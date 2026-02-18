Μητσοτάκης: Ελλάδα και Ινδία ενισχύουν τη στρατηγική τους συνεργασία σε πλήθος τομέων
19:59 - 18 Φεβ 2026

Μητσοτάκης: Ελλάδα και Ινδία ενισχύουν τη στρατηγική τους συνεργασία σε πλήθος τομέων

Reporter.gr Newsroom
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξη που έδωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Times Now και στον δημοσιογράφο Srinjoy Chowdhury, τόνισε τον ηγετικό ρόλο της Ινδίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και εξήρε τις διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.  

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι πραγματικά μετασχηματιστική, αλλά υπάρχουν και σοβαροί κίνδυνοι που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και αν δεν καταφέρουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα έχουμε μια παγκόσμια κατανόηση του τρόπου με τον οποίο θα μετριάσουμε τους κινδύνους, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης θα διανεμηθούν ισότιμα σε κάθε γωνιά της γης, δεν θα έχουμε κάνει το καθήκον μας ως παγκόσμιοι ηγέτες»

Υπογράμμισε, δε, πως «η Ελλάδα έχει τη δική της πολύ φιλόδοξη στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά αντιλαμβανόμαστε απόλυτα ότι υπάρχουν και σοβαροί κίνδυνοι που πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως η ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων, ο τρόπος με τον οποίο προγραμματίζονται αυτά τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι προσανατολισμένα προς αυτό που θεωρούμε καλή συμπεριφορά, ο τρόπος με τον οποίο προστατεύουμε τον δημοκρατικό μας χώρο από την παραπληροφόρηση, που μπορεί να ενισχυθεί μέσω της τεχνητής νοημοσύνης».

Ελλάδα και Ινδία διαθέτουν άφθονη προγονική νοημοσύνη

Για τις σχέσεις Ελλάδας – Ινδίας, ανέφερε: «Αν ανατρέξουμε στο βάθος της φιλοσοφικής μας σκέψης, και μιλάω τόσο για την Ινδία όσο και για την Ελλάδα, πιστεύω ότι μπορούμε να αντλήσουμε πολύ χρήσιμες ιδέες και στοιχεία για το πώς να στοχαστούμε σχετικά με τις ηθικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό δεν αφορά μόνο την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και την προγονική νοημοσύνη. Τόσο η Ελλάδα όσο και η Ινδία διαθέτουν άφθονη προγονική νοημοσύνη που μπορούν να αξιοποιήσουν».

«Όσον αφορά τη στρατηγική εταιρική σχέση, έθεσα έναν πολύ σαφή στόχο όταν εξελέγην για τη δεύτερη θητεία μου: να ενισχύσω σημαντικά τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας. Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι κινούμαστε σίγουρα προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν προφανείς και σημαντικές συνέργειες μεταξύ των δύο χωρών μας που ξεπερνούν κατά πολύ τους πολύ στενούς πολιτισμικούς μας δεσμούς», σημείωσε ακόμη ο κ. Μητσοτάκης.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στους τομείς συνεργασίας των δύο χωρών σημειώνοντας: «Υπάρχουν πολλά έργα που θα ωφελήσουν τόσο την Ινδία όσο και την Ελλάδα όσον αφορά τη συνδεσιμότητα. Τομείς όπως η ναυτιλία, οι άμεσες ξένες επενδύσεις ελληνικών εταιρειών στην Ινδία, αλλά και ινδικών εταιρειών στην Ελλάδα. Η GMR, τώρα που μιλάμε -επισκέφθηκα το εργοτάξιο πριν από μερικές εβδομάδες-, κατασκευάζει το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο στην Ελλάδα.

Έχουμε απευθείας πτήσεις αυτή τη στιγμή μεταξύ Δελχί και Βομβάης. Η IndiGo έχει ήδη ξεκινήσει τις πτήσεις της. Η Aegean θα ξεκινήσει πολύ σύντομα. Υπάρχουν σίγουρα οι προοπτικές για σημαντική ενίσχυση των τουριστικών μας δεσμών. Θέλουμε να γίνουμε ο προορισμός που προτιμούν οι Ινδοί τουρίστες στην Ευρώπη. Το γεγονός ότι τώρα έχουμε απευθείας πτήσεις, και είμαι σίγουρος ότι θα αυξηθούν σημαντικά, πιστεύω ότι δίνει μια επιπλέον ώθηση σε Ινδούς που θα ήθελαν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα.

Φυσικά, με συναρπάζουν πάντα αυτοί οι εκπληκτικοί ινδικοί γάμοι που γίνονται στην Ελλάδα. Γνωρίζω ότι υπάρχει πολιτική να γίνονται περισσότεροι ινδικοί γάμοι στην Ινδία, αλλά σε περίπτωση που ζευγάρια επιλέξουν να παντρευτούν στην Ελλάδα, θα τα καλωσορίσουμε με μεγάλη χαρά», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

