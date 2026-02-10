Τσουκαλάς: Διεκδικούμε να χύνεται άπλετο φως σε κάθε υπόθεση με οσμή σκανδάλου, ανεξαρτήτως κόμματος

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90.1» και τοποθετήθηκε σχετικά με την υπόθεση Παναγόπουλου, τη διαχείριση κονδυλίων, το συνδικαλιστικό κίνημα, αλλά και την αντιπαράθεση κυβέρνησης – Ευάγγελου Βενιζέλου για το άρθρο 86.

Αναφερόμενος στην υπόθεση Παναγόπουλου, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι η Δικαιοσύνη οφείλει να προχωρήσει απερίσπαστα στη διερεύνησή της, υπογραμμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε άμεσα.

«Η Δικαιοσύνη πρέπει ακλόνητη να διαλευκάνει την υπόθεση. Εμείς κάναμε το αυτονόητο, από την πρώτη στιγμή αναστείλαμε την κομματική ιδιότητα του κ. Παναγόπουλου μέχρι την διαλεύκανση. Από εμάς το σήμα είναι πολύ καθαρό, δεν κάνουμε ότι κάνει συνήθως η ΝΔ η οποία αρνήθηκε να διαγράψει οποτεδήποτε μέλη της τα οποία ελέγχθηκαν, εμείς από την πρώτη στιγμή το κάνουμε», σημείωσε.

Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη διαχείριση κονδυλίων, επισημαίνοντας ότι οι αρμόδιοι πρέπει να ελεγχθούν. Πιο συγκεκριμένα, είπε:

«Εδώ, από αυτά που διαβάζουμε, φαίνεται να υπάρχει μια διαδρομή, καταγγέλλεται να υπήρχε παράκαμψη του ΕΣΠΑ, καταγγέλλεται ότι πολύ συχνά δεν ελήφθη υπόψη η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι μπορεί να υπήρχανε διαγωνισμοί οι οποίοι δεν ήταν συμβατοί με τα πρότυπα ανταγωνισμού που πρέπει να υπάρχουν σε αυτούς, για αυτά υπάρχουν αρμόδιοι. Αρμόδιοι είναι εκείνοι που έχουν την ευθύνη της διαχείρισης των κονδυλίων. Η κα Στρατηνάκη λέει ότι εκείνη εισηγούταν και είναι υπουργοί οι αρμόδιοι».

Σε ερώτηση για το αν η υπόθεση έχει κομματικό πρόσημο, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του δεν αντιμετωπίζει τα ζητήματα με κομματικά φίλτρα:

«Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ θα ελεγχθεί και πρέπει να ελεγχθεί. Το αν ένα σκάνδαλο έχει χρώμα ή όχι εμείς δεν είπαμε ποτέ για παράδειγμα ότι ο κ. Βορίδης πρέπει να ελεγχθεί γιατί είναι ΝΔ. Είπαμε πρέπει να ελεγχθεί γιατί είναι ο υπουργός που υπέγραψε την αύξηση των βοσκοτόπων. Για τον κ. “Φραπέ”, για παράδειγμα, δεν είπαμε ότι ευθύνεται γιατί είναι ΝΔ αλλά γιατί φαίνεται να χρησιμοποιούσε τις γνωριμίες του επειδή είναι ΝΔ για να γίνουν διάφορα πράγματα».

Όπως σημείωσε, η ιδιότητα του κ. Παναγόπουλου ως προέδρου της ΓΣΕΕ είναι αυτή που θα αξιολογηθεί, ενώ κρίσιμος είναι και ο ρόλος των υπουργείων.

«Ο κ. Παναγόπουλος είναι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ δεν νομίζω ότι η κομματική του ιδιότητα φαίνεται πουθενά να έχει παίξει ρόλο, είναι η ιδιότητά του ως προέδρου της ΓΣΕΕ, θα κριθεί και θα αξιολογηθεί, οι υπουργοί όμως αν πράγματι δεν υπήρχε ορθή διαχείριση των κονδυλίων και έλεγχος του αν υπάρχουν παραδοτέα πρέπει να δούμε ποιοι είναι; Είναι υπεύθυνοι των υπουργείων, είναι γενικοί γραμματείς; Δεν έχω εικόνα», είπε ο κ. Τσουκαλάς.

