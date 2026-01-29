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Μαρινάκης εναντίον ΠΑΣΟΚ για Ίμια: Ας δουν το ντοκιμαντέρ του κ. Παπαχελά
Πολιτική
14:17 - 29 Ιαν 2026

Μαρινάκης εναντίον ΠΑΣΟΚ για Ίμια: Ας δουν το ντοκιμαντέρ του κ. Παπαχελά

Reporter.gr Newsroom
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Νέα απάντηση στην αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τα Ίμια έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, απορρίπτοντας κάθε αιχμή περί διαφοροποίησης της κυβέρνησης από την πάγια εθνική γραμμή.

Όπως τόνισε, «εθνική θέση ήταν, είναι και παραμένει ό,τι περιέγραψε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η θεωρία των γκρίζων ζωνών δεν έχει καμία βάση, είναι αντίθετη στο Διεθνές Δίκαιο, εκτός τόπου και χρόνου και ουδέποτε αναγνωρίστηκε από τη χώρα μας».

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τις δηλώσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε πως δεν υπήρξε καμία διάσταση απόψεων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «ουδείς, ούτε ο κ. Λαζαρίδης, είπε το αντίθετο». Παράλληλα, έκανε λόγο για «παραποίηση, αλλοίωση και αποσπασματική παράθεση» των δηλώσεών του.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε τη διάκριση ανάμεσα στην εθνική θέση και το ιστορικό πλαίσιο, λέγοντας: «Είναι άλλο πράγμα το παράνομο και απαράδεκτο περί “γκριζαρίσματος” στο Αιγαίο και άλλο το χρονικό σημείο κατά το οποίο ξεκίνησαν οι Τούρκοι παρανόμως και εκτός κάθε λογικής να μιλούν για “γκρίζες ζώνες”».

Όπως ανέφερε, «πότε ξεκίνησαν να διατυπώνουν οι Τούρκοι αυτήν τη θεωρία; Μετά τα Ίμια. Αυτό είπε ο κ. Λαζαρίδης. Δεν είπε ότι καλώς το κάνουν, είπε όμως ότι εξαιτίας αυτού που συνέβη και των χειρισμών της κυβέρνησης Σημίτη έχουμε την Τουρκία να μιλάει για γκριζάρισμα». Και πρόσθεσε: «Άρα ποτέ ο κ. Γεραπετρίτης δεν άδειασε τον Μακάριο Λαζαρίδη. Είναι ένα πράγμα η εθνική θέση και άλλο πράγμα το πότε ξεκίνησε αυτή η παράνομη διεκδίκηση από την Τουρκία».

Κλείνοντας, ο Παύλος Μαρινάκης άσκησε έντονη κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τη χρονική συγκυρία των παρεμβάσεών του, δηλώνοντας: «Είναι και λάθος, για να μην πω κάτι πιο χοντρό, ειδικά τέλος Ιανουαρίου να βγάζει ανακοινώσεις για τα Ίμια το ΠΑΣΟΚ. Ας δουν τα ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά κι ας μην κουνούν το δάχτυλο για τα Ίμια, ειδικά στο ΠΑΣΟΚ».

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