Συρίγος: Είναι ένας πόλεμος αεροπορικός, με ΗΠΑ-Ισραήλ να έχουν την απόλυτη κυριαρχία

Ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της ΝΔ, Άγγελος Συρίγος, παραχώρησε σήμερα (2/3) ραδιοφωνική συνέντευξη που τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Πιο συγκεκριμένα μεταξύ άλλων, μιλώντας στα Παραπολιτικά ο κ. Συρίγος αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του εν εξελίξει πολέμου επεσήμανε:

«Είναι ένας πόλεμος αεροπορικός, αυτό σημαίνει ότι θα νικήσει εκείνος που έχει περισσότερους πυραύλους να στείλει. Οι Ισραηλινοί και οι Αμερικανοί έχουν απόλυτη κυριαρχία στον αέρα. Αυτή τη στιγμή και διαλύουν ότι υπάρχει και δεν υπάρχει».

Παράλληλα, ο κ. Συρίγος απάντησε και στο κατά πόσον θα μπορούσε να διατρέξει κίνδυνο η χώρα μας και ειδικότερα η βάση της Σούδας. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε:

«Η Σούδα είναι στα εντελώς ακραία όρια. Έχουνε μπροστά τους εκατοντάδες στρατιωτικούς στόχους στον άμεσο περίγυρό τους, στόχους που θα δημιουργήσουν μακροχρόνια προβλήματα. Για να μπορέσει να φτάσει ένας πύραυλος σε εμάς θα πρέπει να διασχίσει όλη την αεράμυνα της Μέσης Ανατολής με περιορισμένες δυνατότητες να κατορθώσει να φτάσει».