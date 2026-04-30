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Χρηστίδης: Διαφορετικό μοντέλο εργασίας για αύξηση της παραγωγικότητας και ποιοτική ζωή των εργαζομένων
Πολιτική
15:20 - 30 Απρ 2026

Χρηστίδης: Διαφορετικό μοντέλο εργασίας για αύξηση της παραγωγικότητας και ποιοτική ζωή των εργαζομένων

Reporter.gr Newsroom
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Στην ανάγκη να ανοίξει σοβαρά μια ουσιαστική συζήτηση για το μέλλον της εργασίας στην Ελλάδα, ιδίως υπό το πρίσμα της ψηφιακής επανάστασης, αναφέρθηκε - σε ραδιοφωνική συνέντευξη στον Real Fm, ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής.  

«Η Ελλάδα, ενώ έχει υπερεργασία, στην πραγματικότητα εξακολουθεί να έχει πολύ χαμηλή παραγωγικότητα. Απέναντι σε αυτό πρέπει να δούμε πως σε μία σειρά από επαγγέλματα μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα, το οποίο εμείς προτείνουμε», σημείωσε και έθεσε το εξής ερώτημα: «Θέλουμε εργαζόμενους που δουλεύουν περισσότερο αλλά αποδίδουν λιγότερο, όπως συμβαίνει σήμερα, ή εργαζόμενους που δουλεύουν πιο αποδοτικά σε ένα σύγχρονο εργασιακό πλαίσιο;».

Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την καθιέρωση τετραήμερης εργασίας με τις ίδιες αποδοχές, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια συζήτηση που έχει ήδη ανοίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως επισήμανε, πιλοτικά προγράμματα σε χώρες όπως η Ισπανία, η Ισλανδία και η Ολλανδία δείχνουν ότι η μείωση του χρόνου εργασίας μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωση της καθημερινότητας των εργαζομένων.

Τόνισε, δε, ότι η εφαρμογή ενός τέτοιου μοντέλου θα μπορούσε να έχει ακόμη μεγαλύτερα οφέλη για την Ελλάδα, η οποία - όπως είπε - «καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά εβδομαδιαίας εργασίας στην Ευρώπη, εκτεταμένη εργασία τα Σαββατοκύριακα, χαμηλές αποδοχές και υψηλό ποσοστό εργατικών ατυχημάτων».

Ακόμη, άσκησε κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης για τον τρόπο καθορισμού του κατώτατου μισθού από αλγόριθμο αλλά και το 13ωρο εργασίας. Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση του ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, επισημαίνοντας ότι σήμερα περίπου το 80% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα δεν καλύπτεται από αυτές.

Διευκρίνισε, τέλος, ότι η συζήτηση για το νέο μοντέλο εργασίας πρέπει να γίνει με τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων, επισημαίνοντας ότι παραδείγματα από χώρες του εξωτερικού δείχνουν πως καλύτερες συνθήκες εργασίας οδηγούν σε πιο υγιείς, πιο ικανοποιημένους και τελικά πιο παραγωγικούς εργαζόμενους.

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