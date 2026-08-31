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Χατζηδάκης: Ψεύτικες οι υποσχέσεις της αντιπολίτευσης που υπερβαίνουν τα ευρωπαϊκά όρια
Πολιτική
22:20 - 31 Αυγ 2026

Χατζηδάκης: Ψεύτικες οι υποσχέσεις της αντιπολίτευσης που υπερβαίνουν τα ευρωπαϊκά όρια

Reporter.gr Newsroom
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«Τόσο το 2019 όσο και το 2023 όλα τα άλλα κόμματα υποσχέθηκαν πολύ περισσότερα από ό,τι υποσχεθήκαμε εμείς. Νομίζω ήταν ένδειξη ωριμότητας των Ελλήνων πολιτών ότι διάλεξαν το κόμμα που υποσχέθηκε τα λιγότερα, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία. Μετά την υιοθέτηση των νέων δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από λίγα χρόνια, όσες υποσχέσεις υπερβαίνουν τα όρια θα είναι ψεύτικες. Άρα, εάν τα άλλα κόμματα υποσχεθούν περισσότερα από τη Νέα Δημοκρατία, προφανώς δικαιούνται να το κάνουν αλλά σίγουρα οι υποσχέσεις τους δεν θα είναι αξιόπιστες. Η διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι αυτά που θα πούμε θα γίνουν».

Αυτά επεσήμανε σήμερα ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη στο ραδιόφωνο Mega News, προσθέτοντας ότι η αντιπολίτευση έχει ήδη ξεκινήσει το γνωστό μοτίβο: «Το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα υπόσχεται 13η σύνταξη. Εμείς λέμε ότι κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια, τους καλούμε να πάνε στο Γενικό Λογιστήριο και αρνούνται. Ο κ. Τσίπρας υπόσχεται τσάμπα εισιτήρια για όλους επειδή ο κ. Ανδρουλάκης τα υποσχέθηκε για τους νέους. Για τα δάνεια ξεκίνησαν από την περασμένη εβδομάδα να λένε ότι τα χαρίζουν. Μιλώντας ως Έλληνας πολίτης, μου κάνει αρνητική εντύπωση το ότι ορισμένοι δεν διδάσκονται, όχι από το απώτερο, αλλά από το πρόσφατο παρελθόν. Και νομίζω ότι κάνουν ζημιά και στους εαυτούς τους, αλλά αυτό είναι δικός τους λογαριασμός».

«Οι δικοί μας ψηφοφόροι», σημείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης, «αν ξαφνικά εμφανιστούμε ως πολιτικοί Αη – Βασίληδες, δεν θα μας πιστέψουν. Έχουν δει όλα τα προηγούμενα χρόνια πως λειτουργεί αυτή η κυβέρνηση και ξέρουν πολύ καλά πόσο πιστή είναι στη λογική της νοικοκυροσύνης και της εφαρμογής των κανόνων που σχετίζονται και με τις υποχρεώσεις μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας λέω και ως συντονιστής του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία, ότι με αυτή τη λογική θα πορευτούμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του δεν θα σταθεί μόνο στο τι θα γίνει το 2027, αλλά θα μιλήσει με ορίζοντα το 2030. Εκεί, λοιπόν, θα θέσει προτεραιότητες οι οποίες θα είναι δεσμεύσεις που μπορούν να υλοποιηθούν».

