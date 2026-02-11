Τζούρος (Πειραιώς): Ώριμη και επενδυτικά ελκυστική, πλέον, η Ελλάδα

Η Ελλάδα αποτελεί μια ώριμη, σταθερή και ελκυστική επενδυτική ευκαιρία για τα επόμενα χρόνια, τόνισε ο Θοδωρής Τζούρος, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Chief Corporate and Investment Banking της Πειραιώς, από το βήμα του Delphi Paris Forum IΙI. Σε συζήτηση με θέμα «Οικονομικές και επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας: ευκαιρίες σε μια νέα εποχή», ο κ. Τζούρος αναφέρθηκε στις παραδοσιακές σχέσεις των δύο χωρών καθώς και στην σαφή ενίσχυση της επενδυτικής σχέσης μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας, τα τελευταία χρόνια.

Οι κλάδοι με έντονο επενδυτικό αποτύπωμα γαλλικών εταιρειών περιλαμβάνουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις υποδομές (αυτοκινητόδρομοι και διαχείριση υδάτων) και τον χρηματοοικονομικό κλάδο, με τις γαλλικές τράπεζες να παίζουν ενεργό ρόλο στη χρηματοδότηση της ελληνικής ναυτιλίας. Πρόσθεσε δε, ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι τα τελευταία έτη βλέπουμε και τις ελληνικές επιχειρήσεις να αυξάνουν την εξωστρέφεια τους και να εισέρχονται και αυτές πλέον δυναμικά στη Γαλλία (πρόσφατη εξαγορά της Τιτάν και εκδήλωση ενδιαφέροντος Metlen για εξαγορά εργοστάσιο αλουμινίου).

Η γαλλοελληνική συνεργασία βρίσκεται ήδη σε υψηλά επίπεδα, επισήμανε ο κ. Τζούρος και υπογράμμισε ότι θα μπορούσε να ενισχυθεί σημαντικά με: επενδύσεις μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας, ιδιαίτερα σε βιομηχανία και τεχνολογία, ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής συνεργασίας, με ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν ενεργά ως υπεργολάβοι των γαλλικών ομίλων, αξιοποίηση των ελληνικών ναυπηγείων για εξειδικευμένες κατασκευές.