Μητσοτάκης σε Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας: Μεγάλη κατάκτηση η επιστολική ψήφος των ομογενών

Σε ένα ιδιαίτερα θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα 13/2 στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ.κ. Μακάριο όπου μεταξύ άλλων μίλησαν και για την επιστολική ψήφο των ομογενών.

Κατά την έναρξη της συνάντησής τους στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη χαρά του για τη συνάντηση, επισημαίνοντας πως επίκειται η επίσκεψή του στην Αυστραλία. Τόνισε ότι μετά από πολύ καιρό ένας Έλληνας Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τη χώρα, με αφορμή την 25η Μαρτίου, για να συναντήσει τη δυναμική ομογένεια.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως ελπίζει μέχρι τότε να έχει ψηφιστεί με αυξημένη πλειοψηφία η διάταξη που θα επιτρέπει στους Έλληνες της Αυστραλίας να ψηφίζουν επιστολικά στις επόμενες εθνικές εκλογές, χαρακτηρίζοντάς το ως μια ιστορική κατάκτηση για τον Ελληνισμό. Παράλληλα, ανέφερε πως εργάζεται προσωπικά ώστε να ανακοινωθεί η σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας, η οποία είναι κρίσιμη για όσους δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά μεταξύ των δύο χωρών.

Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ανταπάντησε πως η ομογένεια περιμένει τον Πρωθυπουργό με ενθουσιασμό, καθώς η επίσκεψή του δεν θα είναι εθιμοτυπική, αλλά ουσιαστική. Αναγνώρισε τις προσπάθειες που γίνονται για τους Έλληνες της Αυστραλίας, προσφωνώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως «Πρωθυπουργό της διασποράς» και τονίζοντας ότι το έργο του εκτιμάται βαθύτατα από όλο τον Ελληνισμό της περιοχής.