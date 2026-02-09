Τραγωδία ανοιχτά της Λιβύης: 53 νεκροί και αγνοούμενοι σε νέο ναυάγιο μεταναστών

Τραγικός είναι ο απολογισμός ναυαγίου σκάφους που μετέφερε μετανάστες ανοιχτά των ακτών της Λιβύης, καθώς 53 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται, σύμφωνα με ανακοίνωση του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ). Από τους συνολικά 55 επιβαίνοντες, μόλις δύο γυναίκες από τη Νιγηρία κατάφεραν να διασωθούν.

Όπως γνωστοποίησε ο ΔΟΜ, οι μετανάστες επέβαιναν σε λαστιχένια λέμβο, η οποία ναυάγησε βόρεια της πόλης Ζουάρα στις 6 Φεβρουαρίου. Οι δύο επιζώσες εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης έρευνας και διάσωσης που πραγματοποίησαν οι λιβυκές αρχές. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, η μία γυναίκα έχασε το σύζυγό της, ενώ η δεύτερη δήλωσε ότι τα δύο βρέφη της πνίγηκαν στο ναυάγιο.

Βάσει των ίδιων καταθέσεων, το σκάφος είχε αποπλεύσει από τη Ζαουίγια, κοντά στην Τρίπολη, το βράδυ της 5ης Φεβρουαρίου, μεταφέροντας υπηκόους αφρικανικών χωρών. Περίπου έξι ώρες αργότερα, λόγω εισροής υδάτων, η λέμβος βυθίστηκε.

Το περιστατικό αυτό αυξάνει σε τουλάχιστον 484 τον αριθμό των μεταναστών που έχουν χάσει τη ζωή τους ή αγνοούνται στη διαδρομή της κεντρικής Μεσογείου από τις αρχές του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΟΜ.

Την ίδια ώρα, πολλοί από όσους επιχειρούν να εγκαταλείψουν τη Λιβύη με κατεύθυνση την Ευρώπη αναχαιτίζονται από τη λιβυκή ακτοφυλακή. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τέτοιες τραγωδίες αναδεικνύουν εκ νέου την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας με διεθνείς εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Λιβύης, με στόχο την αποτροπή επικίνδυνων ταξιδιών και την εξάρθρωση των εγκληματικών κυκλωμάτων διακινητών.

Όπως τόνισε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τη Λιβύη σε όλους τους τομείς της μεταναστευτικής διαχείρισης, όπως οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, η προστασία των μεταναστών, η υποβοηθούμενη εθελοντική επιστροφή και η επανένταξη, με στόχο τη διάσωση ζωών και την προώθηση ασφαλέστερων και πιο βιώσιμων εναλλακτικών έναντι της παράτυπης μετανάστευσης.

Παράλληλα, επανέλαβε τη δέσμευση της ΕΕ να αντιμετωπίσει τα βαθύτερα αίτια της παράτυπης μετανάστευσης, προωθώντας νόμιμες, ασφαλείς και οργανωμένες οδούς μετακίνησης.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την ανατροπή και τον θάνατο του Μουαμάρ Καντάφι το 2011, η Λιβύη βρίσκεται σε παρατεταμένη περίοδο αστάθειας και εσωτερικών διαιρέσεων, γεγονός που έχει διευκολύνει τη δράση δικτύων διακίνησης ανθρώπων. Ο ΟΗΕ και διεθνείς οργανώσεις έχουν καταγράψει σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταναστών, όπως εκβιασμούς, κακομεταχείριση και μορφές σύγχρονης δουλείας.

Σύμφωνα με τον ΔΟΜ, η κεντρική Μεσόγειος παραμένει η πιο θανατηφόρα μεταναστευτική διαδρομή παγκοσμίως, καθώς μόνο πέρυσι καταγράφηκαν 1.340 θάνατοι. Ο Οργανισμός επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ενισχυμένη διεθνή συνεργασία και πολιτικές με επίκεντρο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι και να αποτραπούν νέες τραγωδίες.