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ΗΠΑ: Στις 197.000 οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας – Παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα
Ειδήσεις
16:33 - 24 Σεπ 2026

ΗΠΑ: Στις 197.000 οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας – Παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα

Reporter.gr Newsroom
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Οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ υποχώρησαν την περασμένη εβδομάδα στο χαμηλότερο επίπεδό τους από τον Ιούλιο, σε μια ακόμη ένδειξη ότι οι απολύσεις παραμένουν περιορισμένες και η αγορά εργασίας εξακολουθεί να εμφανίζει ανθεκτικότητα.  

Τα στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Εργασίας, τα οποία δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη, έδειξαν ότι οι αρχικές αιτήσεις επιδόματος ανεργίας μειώθηκαν κατά 1.000, στις 197.000, κατά την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου.

Η συγκεκριμένη επίδοση συγκαταλέγεται στις χαμηλότερες καταγραφές από το 1969, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αποφεύγουν τις εκτεταμένες περικοπές προσωπικού και τις μαζικές απολύσεις.

Την ίδια στιγμή, οι συνεχιζόμενες αιτήσεις, οι οποίες αφορούν τους ανέργους που ήδη λαμβάνουν επίδομα, παρέμειναν ουσιαστικά σταθερές, στα 1,72 εκατ., για την εβδομάδα έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Το επίπεδο αυτό βρίσκεται κοντά στο χαμηλότερο σημείο από το 2023.

Οι νέες αιτήσεις ανεργίας έχουν παραμείνει κατά τους τελευταίους μήνες κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, καθώς οι επιχειρήσεις εμφανίζονται reluctant να προχωρήσουν σε μειώσεις του εργατικού δυναμικού τους.

Ωστόσο, η ανθεκτικότητα στις απολύσεις δεν συνοδεύεται από αντίστοιχα ισχυρή εικόνα στις προσλήψεις. Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας παρουσιάζει διακυμάνσεις, γεγονός που περιορίζει τις διαθέσιμες επιλογές για εργαζομένους που είτε δυσκολεύονται να αποχωρήσουν από τις υφιστάμενες θέσεις τους είτε παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας.

Ο μέσος όρος τεσσάρων εβδομάδων των νέων αιτήσεων, ο οποίος χρησιμοποιείται για να περιορίζει την επίδραση των εβδομαδιαίων διακυμάνσεων, υποχώρησε στις 202.250, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι εβδομάδων.

Εξαιρουμένης της εποχικής προσαρμογής, πάντως, οι νέες αιτήσεις αυξήθηκαν, με τη μεγαλύτερη συμβολή στην άνοδο να προέρχεται από τις Καλιφόρνια, Χαβάη και Νέα Υόρκη.

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