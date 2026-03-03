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Χατζηδάκης: Θα γίνει ό,τι απαιτείται για να περιοριστούν οι επιπτώσεις στις τιμές
Πολιτική
11:03 - 03 Μαρ 2026

Χατζηδάκης: Θα γίνει ό,τι απαιτείται για να περιοριστούν οι επιπτώσεις στις τιμές

Reporter.gr Newsroom
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«Χρειάζεται γνώση, σοβαρότητα και μια στάση μακριά από δογματισμούς. Η χώρα κινείται με βάση συγκεκριμένες αρχές, όπως υπαγορεύονται από το διεθνές δίκαιο και από τις συμμαχίες της. Κάνουμε όλα εκείνα, που απαιτούνται, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για τη χώρα, αλλά ταυτόχρονα επιχειρούμε να αξιοποιούμε και τις όποιες ενδεχομένως ευκαιρίες μπορεί να παρουσιάζονται στον ορίζοντα. Διότι σε κάθε κρίση υπάρχει και μια μικρότερη ή μεγαλύτερη ευκαιρία. Προσπαθούμε να σταθούμε με βάση τις αρχές μας και με βάση τις συμμαχίες της χώρας, κάνοντας αυτό που επιβάλλει όχι μόνο η συνείδηση μας αλλά και το συμφέρον της Ελλάδας».

Τις επισημάνσεις αυτές έκανε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, αναφορικά με την κρίση στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. «Η Ελλάδα του 2026», πρόσθεσε, «δεν είναι η Ελλάδα του 2019. Και αυτό δεν έγινε αυτόματα ούτε τυχαία. Έχουμε αναπτύξει μια σειρά από συμμαχίες με χώρες όπως οι ΗΠΑ, αλλά και με ευρωπαϊκές χώρες όπως η αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία και με αραβικές χώρες όπως η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία. Είμαστε “παίκτες” στην ευρύτερη περιοχή χωρίς να αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας πάνω από το μπόι μας και ταυτόχρονα έχουν ενισχυθεί οι ένοπλες δυνάμεις μας».

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις στην οικονομία, υπογράμμισε ότι αυτή τη στιγμή διεθνώς οι εκτιμήσεις είναι αποκλίνουσες. «Είναι πολύ νωρίς για να βγουν οριστικά συμπεράσματα. Υπάρχει πληθώρα σεναρίων και υπάρχει επίσης ο κίνδυνος όλα τα σενάρια να διαψευστούν. Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκε, τόσο στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, όσο και στο επίπεδο των οικονομικών επιπτώσεων», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ξεκαθάρισε τα εξής:

«Πρώτον, διαβεβαιώνω ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα σε σχέση με τα αποθέματα ασφαλείας. Δεύτερον, δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει κανένα ζήτημα τροφοδοσίας της αγοράς. Τρίτον, η κυβέρνηση έχει ήδη κινηθεί στο επίπεδο των μηνυμάτων που θα έπρεπε να σταλούν στα διυλιστήρια και τις εταιρίες εμπορίας. Πιστεύουμε ότι θα κινηθούν με την υπευθυνότητα που πρέπει. Τέταρτον, η αρχή προστασίας του καταναλωτή εξέδωσε ανακοίνωση και θα προχωρήσει σε κινήσεις για να ελεγχθεί η όποια αισχροκέρδεια. Για όλους αυτούς τους λόγους, δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού».

Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ακόμη ότι στον προϋπολογισμό υπάρχουν σενάρια – που δεν σημαίνει ότι θα επιβεβαιωθούν – για διεθνείς τιμές του πετρελαίου μέχρι και στα 100 δολάρια το βαρέλι. «Διότι ο καλός νοικοκύρης πρέπει να κάνει αυτούς τους λογαριασμούς. Το κράτος, αν χρειαστεί, θα κάνει ό,τι απαιτείται προκειμένου να έχουμε περιορισμό των όποιων επιπτώσεων», είπε.

Αναφερόμενος στη στάση της αντιπολίτευσης, έκανε λόγο για αντιφάσεις, τόσο στην αριστερά όσο και στην άκρα δεξιά. «Από τη μια πλευρά κάποιες πλευρές στην αριστερά εκφράζουν μια κάποια συμπάθεια για το καθεστώς του Ιράν, ένα καθεστώς αναντίρρητα καταπιεστικό. Από την άλλη, στην άκρα δεξιά ενώ τόσο καιρό κατηγορούσαν την κυβέρνηση ότι είχε εφεκτική στάση απέναντι στην Τουρκία, τώρα που ελήφθησαν οι αποφάσεις για την αποστολή 2 φρεγατών και 4 αεροσκαφών στην Κύπρο, βλέπω πάλι τοποθετήσεις “πού πάτε να μας μπλέξετε”. Όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει μια σύγχυση. Εμείς πάντοτε πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας και 2 φορές περισσότερο τώρα που οι στιγμές είναι κρίσιμες και ιστορικές», τόνισε και πρόσθεσε:

«Ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι αν ήταν πρωθυπουργός ο κ. Βελόπουλος ή η κα Κωνσταντοπούλου ο χειρισμός τέτοιου είδους κρίσεων θα ήταν καλύτερος. Είναι πολύ σημαντικό, σε περιόδους διεθνών κρίσεων να υπάρχουν κυβερνήσεις σοβαρές, αξιόπιστες και με τεχνογνωσία να αντιμετωπίζουν κρίσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Δυστυχώς ή ευτυχώς σε αυτήν την κυβέρνηση υπάρχει μια τεχνογνωσία αντιμετώπισης κρίσεων, με κυρίαρχη την ενεργειακή κρίση του 2022 οι επιπτώσεις της οποίας είναι εμφανείς διεθνώς ακόμα».

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