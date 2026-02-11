ΚΕΦΙΜ: Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2004 η νομοθετική συναίνεση της αντιπολίτευσης στη Βουλή

Τη διατήρηση της νομοθετικής συναίνεσης της αντιπολίτευσης σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και την περαιτέρω ενίσχυση της πόλωσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης καταγράφει η νέα μελέτη του ΚΕΦΙΜ, με τίτλο «Δείκτης Νομοθετικής Συναίνεσης: Ο βαθμός προγραμματικής σύγκλισης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, Ιούλιος 2023 – Δεκέμβριος 2025».

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, κατά το διάστημα Ιούλιος 2023 – Δεκέμβριος 2025, η μέση νομοθετική συναίνεση των κομμάτων της αντιπολίτευσης στα νομοσχέδια που εισήγαγε και υπερψήφισε η κυβερνητική πλειοψηφία διαμορφώθηκε στο 11,9%, το χαμηλότερο ποσοστό της περιόδου 2004–2025, γεγονός που υποδηλώνει αυξημένη πόλωση στο ελληνικό κομματικό σύστημα.

Η ανάλυση δείχνει ότι, παρά επιμέρους αυξομειώσεις μεταξύ των ετών 2024 και 2025, η συνολική εικόνα παραμένει εκείνη της περιορισμένης προγραμματικής σύγκλισης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με τη χαμηλότερη συναίνεση να καταγράφεται στον τομέα της Οικονομίας (4%) και τη μεγαλύτερη στον τομέα της Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικής Πολιτικής (25%).

Τα βασικά συμπεράσματα του δείκτη:

Κατά το διάστημα Ιούλιος 2023 – Δεκέμβριος 2025, η νομοθετική συναίνεση (υπερψήφιση επί της αρχής) των κομμάτων της αντιπολίτευσης στα νομοσχέδια της κυβερνητικής πλειοψηφίας είχε ως εξής (σε φθίνουσα σειρά):

ΠΑΣΟΚ: 27,9%

ΣΥΡΙΖΑ: 13%

Νίκη: 7,1%

Ελληνική Λύση: 4,5%

Νέα Αριστερά: 4,5%

Πλεύση Ελευθερίας: 4,5%

ΚΚΕ: 0%

Η νομοθετική συναίνεση όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης ανήλθε στο 11,9%, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από το 2004, γεγονός που καταδεικνύει αυξημένη πολιτική πόλωση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Συγκριτικά μεταξύ των ετών 2024 και 2025, παρατηρούνται αυξήσεις στη νομοθετική συναίνεση του ΠΑΣΟΚ (+5,2 ποσοστιαίες μονάδες), της Νίκης (+4,8), και της Ελληνικής Λύσης (+4,8) και οριακά της Νέας Αριστεράς (+0,1), ενώ μείωση καταγράφεται για την Πλεύση Ελευθερίας (-1,5) και τον ΣΥΡΙΖΑ (-1,4). Το ΚΚΕ παρέμεινε σταθερά στο 0%.

Η ανάλυση επιβεβαιώνει επίσης ότι όσο τα κόμματα απομακρύνονται από το κέντρο του άξονα αριστεράς–δεξιάς, τόσο μειώνεται η νομοθετική τους συναίνεση, με τα κόμματα που τοποθετούνται εγγύτερα στο κέντρο να εμφανίζουν μεγαλύτερη προγραμματική σύγκλιση με την κυβερνητική πολιτική.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΚΕΦΙΜ, Νίκος Ρώμπαπας, δήλωσε: «Η διατήρηση της νομοθετικής συναίνεσης σε τόσο χαμηλά επίπεδα αντανακλά μια σταθερή τάση ενίσχυσης της πολιτικής πόλωσης. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός μεταξύ των κομμάτων δεν πρέπει να λειτουργεί ως άλλοθι για αδράνεια ή μαξιμαλιστικές υποσχέσεις, αλλά ως κίνητρο για ουσιαστική αντιπαράθεση προτάσεων. Και βεβαίως, πρέπει να επισημανθεί ότι η έναρξη της διαδικασίας αναθεώρησης του Συντάγματος σε ένα πολιτικό κλίμα με αυτά τα χαρακτηριστικά πόλωσης δεν είναι καλός οιωνός για την επιτυχία αυτού του κρίσιμου εγχειρήματος».