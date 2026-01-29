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ΠΑΣΟΚ: Η τυχοδιωκτική εξωτερική πολιτική της ΝΔ θέτει σε κίνδυνο τα εθνικά συμφέροντα
Πολιτική
14:10 - 29 Ιαν 2026

ΠΑΣΟΚ: Η τυχοδιωκτική εξωτερική πολιτική της ΝΔ θέτει σε κίνδυνο τα εθνικά συμφέροντα

Reporter.gr Newsroom
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«Την ώρα που εδώ και ημέρες η Τουρκία έχει εκδώσει NAVTEX δεσμεύοντας περιοχές του Αιγαίου, την ώρα που το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας φέρεται ότι δηλώνει σήμερα ρητώς ότι τα τεχνικά του διαβήματα εναντίον της χώρας μας έχουν αόριστη -και όχι διετή- διάρκεια και την ώρα που εκκρεμεί η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να ανοίξει στη Βουλή και τον δημόσιο λόγο ζητήματα περί «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο, δίνοντας χώρο στην Άγκυρα για τις παράνομες αναθεωρητικές της διεκδικήσεις», τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ την Πέμπτη (29/1).

Και συνεχίζει:

«Η τυχοδιωκτική προσέγγιση της Νέας Δημοκρατίας στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής θέτει σε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο τα εθνικά μας συμφέροντα. Οι διεθνείς σχέσεις της χώρας είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να γίνονται αντικείμενο εσωτερικής κατανάλωσης με μόνο κριτήριο το «τυφλό» κομματικό συμφέρον της Νέας Δημοκρατίας.

Σχεδόν είκοσι τέσσερις ώρες μετά τις διχαστικές δηλώσεις του και τη σαφή αποδοκιμασία του από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης όχι μόνο παραμένει Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας αλλά τον υπερασπίζεται δημόσια ο κ. Μαρινάκης. Ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχουν επιλέξει πλευρά: συμφωνούν με τις εθνικά επικίνδυνες τοποθετήσεις του εκπροσώπου τους στη Βουλή.

Άραγε, ο λαλίστατος κ. Μαρινάκης θέλει να μας εξηγήσει γιατί ο Υπουργός Εξωτερικών αισθάνθηκε την ανάγκη να κάνει δημόσια δήλωση και να «μαζέψει» τις επικίνδυνες δηλώσεις του κ. Λαζαρίδη εφόσον «διαστρεβλώθηκαν» τα λεγόμενά του; Δεν απευθύνεστε σε Λωτοφάγους. Συνέλθετε, εκπροσωπείτε την Ελληνική Κυβέρνηση».

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