Αναφερόμενος ειδικότερα στα τεκμήρια φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επανέλαβε ότι ο ίδιος ως υπουργός Οικονομικών είχε σημειώσει ότι το σύστημα αυτό είναι προσωρινό προκειμένου να υπάρξει ένα αίσθημα δικαιοσύνης σε όλους τους πολίτες. «Να μην αισθάνονται οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι ότι αυτοί σηκώνουν τα βάρη και οι υπόλοιποι δεν το κάνουν. Είχα σημειώσει ότι προϊόντος του χρόνου και καθώς προχωρούν τα πράγματα με την τεχνολογία, θα υπάρξουν τροποποιήσεις στο σύστημα. Ήδη υπήρξαν κάποιες πέρυσι και πρόπερσι και θα υπάρξουν και φέτος όπως θα ακούσετε το Σάββατο. Όλα αυτά θα αφορούν στους συνεπείς και θα συνδέονται με το MyData, με το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, με το ηλεκτρονικό τιμολόγιο και με το πως κανείς συμμορφώνεται σε σχέση με όλες αυτές τις υποχρεώσεις του. Σίγουρα για αυτές τις κατηγορίες των ελευθέρων επαγγελματιών θα υπάρξει μια ελάφρυνση», τόνισε. Υπενθύμισε δε ότι τα τεκμήρια είναι μαχητά, ωστόσο τα αμφισβήτησαν μόνο κάποιες εκατοντάδες φορολογούμενοι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, που παρέθεσε ο Κωστής Χατζηδάκης, παρά τη μείωση 83 φόρων και εισφορών, ο προϋπολογισμός έχει παραπάνω έσοδα που προέρχονται κατά μικρό ποσοστό από τον πληθωρισμό και κυρίως από την ανάπτυξη της οικονομίας και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. «Στον προϋπολογισμό του 2025, από την προσπάθεια που έγινε το 2024 εξασφαλίστηκαν επιπλέον 1,8 δισ. ευρώ. Το κενό του ΦΠΑ, από 23,5% το 2018 όταν ήμασταν η τελευταία χώρα στην Ευρώπη, έπεσε στο 9% που είναι καλύτερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όσοι είναι υπέρ των μεταρρυθμίσεων και του να αλλάξει η χώρα, θα πρέπει να πιστώσουν στην κυβέρνηση ότι υιοθετεί μέτρα εκσυγχρονιστικά και ταυτόχρονα με χαρακτήρα κοινωνικής δικαιοσύνης».

Αναφερόμενος στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, υπογράμμισε ότι όπως θα πιστοποιηθεί σε λίγους μήνες, το πρόγραμμα κλείνει χωρίς να χαθούν κονδύλια παρά το γεγονός ότι είχε μεγάλο βαθμό δυσκολίας. «Για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2028-2034, πέρα από τις Κοινοτικές χρηματοδοτήσεις (ΕΣΠΑ, αγροτικές ενισχύσεις συν το νέο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο που εγκρίθηκε ήδη για τη χώρα μας), η κυβέρνηση υπολογίζει σε περαιτέρω αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων. Ήδη κατά την περίοδο 2019 – 2025 οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 83% όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ ήταν 5%», τόνισε. «Δεν πρέπει να απαξιώνουμε», πρόσθεσε, «επενδύσεις σε υπάρχουσες επιχειρήσεις γιατί εκείνος που αγοράζει μια επιχείρηση ενδιαφέρεται να την μεγαλώσει, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και αυτό θα έχει θετική επίδραση στον ίδιο αλλά και στους εργαζομένους του και στην κοινωνία και στην οικονομία. Ούτε τις επενδύσεις σε ακίνητα γιατί τα προηγούμενα χρόνια και ιδίως την περασμένη δεκαετία δεν συνέβαινε ούτε αυτό. Βεβαίως μας ενδιαφέρουν και οι Greenfield, όπως λέγονται, επενδύσεις, οι οποίες και αυτές έχουν αυξηθεί και αν στη χώρα παραμείνει μια φιλοεπενδυτική κυβέρνηση θα τις δούμε να αυξάνονται πολύ περισσότερο».

«Τίθενται οι βάσεις», κατέληξε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, «για να προχωρήσουμε μπροστά. Αυτό είναι που πρέπει να διαφυλάξουμε, με κυβερνήσεις υπεύθυνες, σοβαρές και φιλοεπενδυτικές. Γιατί η πρόοδος έρχεται δύσκολα αλλά μπορεί να καταστραφεί πολύ εύκολα. Αν επικρατήσει ο λαϊκισμός, η αστάθεια και η αβεβαιότητα τότε κανείς δεν μπορεί να υπογράψει ότι η χώρα θα συνεχίσει αυτή την πορεία. Το αντίθετο! Οι επενδυτές δεν έρχονται να επενδύσουν φυσικά σε ένα περιβάλλον που δεν είναι φιλικό».

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