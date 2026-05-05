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Χρηστίδης: Οι πολίτες ζητούν εκλογές και πολιτική αλλαγή
Πολιτική
11:32 - 05 Μάι 2026

Χρηστίδης: Οι πολίτες ζητούν εκλογές και πολιτική αλλαγή

Reporter.gr Newsroom
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«Ο μέσος άνθρωπος έχει αντίληψη ότι, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης του τόπου από τη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να περιμένει τίποτα διαφορετικό. Και γι’ αυτό σε όλες τις δημοσκοπήσεις, το αίτημα για πρόωρες εκλογές και το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι κυρίαρχο», ανέφερε ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, σε τηλεοπτική συνέντευξη στον ΣΚΑΙ.  

Έθεσε ως μείζονα ζητήματα, την ακρίβεια, τη διαφθορά, την εργασία, την παιδεία και την υγεία, τα οποία - όπως είπε - είναι ακόμα εδώ.

Αντέτεινε απέναντι σε αυτά, τις προτάσεις που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, κατά καιρούς, για τις τράπεζες, τους servicers, τα funds και άλλα.

«Κάποια στιγμή, για να μας αξιολογήσει ο κόσμος, να συζητήσουμε τις προτάσεις μας για τα κόκκινα δάνεια, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, την εργασία. Γιατί εδώ υπάρχουν δύο κόσμοι που συγκρούονται. Από τη μια ο κόσμος της ΝΔ που μας έχει κάνει πρωτοσέλιδο στη Ζιμπάμπουε Ποστ για το 13ωρο εργασίας και από την άλλη εμείς», υπογράμμισε και πρόσθεσε:

«Μπορείτε να μου πείτε μια χώρα που έχει 13ωρο πανευρωπαϊκά; Εγώ μπορώ να σας πω πέντε χώρες που εφαρμόζουν πιλοτικά την 4ημερη εργασία».

Κατέληξε, επαναφέροντας μια από τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού χάους, λέγοντας: «Σήμερα που μιλάμε υπάρχουν οκτώ φορείς που ασχολούνται με το ζήτημα αυτό, ενώ θα έπρεπε να έχουμε ένα μητροπολιτικό φορέα. Αυτή είναι η δική μας πρόταση που θα βοηθούσε πολύ».

{https://exchange.glomex.com/video/v-diaj23omzrpd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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