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Χρηστίδης: Αντί να τιμά τη μνήμη των 200 της Καισαριανής, ο κ. Γεωργιάδης λειτουργεί ως νέος Ζούκοφ της ΝΔ
Πολιτική
12:25 - 02 Μάι 2026

Χρηστίδης: Αντί να τιμά τη μνήμη των 200 της Καισαριανής, ο κ. Γεωργιάδης λειτουργεί ως νέος Ζούκοφ της ΝΔ

Reporter.gr Newsroom
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Την ανάγκη εφαρμογής ενός διαφορετικού μοντέλου εργασίας, ακόμη και σε δοκιμαστικό επίπεδο σε πρώτη φάση, υπογράμμισε ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, μιλώντας το Σάββατο (2/5) σε τηλεοπτική εκπομπή φέρνοντας ως παράδειγμα άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Αναλυτικά όσα είπε στο MEGA:

«Να δοκιμάσουμε ένα άλλο μοντέλο. Είναι ευχαριστημένη η κυβέρνηση με την παραγωγικότητα της οικονομίας μας; Έχουμε εντατικοποίηση της εργασίας αλλά τι αποτέλεσμα έχει αυτό στην παραγωγικότητα της οικονομίας; Αν ακούσουμε τον ΣΕΒ και όλους τους υπόλοιπους φορείς, δεν υπάρχει αύξηση της παραγωγικότητας», τόνισε.

Επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τις πολιτικές επιλογές της αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 4ημερη εργασία.

«Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πως η κυβέρνηση του 13ωρου, του εξαήμερου και του αλγόριθμου στον προσδιορισμό του κατώτατου μισθού κρίνει μια πρόταση ως μη ευρωπαϊκή. Ενώ γνωρίζει πολύ καλά ότι εφαρμόζεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με αυτό τον τρόπο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισλανδία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, με τη συμφωνία 25-30 επιχειρήσεων έγινε ένα πιλοτικό πρόγραμμα με πολύ καλά αποτελέσματα», πρόσθεσε.

Ο Παύλος Χρηστίδης έβαλε στο στόχαστρό του την ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη, με τη φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη και βουλευτών του ΠΑΣΟΚ κατά τη χτεσινή τους επίσκεψη στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

«Αντί να σιωπήσει μπροστά στη θυσία 200 ανθρώπων στην Καισαριανή, επέλεξε να λαϊκίσει με έναν τρόπο που είναι άθλιος. Δεν ξέρω εάν ο κ. Γεωργιάδης ψάχνει να αντικαταστήσει τον κ. Ζούκοφ, ο οποίος καταδικάστηκε. Η συμπεριφορά του ανήμερα της Πρωτομαγιάς, ενώ δεν έχει πει τίποτα για τους 200 εκτελεσθέντες, δεν έχει πει τίποτα για τα εργασιακά δικαιώματα, για τα ζητήματα που απασχολούν την ανεργία σήμερα και τους νέους ανθρώπους, να επιχειρεί να χτυπήσει με τέτοιο τρόπο την αντιπολίτευση, είναι απαράδεκτη», σχολίασε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di7z6j8dpccx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 02/05/2026 - 14:21
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