FT: Ο Ζελένσκι ανακοινώνει εκλογές και δημοψήφισμα στην Ουκρανία την άνοιξη
08:51 - 11 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει πως ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προτίθεται να ανακοινώσει στις 24 Φεβρουαρίου το σχέδιό του για τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών, καθώς και για τη διενέργεια δημοψηφίσματος στην Ουκρανία.

Οι FT επικαλούνται Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους οι οποίοι έχουν ενεργό ρόλο στα εν λόγω σχέδια. Η επιλογή της 24ης Φεβρουαρίου για την ανακοίνωση των σχεδίων του Ζελένσκι σχετικά με εκλογές και δημοψήφισμα για ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία έχει έντονο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με την επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, με τον πόλεμο να εισέρχεται στην πέμπτη χρονιά του.

Σύμφωνα πάντα με τους FT, η κυβέρνηση Τραμπ έχει ασκήσει πιέσεις στον Ουκρανό ηγέτη να προχωρήσει και στις δύο ψηφοφορίες έως τις 15 Μαΐου, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά η Ουκρανία ενδέχεται να χάσει τις εγγυήσεις ασφαλείας.

