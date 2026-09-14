Γεωργιάδης: Προανήγγειλε νέο app για ιατρεία - Οι πολίτες θα ελέγχουν άδειες και πράξεις που επιτρέπονται

Μια νέα εφαρμογή για κινητά, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιατρείου, καθώς και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί, προανήγγειλε σήμερα (14/9) ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε.

Παράλληλα, όπως ανέφερε μιλώντας στο ΣΚΑΪ, προωθείται νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας, με στόχο να καθοριστούν σαφείς κανόνες για τη λειτουργία τους.

Σύμφωνα με τον υπουργό, κάθε ιατρείο θα διαθέτει στο εξής QR code, το οποίο θα μπορεί να σκανάρει ο πολίτης με το κινητό του τηλέφωνο. Με αυτόν τον τρόπο θα έχει άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με την άδεια λειτουργίας του ιατρείου και θα μπορεί να γνωρίζει «τι άδεια έχει αυτό το ιατρείο και τι μπορεί να κάνει και τι όχι».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αποκάλυψε επίσης ότι στους ιατρικούς φορείς έχει ήδη ανοίξει η συζήτηση όχι μόνο για το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά και για τις προωθητικές ενέργειες και τη διαφήμιση των γιατρών μέσω του διαδικτύου.

Όπως σημείωσε, σχετική πρόταση είχε καταθέσει ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ενώ αντίστοιχο αίτημα είχαν διατυπώσει προς τον ίδιο τόσο ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος όσο και ο Γιώργος Πατούλης.

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