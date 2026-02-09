Βενιζέλος: Η κυβέρνηση συγκάλυψε ευθύνες υπουργών σε Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ - Μπορούσε να τροποποιήσει το άρθρο 86 το 2019
Πολιτική
18:17 - 09 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, κατηγορώντας την για παραβίαση του άρθρου 86 του Συντάγματος και συγκάλυψη υπουργικών ευθυνών στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών. Παράλληλα επισήμανε ότι η κυβέρνηση είχε τη δυνατότητα να τροποποιήσει τη συγκεκριμένη διάταξη το 2019, αλλά δεν το έκανε.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης του Κύκλου Ιδεών με θέμα «Οι προϋποθέσεις της αναθεώρησης του Συντάγματος», ο κ. Βενιζέλος δήλωσε ότι «η κυβέρνηση μας ανακοίνωσε σήμερα πως, αφού πρώτα συγκάλυψε τις ευθύνες των υπουργών της στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών, παραβιάζοντας το άρθρο 86, τώρα σκοπεύει να διαμορφώσει μια νέα, τέλεια διάταξη του άρθρου 86, η οποία υποτίθεται ότι δεν θα μπορεί να παραβιαστεί».

«Η κοινωνία δικαίως απαιτεί την ουσιαστική αλλαγή αυτής της διάταξης, ώστε να ελεγχθούν στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο συγκεκριμένες ευθύνες της παρούσας κυβέρνησης», πρόσθεσε, απαντώντας στην κριτική που δέχεται από κυβερνητικά στελέχη και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε επίσης ότι «το 2019 η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας είχε την ευκαιρία να τροποποιήσει τη διάταξη όπως επιθυμούσε, αλλά άφησε αυτή τη δυνατότητα ανεκμετάλλευτη. Είναι σαν να λέει ένας δράστης ότι προχώρησε σε φόνο επειδή ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας δεν ήταν αρκετά αυστηρός, αντί να αναλάβει την προσωπική του ευθύνη, επιρρίπτοντας το φταίξιμο σε έναν νόμο του 2001 που ψήφισα εγώ».

Παράλληλα, υπερασπίστηκε την προσφορά των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και άλλων κομμάτων που είχαν ψηφίσει τη διάταξη: «Αδικούνται άνθρωποι όπως ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη και όλοι οι βουλευτές που είχαν στηρίξει τον τότε νόμο για την Ευθύνη Υπουργών, ο οποίος συγκέντρωσε 268 ψήφους υπέρ, ενώ το αντίστοιχο νομοθέτημα έφτασε τις 300, συμπεριλαμβανομένων του Συνασπισμού και του ΚΚΕ».

Στην εκδήλωση εκτός από το άρθρο 86 συζητήθηκαν κι άλλα θέματα που έθεσε ο πρωθυπουργός ανοίγοντας τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, όπως το άρθρο 16, το φρένο χρέους, τη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και την άρση της μονιμότητας.

Νίκος Αλιβιζάτος, Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Σπύρος Βλαχόπουλος, Ξενοφών Κοντιάδης, Λίνα Παπαδοπούλου, Νίκος Παπασπύρου, Τζούλια Ηλιοπούλου- Στράγγα, Φίλιππος Σπυρόπουλος, Ευριπίδης Στυλιανίδης, Κώστας Χρυσόγονος, και Ευάγγελος Βενιζέλος, τοποθετήθηκαν για όλα τα θέματα αναλυτικά.

Δείτε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση παρακάτω:

{https://www.youtube.com/watch?v=0vnos18KtEQ}

Τελευταία τροποποίηση στις 09/02/2026 - 21:21
