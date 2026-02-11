Τζούρος (Πειραιώς): Ώριμη και επενδυτικά ελκυστική, πλέον, η Ελλάδα

Οι κλάδοι με έντονο επενδυτικό αποτύπωμα γαλλικών εταιρειών περιλαμβάνουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις υποδομές (αυτοκινητόδρομοι και διαχείριση υδάτων) και τον χρηματοοικονομικό κλάδο, με τις γαλλικές τράπεζες να παίζουν ενεργό ρόλο στη χρηματοδότηση της ελληνικής ναυτιλίας. Πρόσθεσε δε, ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι τα τελευταία έτη βλέπουμε και τις ελληνικές επιχειρήσεις να αυξάνουν την εξωστρέφεια τους και να εισέρχονται και αυτές πλέον δυναμικά στη Γαλλία (πρόσφατη εξαγορά της Τιτάν και εκδήλωση ενδιαφέροντος Metlen για εξαγορά εργοστάσιο αλουμινίου).
Η γαλλοελληνική συνεργασία βρίσκεται ήδη σε υψηλά επίπεδα, επισήμανε ο κ. Τζούρος και υπογράμμισε ότι θα μπορούσε να ενισχυθεί σημαντικά με: επενδύσεις μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας, ιδιαίτερα σε βιομηχανία και τεχνολογία, ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής συνεργασίας, με ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν ενεργά ως υπεργολάβοι των γαλλικών ομίλων, αξιοποίηση των ελληνικών ναυπηγείων για εξειδικευμένες κατασκευές.