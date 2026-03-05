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Θεοδωρικάκος: Έχουμε προετοιμάσει σχέδιο έκτακτων μέτρων για την προστασία των καταναλωτών
Πολιτική
13:37 - 05 Μαρ 2026

Θεοδωρικάκος: Έχουμε προετοιμάσει σχέδιο έκτακτων μέτρων για την προστασία των καταναλωτών

Reporter.gr Newsroom
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«Αυτή η Κυβέρνηση έχει αποδείξει στις πιο δύσκολες στιγμές αυτών των επτά ετών ότι ξέρει να διαχειρίζεται μεγάλες και δύσκολες κρίσεις και να προστατεύει την ελληνική κοινωνία», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του OPEN, με τους δημοσιογράφους Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμήτρου.

«Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει επεξεργαστεί μια σειρά έκτακτων ρυθμιστικών μέτρων και είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα να τα θέσουμε σε εφαρμογή. Το μόνο που απομένει είναι η συνολική κυβερνητική απόφαση», σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι η Κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην οικονομία και την αγορά. «Το κλίμα ανησυχίας και αβεβαιότητας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή απαιτεί από εμάς σοβαρές και υπεύθυνες τοποθετήσεις, συνεχή παρακολούθηση και εγρήγορση», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, εάν οι πολεμικές επιχειρήσεις συνεχιστούν για ορισμένες εβδομάδες, «υπάρχει σημαντική πιθανότητα αρνητικών επιπτώσεων στην παγκόσμια οικονομία και ιδιαίτερα στην Ευρώπη», καθώς η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής αποτελεί βασική πηγή ενεργειακών πόρων. «Από τη συγκεκριμένη περιοχή προέρχεται περίπου το ένα τέταρτο των ενεργειακών πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται διεθνώς. Επομένως υπάρχει ζήτημα σημαντικής επιβάρυνσης του κόστους για τη μεταφορά του πετρελαίου», σημείωσε.

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«Είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε αυτό το σενάριο επάνω στο τραπέζι και να είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι τα μέτρα που έχουν προετοιμαστεί έχουν στόχο την προστασία της οικονομίας, της κοινωνίας και ιδιαίτερα των καταναλωτών. «Θέλω να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα: δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αποδεκτή καμιάς μορφής ασυδοσία στην αγορά. Η αισχροκέρδεια δεν γίνεται αποδεκτή, δε θα επιτρέψουμε σε κανέναν να κάνει κερδοσκοπικά παιχνίδια», είπε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή βρίσκεται ήδη σε πλήρη εγρήγορση, πραγματοποιώντας εκατοντάδες ελέγχους στην αγορά. «Τα φαινόμενα που έχουμε εντοπίσει είναι σχετικά περιορισμένα και με τη λήψη των μέτρων θα μηδενιστούν», υπογράμμισε.

Απαντώντας σε ερώτηση για την αποστολή των δύο φρεγατών και μαχητικών αεροσκαφών στην Κύπρο, καθώς και για τις αντιδράσεις της Τουρκίας για την παρουσία της συστοιχίας πυραύλων στην Κάρπαθο, ο Υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε: «Η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει με κανέναν το αν θα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Τα νησιά μας είναι νησιά μας και δεν τίθεται κανένα θέμα για τη διάταξη των Ενόπλων Δυνάμεων ή για τις αποφάσεις που λαμβάνει το ΚΥΣΕΑ και ο Πρωθυπουργός». Όπως ανέφερε, η χώρα ακολουθεί υπεύθυνη πολιτική ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή, στηρίζοντας τον Ελληνισμό όπου χρειάζεται και διασφαλίζοντας τα εθνικά συμφέροντα: «Η Ελλάδα χρησιμοποιεί την ισχύ της για να προασπίζεται και τα δικά της δικαιώματα και τα δικαιώματα του Ελληνισμού παντού».

Τέλος, αναφέρθηκε στον ενισχυμένο γεωπολιτικό και ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας. «Η πατρίδα μας είναι χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, με σχέσεις στρατηγικής σημασίας με τις ΗΠΑ, τις οποίες θα τιμήσουμε», τόνισε. Όπως ανέφερε, «η Ελλάδα μέσα από συγκεκριμένες συμφωνίες μετατρέπεται σε κέντρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ανατολική Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και την Ευρωπαϊκή Ένωση», υπογραμμίζοντας ότι οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν τη γεωπολιτική θέση της χώρας και δημιουργούν νέες προοπτικές για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση.

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