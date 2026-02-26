Χαρίτσης: Η δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές αφήνει έκθετη την κυβέρνηση

Ο κ. Χαρίτσης έκανε λόγο για «νίκη της δημοκρατίας, νίκη του κράτους δικαίου, νίκη της ανεξάρτητης ερευνητικής δημοσιογραφίας».
«Είναι όμως μόνο μια πρώτη νίκη, γιατί ακόμα δεν έχουμε μάθει ολόκληρη την αλήθεια. Η σημερινή δικαστική απόφαση αφήνει έκθετη την κυβέρνηση, έκθετη την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, αλλά αφήνει έκθετη και τη Βουλή των Ελλήνων, που από τις 25 Νοεμβρίου έχει αφήσει αναπάντητο το διάβημά μου για τη στημένη κατάθεση μάρτυρα στην Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές», σημειώνει και προσθέτει:
«Τώρα δεν είναι η ώρα της αδράνειας όμως. Και γι’ αυτό θα προχωρήσω άμεσα σε επικοινωνία και με τους πολιτικούς αρχηγούς της προοδευτικής και αριστερής αντιπολίτευσης, έτσι ώστε να συντονίσουμε τις ενέργειές μας. Η συγκάλυψη του κ. Μητσοτάκη δεν θα περάσει».
{https://x.com/alexischaritsis/status/2026986870379323573}