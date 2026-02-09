ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τραγωδία ανοιχτά της Λιβύης: 53 νεκροί και αγνοούμενοι σε νέο ναυάγιο μεταναστών
Ειδήσεις
17:56 - 09 Φεβ 2026

Τραγωδία ανοιχτά της Λιβύης: 53 νεκροί και αγνοούμενοι σε νέο ναυάγιο μεταναστών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τραγικός είναι ο απολογισμός ναυαγίου σκάφους που μετέφερε μετανάστες ανοιχτά των ακτών της Λιβύης, καθώς 53 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται, σύμφωνα με ανακοίνωση του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ). Από τους συνολικά 55 επιβαίνοντες, μόλις δύο γυναίκες από τη Νιγηρία κατάφεραν να διασωθούν.

Όπως γνωστοποίησε ο ΔΟΜ, οι μετανάστες επέβαιναν σε λαστιχένια λέμβο, η οποία ναυάγησε βόρεια της πόλης Ζουάρα στις 6 Φεβρουαρίου. Οι δύο επιζώσες εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης έρευνας και διάσωσης που πραγματοποίησαν οι λιβυκές αρχές. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, η μία γυναίκα έχασε το σύζυγό της, ενώ η δεύτερη δήλωσε ότι τα δύο βρέφη της πνίγηκαν στο ναυάγιο.

Βάσει των ίδιων καταθέσεων, το σκάφος είχε αποπλεύσει από τη Ζαουίγια, κοντά στην Τρίπολη, το βράδυ της 5ης Φεβρουαρίου, μεταφέροντας υπηκόους αφρικανικών χωρών. Περίπου έξι ώρες αργότερα, λόγω εισροής υδάτων, η λέμβος βυθίστηκε.

Το περιστατικό αυτό αυξάνει σε τουλάχιστον 484 τον αριθμό των μεταναστών που έχουν χάσει τη ζωή τους ή αγνοούνται στη διαδρομή της κεντρικής Μεσογείου από τις αρχές του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΟΜ.

Την ίδια ώρα, πολλοί από όσους επιχειρούν να εγκαταλείψουν τη Λιβύη με κατεύθυνση την Ευρώπη αναχαιτίζονται από τη λιβυκή ακτοφυλακή. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τέτοιες τραγωδίες αναδεικνύουν εκ νέου την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας με διεθνείς εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Λιβύης, με στόχο την αποτροπή επικίνδυνων ταξιδιών και την εξάρθρωση των εγκληματικών κυκλωμάτων διακινητών.

Όπως τόνισε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τη Λιβύη σε όλους τους τομείς της μεταναστευτικής διαχείρισης, όπως οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, η προστασία των μεταναστών, η υποβοηθούμενη εθελοντική επιστροφή και η επανένταξη, με στόχο τη διάσωση ζωών και την προώθηση ασφαλέστερων και πιο βιώσιμων εναλλακτικών έναντι της παράτυπης μετανάστευσης.

Παράλληλα, επανέλαβε τη δέσμευση της ΕΕ να αντιμετωπίσει τα βαθύτερα αίτια της παράτυπης μετανάστευσης, προωθώντας νόμιμες, ασφαλείς και οργανωμένες οδούς μετακίνησης.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την ανατροπή και τον θάνατο του Μουαμάρ Καντάφι το 2011, η Λιβύη βρίσκεται σε παρατεταμένη περίοδο αστάθειας και εσωτερικών διαιρέσεων, γεγονός που έχει διευκολύνει τη δράση δικτύων διακίνησης ανθρώπων. Ο ΟΗΕ και διεθνείς οργανώσεις έχουν καταγράψει σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταναστών, όπως εκβιασμούς, κακομεταχείριση και μορφές σύγχρονης δουλείας.

Σύμφωνα με τον ΔΟΜ, η κεντρική Μεσόγειος παραμένει η πιο θανατηφόρα μεταναστευτική διαδρομή παγκοσμίως, καθώς μόνο πέρυσι καταγράφηκαν 1.340 θάνατοι. Ο Οργανισμός επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ενισχυμένη διεθνή συνεργασία και πολιτικές με επίκεντρο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι και να αποτραπούν νέες τραγωδίες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ουκρανία: Επενδύει στις εξαγωγές όπλων εν μέσω πολέμου - Στο επίκεντρο τα drones
Ειδήσεις

Ουκρανία: Επενδύει στις εξαγωγές όπλων εν μέσω πολέμου - Στο επίκεντρο τα drones

Νεανική ανεργία: Σημαντική υποχώρηση στο 13% τον Δεκέμβριο - Πτώση 9,3% σε έναν χρόνο
Οικονομία

Νεανική ανεργία: Σημαντική υποχώρηση στο 13% τον Δεκέμβριο - Πτώση 9,3% σε έναν χρόνο

Χρηματιστήριο: Τρίτωσε η πτώση με μίνι sell off στις τράπεζες - Ποιες μετοχές... αντιστάθηκαν
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Τρίτωσε η πτώση με μίνι sell off στις τράπεζες - Ποιες μετοχές... αντιστάθηκαν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ισπανία: Κάλεσμα Σάντσεθ για «πόλεις καταφύγια» και φιλοξενία μεταναστών
Ειδήσεις

Ισπανία: Κάλεσμα Σάντσεθ για «πόλεις καταφύγια» και φιλοξενία μεταναστών

Γεραπετρίτης από Τρίπολη: Σε τροχιά διαλόγου με τη Λιβύη για ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα
Πολιτική

Γεραπετρίτης από Τρίπολη: Σε τροχιά διαλόγου με τη Λιβύη για ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα

ΕΕ: Ρεκόρ 64,2 εκατ. μετανάστες - Πού συγκεντρώνονται οι ροές και ποιοι σηκώνουν το βάρος
Ειδήσεις

ΕΕ: Ρεκόρ 64,2 εκατ. μετανάστες - Πού συγκεντρώνονται οι ροές και ποιοι σηκώνουν το βάρος

ΟΗΕ: Περίπου 7.900 νεκροί ή αγνοούμενοι μετανάστες το 2025 στις μεταναστευτικές οδούς
Ειδήσεις

ΟΗΕ: Περίπου 7.900 νεκροί ή αγνοούμενοι μετανάστες το 2025 στις μεταναστευτικές οδούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
17/05/2026 - 19:38

Συνεδριάζει τη Δευτέρα (18/5) το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό,

Ειδήσεις
17/05/2026 - 19:12

Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο νεκρές γυναίκες σε τροχαίο

Ειδήσεις
17/05/2026 - 18:59

Ισραήλ: «Βουτιά» του ΑΕΠ 3,3% στο α’ τρίμηνο εν μέσω πολέμου

Πολιτική
17/05/2026 - 18:45

ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη

Πολιτική
17/05/2026 - 18:22

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 17:59

Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα – Ζελένσκι: Δικαιολογημένη η επίθεση

Ναυτιλία
17/05/2026 - 17:48

Περσικός Κόλπος: Εκρηκτική άνοδος στα ναύλα και χάος στις μεταφορές

Πολιτική
17/05/2026 - 17:22

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