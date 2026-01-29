Τουρκικό Υπουργείο Άμυνας: Παράνομες οι δραστηριότητες της Ελλάδας στο Αιγαίο - NAVTEX επ’ αόριστον

Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας επανήλθε σήμερα (29/1) με αυστηρό μήνυμα για τις ελληνικές δραστηριότητες στο Αιγαίο, υποστηρίζοντας ότι όλες οι έρευνες που διεξάγονται στην περιοχή πρέπει να συντονίζονται με την Τουρκία και διαμηνύοντας ότι οι εκδοθείσες NAVTEX θα ισχύουν επ’ αόριστον.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Άγκυρας: «Οι ειδοποιήσεις πλοήγησής μας, οι οποίες έχουν χαρακτήρα τεχνικών αντιρρήσεων σχετικά με τις δραστηριότητες της Ελλάδας στο Αιγαίο Πέλαγος που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, δημοσιεύονται επ’ αόριστον και όχι για περίοδο δύο ετών όπως ισχυρίζεται ο ελληνικός τύπος».

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται: «Με τις NAVTEX που εκδίδουμε, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, υπογραμμίζουμε ότι οι ναυτικές ανακοινώσεις που καλύπτουν την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο Πέλαγος και όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες εντός των θαλάσσιων περιοχών δικαιοδοσίας πρέπει να συντονίζονται με τη χώρα μας» και προσθέτει «Η διεξαγωγή στρατιωτικών δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε περιοχές που περιλαμβάνουν τα χωρικά ύδατα των Νησιών με Αποστρατιωτικοποιημένο Καθεστώς (GASA) αντιτίθεται στις διεθνείς συνθήκες».

Το τουρκικό υπουργείο επισημαίνει ότι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να «καθιστούν ανενεργές», στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, τις μονομερείς ενέργειες και πρωτοβουλίες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας, τα οποία απορρέουν από τις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας της.