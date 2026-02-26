Χαρίτσης: Η δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές αφήνει έκθετη την κυβέρνηση

«Ένας πρωτοβάθμιος δικαστής και ένας εισαγγελέας τίμησαν το λειτούργημά τους και έκαναν το καθήκον τους. Ένοχοι οι κατηγορούμενοι για τις υποκλοπές και μάλιστα χωρίς ελαφρυντικά, με τις αυστηρότερες ποινές», τονίζει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης σε δήλωσή του από το περιστύλιο της Βουλής, μετά την απόφαση για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Ο κ. Χαρίτσης έκανε λόγο για «νίκη της δημοκρατίας, νίκη του κράτους δικαίου, νίκη της ανεξάρτητης ερευνητικής δημοσιογραφίας».

«Είναι όμως μόνο μια πρώτη νίκη, γιατί ακόμα δεν έχουμε μάθει ολόκληρη την αλήθεια. Η σημερινή δικαστική απόφαση αφήνει έκθετη την κυβέρνηση, έκθετη την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, αλλά αφήνει έκθετη και τη Βουλή των Ελλήνων, που από τις 25 Νοεμβρίου έχει αφήσει αναπάντητο το διάβημά μου για τη στημένη κατάθεση μάρτυρα στην Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές», σημειώνει και προσθέτει:

«Τώρα δεν είναι η ώρα της αδράνειας όμως. Και γι’ αυτό θα προχωρήσω άμεσα σε επικοινωνία και με τους πολιτικούς αρχηγούς της προοδευτικής και αριστερής αντιπολίτευσης, έτσι ώστε να συντονίσουμε τις ενέργειές μας. Η συγκάλυψη του κ. Μητσοτάκη δεν θα περάσει».

{https://x.com/alexischaritsis/status/2026986870379323573}