ – Χρηστίδη: Στο επίκεντρο τα οξυμένα προβλήματα των συνταξιούχων

Reporter.gr Newsroom
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Τα σοβαρά και χρονίζοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ, τέθηκαν επί τάπητος στη συνάντηση που είχε ο Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής με Αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΔΕΗ στη Βουλή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναπτύχθηκαν εκτενώς οι δυσανάλογες μειώσεις που έχουν υποστεί οι συντάξεις, οι οποίες – σε πολλές περιπτώσεις – υπερβαίνουν το 50%, η δραματική επιβάρυνση από την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής, καθώς και η κατάργηση του ειδικού τιμολογίου ρεύματος, που πλήττει ιδιαίτερα τους συνταξιούχους του κλάδου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις συνέπειες του νόμου Κατρούγκαλου, ο οποίος επέφερε μεγάλες απώλειες εισοδήματος, χωρίς να έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αποκατάσταση των περικοπών.

Τονίστηκε, επίσης, ότι η προσωπική διαφορά στερεί από χιλιάδες συνταξιούχους κάθε προοπτική ουσιαστικής αύξησης, ενώ ο επανυπολογισμός των συντάξεων πραγματοποιήθηκε χωρίς διαφάνεια και χωρίς να συνυπολογιστούν εισφορές που έχουν καταβληθεί για δώρα, πρόσθετες αμοιβές, βαρέα και υπερβαρέα, καθώς και παράλληλο και διαδοχικό χρόνο ασφάλισης.

Η ΠΟΣ ΔΕΗ παρουσίασε αναλυτικά τα βασικά αιτήματα που έχει ήδη θέσει με επίσημη επιστολή της προς το Υπουργείο Εργασίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

- πραγματικές αυξήσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις και επαναφορά των δώρων,

- κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και της προσωπικής διαφοράς,

- καταβολή των αναδρομικών του 11μήνου σε όλους τους δικαιούχους,

- φορολογική ελάφρυνση και μείωση των εισφορών υγείας,

- δίκαιες ρυθμίσεις για τις συντάξεις χηρείας,

- ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας,

- επαναφορά του ειδικού τιμολογίου ρεύματος για τους συνταξιούχους της ΔΕΗ,

- μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας σε ενέργεια, καύσιμα, φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης.

Ο Παύλος Χρηστίδης ανέλυσε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τα παραπάνω ζητήματα και δεσμεύτηκε ότι θα αναλάβει σχετικές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες.

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