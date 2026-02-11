«Καμπανάκι» για απόνερα δασμών στον πληθωρισμό της ευρωζώνης
08:37 - 11 Φεβ 2026

«Καμπανάκι» για απόνερα δασμών στον πληθωρισμό της ευρωζώνης

Reporter.gr Newsroom
Οι αμερικανικοί δασμοί επιβαρύνουν την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη, αλλά οι τομείς που επηρεάζονται περισσότερο είναι επίσης ευαίσθητοι στα επιτόκια, οπότε η μείωση του κόστους δανεισμού θα μπορούσε να αντισταθμίσει τις πτωτικές πιέσεις στις τιμές, αναφέρουν σε άρθρο τους οικονομολόγοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

Οι δασμοί που επέβαλαν πέρυσι οι ΗΠΑ στους περισσότερους εμπορικούς εταίρους εξακολουθούν να έχουν ορατές επιπτώσεις στις συναλλαζόμενες με τις ΗΠΑ οικονομίες, και γι’αυτό οι οικονομολόγοι της ΕΚΤ μελετούν τις πιθανές επιπτώσεις τους.

Η μελέτη που πραγματοποιήθηκε από οικονομολόγους της ΕΚΤ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πτώση της ζήτησης λόγω των δασμών υπερτερεί των επιπτώσεων της προσφοράς που ενισχύουν τον πληθωρισμό, δημιουργώντας μια επιβράδυνση των τιμών.

«Στο χαμηλότερο σημείο του, περίπου ενάμιση χρόνο μετά από την έκπληξη των δασμών που μείωσε τις εξαγωγές της ευρωζώνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά 1%, το επίπεδο των τιμών καταναλωτή είναι περίπου 0,1% χαμηλότερο», αναφέρεται στο blog της ΕΚΤ, το οποίο δεν αντιπροσωπεύει απαραίτητα τις απόψεις της ΕΚΤ. Τα εμπορικά στοιχεία ήταν ασταθή κατά το παρελθόν έτος, καθώς οι επιχειρήσεις προχώρησαν σε προαγορές για να αποφύγουν τους δασμούς, οι οποίοι ανέρχονται σε 15% ως βάση για τα προϊόντα της Ε.Ε. που εισέρχονται στις ΗΠΑ, και στη συνέχεια εξάντλησαν τα αποθέματά τους, αναφέρει το Reuters.

Ωστόσο, κατά τους τελευταίους τρεις μήνες για τους οποίους υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι εξαγωγές της Ευρωζώνης προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά περίπου 6,5% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Αυτά τα ευρήματα είναι σημαντικά, δεδομένου ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη μειώθηκε στο 1,7% τον Ιανουάριο, κάτω από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ, και ορισμένοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής φοβούνται ότι ο πληθωρισμός θα μπορούσε να μειωθεί περαιτέρω.

