Πλήγμα από drone στο διυλιστήριο της Saudi Aramco (video)

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Πλήγμα από drone δέχθηκε το διυλιστήριο Ras Tanura του κρατικού πετρελαϊκού κολοσσού της Σαουδικής Αραβίας, Aramco.

Η εταιρεία προχώρησε προληπτικά στην αναστολή της λειτουργίας του διυλιστηρίου, σύμφωνα με πηγή με γνώση του θέματος που επικαλείται το Reuters.

Η ίδια πηγή διευκρινίζει ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.

Να σημειωθεί ότι κοντά στο σημείο που σημειώθηκε το πλήγμα βρίσκεται η ελληνική πυροβολαρχία Patriot.

Νέα άνοδος για τις τιμές πετρελαίου

Στο άνοιγμα των αγορών, το πετρέλαιο σημείωσε άνοδο της τάξης του 13%, υποχωρώντας ελαφρώς στη συνέχεια και μειώνοντας τα κέρδη του στο +6%.

Ωστόσο, μετά το χτύπημα στο διυλιστήριο, σκαρφάλωσε και πάλι με την τιμή να ενισχύεται κατά 10% περίπου.

Παρότι οι διακυμάνσεις είναι συνεχείς, λίγη ώρα αργότερα, το WTI «παίζει» γύρω στα 73 δολάρια με άνοδο κοντά στο 9% και το Brent διαμορφώνεται κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι με την τιμή του να ενισχύεται περίπου κατά 9,5%.

Την ίδια ώρα, ράλι σημειώνουν και τα futures φυσικού αερίου, τα οποία το πρωί της Δευτέρας (2/3) έκαναν άλμα άνω του 20%.

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