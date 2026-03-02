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«Στο κόκκινο» ανοίγουν τη βδομάδα οι ευρωαγορές μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν
Χρηματιστήρια
10:40 - 02 Μαρ 2026

«Στο κόκκινο» ανοίγουν τη βδομάδα οι ευρωαγορές μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές ξεκινούν σήμερα (2/3) τη νέα εβδομάδα διαπραγμάτευσης σε σαφώς αρνητικό έδαφος, καθώς οι παγκόσμιες αγορές υποχωρούν μετά τις εκτεταμένες επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν το Σαββατοκύριακο.        

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει πτώση 1,49% στις 624,45 μονάδες, με όλους τους κλάδους να κινούνται πτωτικά.

Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης FTSE 100 του Ηνωμένου Βασιλείου ανοίγει με απώλειες 0,80% στις 10,822.95 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX υποχωρεί σημαντικά κατά 2,31% στις 24,727.94 μονάδες. Την ίδια στιγμή, ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει πτώση 1,89% στις 8,418.35 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ιταλικός FTSE MIB καταγράφει απώλειες 2,34% στις 46,107.50 μονάδες, ενώ και ο ισπανικός IBEX χάνει 2,87% στις 17,834.00 μονάδες.

Σημειώνεται επίσης ότι οι παγκόσμιες αγορές κινούνται χαμηλότερα τη Δευτέρα. Υπενθυμίζεται ότι οι επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο από ΗΠΑ και Ισραήλ είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να καλούν τους Ιρανούς πολίτες να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για να ανατρέψουν το καθεστώς.

Το Ιράν εξαπέλυσε από την πλευρά του αντίποινα με επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτικών.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου αυξήθηκαν περισσότερο από 8% την Κυριακή, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για σοβαρή διαταραχή στην προσφορά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών υποχώρησαν απότομα το πρωί της Δευτέρας, ενώ και οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού κατέγραψαν πτώση, με τις μετοχές αεροπορικών εταιρειών να σημειώνουν ισχυρές απώλειες λόγω των διαταραχών στον εναέριο χώρο της Μέσης Ανατολής και του κλεισίματος αεροδρομίων.

Τέλος επισημαίνεται ότι στην Ευρώπη, αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινώσουν οι Bank of Ireland Group, Smith & Nephew και Galp Energia, ενώ στα στοιχεία που δημοσιεύονται περιλαμβάνονται οι λιανικές πωλήσεις της Γερμανίας και το ΑΕΠ της Ιταλίας.

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