ΧΑ: Στις 2740 μονάδες η κοντινότερη αντίσταση για το ΓΔ

Άνοδο κατά 1,07% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2726,49 μονάδες, ρεκόρ 203 εβδομάδων (στο +0,93% ο ΓΔ & στο +1,87% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο +28,56% ο ΓΔ & στο +42,61% οι τράπεζες στο έτος).

Οι αγοραστές διατήρησαν την υπεροπλία από το ξεκίνημα και οδήγησαν το ΓΔ στο υψηλό ημέρας των 2740 μονάδων στο φινάλε, για να περικοπούν μερικώς τα κέρδη στις δημοπρασίες. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 4,236%, η τιμή του brent παρέμενε πάνω από τα 100/βαρέλι και οι ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνταν ανοδικά.

Έτσι, ο τραπεζικός δείκτης (+2,20%) κατέγραψε κέρδη με τις Πειραιώς (+2,81%) & Alpha (+2,61%) να υπεραποδίδουν. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΜΟΗ (+2,93%), η Κύπρου (+2,38%), η Lamda (+1,20%) και η Credia (+2,17%) αλλά και η ΓΕΒΚΑ (+3,27%) με την Ιλυδα (+6,90%) από τις λοιπές μετοχές.

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Allwyn (-0,91%), η Βιοχάλκο (-0,95%), η ΔΕΗ (-0,80%) και ο ΟΤΕ (-0,46%). Απολογιστικά, 60 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 45 εκείνων που υποχώρησαν. Η Aegean ανακοινώνει τη Δευτέρα να 6μηνιαία αποτελέσματά της, οι εταιρείες ΓΕΚΤΕΡΝΑ- Qualco-Premia Properties, Performance Technologies την Τρίτη κοκ. Federal, BoE και BoJ ανακοινώνουν το ύψος των παρεμβατικών τους επιτοκίων μεταξύ 16-19/9 ενώ την Παρασκευή λήγουν τα ΣΜΕ, διενεργείται rebalancing ενόψει της αναταξινόμησης του Euronext Athens από τους οίκους Stoxx & FTSE Russell και το βράδυ εκδίδεται η ετυμηγορία των Moody’s και Scope Ratings για το ελληνικό αξιόχρεο.

Στις 2740 μονάδες του ΓΔ η κοντινότερη αντίσταση που επισημαίνει η τεχνική ανάλυση.

Επιχειρηματικά νέα

Πιερρακάκης: Εντοπίσαμε 30 επενδυτικές ευκαιρίες με επίδραση €20 δισ. (αφαλάτωση στα νησιά, ναυπήγηση σκαφών πολυτελείας, μεταποίηση αγροτικών προϊόντων).

Star Bulk: Σχεδόν 6 φορές η υπερκάλυψη. Στα €25,5 η πιθανή τελική τιμή. Την Τετάρτη 16/9 ξεκινάει η διαπραγμάτευση των μετοχών της.

Briq Properties: Προς επενδύσεις €100 εκ. νέα projects σε logistics, γραφεία και ξενοδοχεία. Fourlis: Στο 12,76% η συμμετοχή της Quest. Δομική Κρήτης: Σύμβαση 6,44 εκατ. ευρώ για το project στην Ελούντα.

ΓΕΒΚΑ 1ο εξάμηνο: με Κ.Ε, €26,9 εκ. (+5,2%) και κέρδη μ.φ. €1,648 εκ. (+26,32%).

Yalco: Από τα €-46,8 εκατ., στα €5,20 εκ. τα νέα ίδια κεφάλαια.

Eurobank: Στο 1,9% ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας το Q2. Μοχλοί η κατανάλωση και οι κατασκευές, «φρένο» ο εξωτερικός τομέας. Με αυτούς τους ρυθμούς, το ΑΕΠ του 2007 ανακτάται το 2034.

Morgan Stanley: με το ισχύον εκλογικό σύστημα, το πρώτο κόμμα χρειάζεται ποσοστό κοντά στο 38,6% για να εξασφαλίσει 151 έδρες, εφόσον το ποσοστό των κομμάτων που μένουν εκτός Βουλής κυμαίνεται στο 6%.

Fraport: Αύξηση 5,1% σε ετήσια βάση κατέγραψε η επιβατική κίνηση τον Αύγουστο με 7 εκ. επιβάτες, το 1 εκ. στην Κέρκυρα.

ΕΛΣΤΑΤ: Κατά 10% αυξήθηκαν τον Ιούλιο του 2026 οι τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, στο +16,5% από χώρες εκτός Ευρωζώνης. Στο -36,6% οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων τον Αύγουστο αλλά στο +3,3% οι ταξινομήσεις 8μηνου.