Τόνισε, ακόμη, ότι πρέπει να πέσει άπλετο φως, χωρίς προκαταλήψεις, σημειώνοντας:

«Η δική μας αντίληψη είναι να πέσει άπλετο φως και διαβάζω δημοσιεύματα που κομίζουνε στοιχεία σε σχέση με την αδράνεια του κρατικού μηχανισμού. Δεν υιοθετώ τα δημοσιεύματα, αλλά τα διαβάζω και πράγματι υπάρχουν στοιχεία που πρέπει να ελεγχθούν. Πιστεύω ότι πρέπει η Δικαιοσύνη άμεσα να επιληφθεί, με όλα τα εργαλεία που πρέπει να έχει, για να δούμε αν πράγματι υπάρχει ένα σκάνδαλο διασπάθισης και κακοδιαχείρισης ή όχι, κι αν υπάρχει πρέπει να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι όπου κι αν ανήκουνε όσο ψηλά κι αν είναι».

Απαντώντας στο ερώτημα αν υπάρχει πρόβλημα στη διαχείριση των κονδυλίων, υπογράμμισε την ανάγκη αποκατάστασης της αξιοπιστίας του συνδικαλιστικού κινήματος.

«Το ζήτημα του πως τα κονδύλια διαχειρίζονται είναι πολύ σημαντικό και για να μπορέσει να ανακτήσει το συνδικαλιστικό κίνημα την αξιοπιστία του απέναντι στους εργαζομένους και να διαμορφώσει συνθήκες γνήσιας εκπροσώπησης θα πρέπει να μην λειτουργεί ως ιμάντας μεταφοράς τέτοιων πόρων και προφανώς θα πρέπει να δούμε τα θέματα των θητειών», ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς.

Σε σχέση με το αν το ΠΑΣΟΚ θα στηρίξει τον κ. Παναγόπουλο σε ενδεχόμενη νέα υποψηφιότητα, ο κ. Τσουκαλάς ξεκαθάρισε τον αυτόνομο χαρακτήρα του συνδικαλιστικού κινήματος, λέγοντας:

«Το συνδικαλιστικό κίνημα είναι αυτόνομο, δεν υπάρχει χρίσμα εδώ και χρόνια από τα κόμματα στο ζήτημα των παρατάξεων. Πρέπει οι συνδικαλιστικές παρατάξεις και το συνδικαλιστικό κίνημα να περιφρουρήσει την αξιοπιστία του και το μέλλον του χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάποιος είναι αθώος ή ένοχος».

Παράλληλα, προειδοποίησε να μη μετατραπεί η υπόθεση σε συνολική απαξίωση του συνδικαλισμού: «Μια υπόθεση η οποία φαίνεται να είναι υπόθεση που αφορά κυρίως διαχείριση κονδυλίων από ένα υπουργείο να μην γυρίσει σε μια υπόθεση που θα είναι κηλίδα στο συνδικαλιστικό κίνημα κάτι το οποίο ευνοεί τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς θέλουν ένα συνδικαλιστικό κίνημα αδύναμο κι αξιωμένο».

Για το πόθεν έσχες των συνδικαλιστικών οργάνων δήλωσε ξεκάθαρα: «Συμφωνώ απολύτως ότι πρέπει οι πρόεδροι τριτοβάθμιων σωματείων και ενδεχομένως και δευτεροβάθμιων θα πρέπει να κάνουν πόθεν έσχες».

Τέλος, σχολιάζοντας την αντιπαράθεση για την αναθεώρηση του άρθρου 86, εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση.

Ειδικότερα, ανέφερε: «Η κυβέρνηση δεν κοκκινίζει και δεν ντρέπεται καθόλου, εγκαλεί τον κ. Βενιζέλο για το 2001, που το 2001 η ΝΔ υπερψήφισε τη διάταξη για την αναθεώρηση του άρθρου 86 και τον εκτελεστικό νόμο 3163 τον υπερψήφισαν και το ΚΚΕ και ο Συνασπισμός».

Υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ζητήσει στο παρελθόν την εφαρμογή του άρθρου 86, ενώ κατηγόρησε τη ΝΔ για εργαλειοποίησή του. «Η μοναδική κυβέρνηση η οποία κρύφτηκε και εργαλειοποίησε το άρθρο 86 για να μην ελεγχθούν οι υπουργοί της Βορίδης, Αυγενάκης και να πέσει στα μαλακά ο κ. Καραμανλής είναι η ΝΔ», είπε.

Κλείνοντας, σημείωσε: «Εμείς όποια και να είναι η πλειοψηφία θα διεκδικούμε πάντα από θέση αρχής να χύνεται άπλετο φως σε κάθε υπόθεση όπου υπάρχει οσμή σκανδάλου. Θα χρησιμοποιήσουμε όποιο άρθρο προβλέπεται για κάθε διαδικασία».