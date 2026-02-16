Eurogroup με... guest star τον Καναδά για την επόμενη μέρα της Ευρώπης

Η συμβολική αυτή κίνηση έρχεται λίγα 24ωρα μετά την Άτυπη Σύνοδο Κορυφής στο κάστρο Αλντεν Μπίζεν, στο ανατολικό Βέλγιο, κοντά στο εμβληματικό για την ΕΕ, Μάαστριχτ, όπου ετέθη το θέμα της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, με αιχμή και την πρόταση των 6 κρατών - μελών για ένα πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασία.

Πιο συγκεκριμένα, στη συνεδρίαση της Ευρωομάδας αναμένεται να γίνει ενημέρωση από τον Γερμανό ΥΠΟΙΚ, Λαρς Κλίνγκμπεϊλ, σχετικά με την πρωτοβουλία «Ε6» για τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των έξι μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης (της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, τη Πολωνίας και της Ισπανίας) σε βασικούς τομείς προτεραιότητας. Υπενθυμίζεται πως αυτή είναι μια νέα κίνηση που ξεκίνησε από τη Γερμανία και τη Γαλλία με στόχο να υπάρξει πρόοδος σε κατά βάση τέσσερις τομείς: Στην ένωση επενδύσεων και αποταμιεύσεων στην Ευρώπη, στην ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ , τις αμυντικές δαπάνες στην Ευρώπη και στη διασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας ειδικά για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.

Η ατζέντα

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης πρόκειται να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το προσχέδιο των συστάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την οικονομική πολιτική της Ευρωζώνης για το 2026. Οι συστάσεις αναμένεται να ψηφιστούν από το συμβούλιο των υπουργών της ΕΕ (Ecofin), αύριο Τρίτη.

Επιπλέον, στο τραπέζι θα τεθούν τόσο η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της ευρωζώνης αλλά και πιθανές δράσεις πολιτικής για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ, με σκοπό την προώθηση της ευρωπαϊκής νομισματικής κυριαρχίας

Η ηγεσία του Euroworking Group

Επιπλέον, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης αναμένεται να επανεκλέξουν για μια ακόμη διετή θητεία τον Τουόμας Σααρενχέιμο στην προεδρία του Euroworking Group, του υποστηρικτικού συμβουλίου στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι των κρατών-μελών της Ευρωζώνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΚΤ. Το Euroworking Group συνεπικουρεί το Eurogroup και τον πρόεδρό του στην προετοιμασία των συναντήσεων και συνήθως συνεδρίαση και αυτό μια φορά τον μήνα. Ο Φινλανδός Σααρένχειμο είχε εκλεγεί για πρώτη φορά στη θέση του προέδρου του Euroworking Group το 2020.

Ο κ. Saarenheimo είναι σε αυτή τη θέση από το 2020 και κατά γενική ομολογία έχει μια άκρως επιτυχημένη θητεία. Όπως αναφέρεται διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και ικανότητα για να διασφαλίσει τις απαραίτητες συναινέσεις για την αντιμετώπιση των σύνθετων γεωοικονομικών προκλήσεων.

“Ανοίγματα” του Eurogroup

Με τη συζήτηση να φουντώνει για την ανάγκη νέων περιφερειακών συνεργασιών της ΕΕ, μετά το decoupling - αποσύνδεση με τις ΗΠΑ- έχει ιδιαίτερη σημασία ότι η συνεδρίαση της Ευρωομάδας θα πραγματοποιηθεί σε διευρυμένη σύνθεση, με τη συμμετοχή υπουργών Οικονομικών εκτός της ζώνης του ευρώ. Προσκεκλημένος από τον πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη είναι ο François-Philippe Champagne, υπουργός Οικονομικών του Καναδά, που θα συμμετάσχει στη συζήτηση για τις παγκόσμιες ανισορροπίες και τους γεωοικονομικούς κινδύνους, προσδίδοντας διεθνή διάσταση στις εργασίες του Eurogroup.

Η παρουσία του Καναδού ΥΠΟΙΚ λίγες εβδομάδες μετά από την τοποθέτηση του πρωθυπουργού του Καναδά, Μάρκ Κάρνεϊ στο Νταβός η οποία χαρακτηρίστηκε «ιστορική» από τα διεθνή ΜΜΕ, προσδίδει ένα επιπλέον ενδιαφέρον στη συζήτηση.

Επανέρχεται το άτυπο δείπνο

Μετά από αρκετό καιρό-ο Κυριάκος Πιερρακάκης φαίνεται να επαναφέρει τη διεξαγωγή άτυπου δείπνου στο περιθώριο του Eurogroup.