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Γεραπετρίτης: Η Σούδα είναι πλήρως προστατευμένη – Καμία απειλή για την Ελλάδα
Πολιτική
10:23 - 06 Μαρ 2026

Γεραπετρίτης: Η Σούδα είναι πλήρως προστατευμένη – Καμία απειλή για την Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Η βάση της Σούδας δεν βρίσκεται υπό απειλή και τα μέτρα προστασίας της έχουν ενισχυθεί σημαντικά, διαβεβαίωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, υπογραμμίζοντας ότι η αμυντική διάταξη της χώρας αποτελεί κυρίαρχη απόφαση της Ελλάδας και δεν τίθεται προς διαπραγμάτευση.

Όπως ανέφερε, η αντιβαλλιστική και αντιαεροπορική «ομπρέλα» της χώρας έχει ήδη αναπτυχθεί, γεγονός που επιτρέπει στους Έλληνες πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς. Τόνισε επίσης ότι το καθεστώς λειτουργίας της βάσης της Σούδας καθορίζεται από την αμυντική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών και ότι οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εκεί είναι σαφώς οριοθετημένες.

Ο υπουργός επισήμανε ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, τόσο το Πολεμικό Ναυτικό όσο και η Πολεμική Αεροπορία, διαθέτουν τις δυνατότητες να διασφαλίσουν αποτελεσματικά την προστασία της χώρας. Παράλληλα διευκρίνισε ότι η βάση παρέχει κυρίως διευκολύνσεις στις ΗΠΑ και δεν χρησιμοποιείται για επιθετικές επιχειρήσεις, προσθέτοντας πως έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας από ελληνικής και αμερικανικής πλευράς.

Αναφερόμενος στην ανάπτυξη ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι πρόκειται για κυριαρχική απόφαση της Ελλάδας. Η αποστολή δύο φρεγατών και δύο ζευγών μαχητικών αεροσκαφών, όπως είπε, αποτελεί ένδειξη αλληλεγγύης προς την Κυπριακή Δημοκρατία και καθαρά αμυντική κίνηση.

Υπογράμμισε επίσης ότι οποιαδήποτε απειλή κατά της Κύπρου συνιστά απειλή για ολόκληρη την Ευρώπη και ενεργοποιεί την υποχρέωση αλληλεγγύης. Σε συνθήκες διεθνούς έντασης, πρόσθεσε, οι αποφάσεις για την ασφάλεια των πολιτών λαμβάνονται με αποκλειστικό γνώμονα την προστασία της χώρας.

Σχολιάζοντας τις τοποθετήσεις της Τουρκία για το καθεστώς αποστρατικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, ο υπουργός απέρριψε τους ισχυρισμούς ως αβάσιμους, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έχει πλήρες δικαίωμα να αναπτύσσει τις αμυντικές της δυνατότητες.

Επιχείρηση επαναπατρισμού Ελλήνων

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας αναφέρθηκε και στις συνεχιζόμενες προσπάθειες επαναπατρισμού Ελλήνων από περιοχές έντασης, σημειώνοντας ότι το υπουργείο Εξωτερικών εργάζεται «νυχθημερόν» για τον απεγκλωβισμό πολιτών από εμπόλεμες ζώνες.

Πολλοί Έλληνες, όπως εξήγησε, βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε χώρες της Ασίας ή σε αεροδρόμια της περιοχής, καθώς είχαν ενδιάμεσες πτήσεις μέσω κρατών όπως το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μέχρι στιγμής περισσότεροι από 200 πολίτες έχουν επιστρέψει με ασφάλεια στην Ελλάδα, ενώ οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες.

Η διαδικασία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς μεγάλος αριθμός εναέριων χώρων στην περιοχή παραμένει κλειστός και ανοίγει μόνο περιστασιακά.

Χωρίς προειδοποίηση για την επίθεση στο Ιράν

Ο υπουργός αποκάλυψε ακόμη ότι η Ελλάδα δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επίθεση στο Ιράν. Παρότι είχε γνώση των διπλωματικών επαφών που διεξάγονταν στη Γενεύη, δεν υπήρχε πληροφόρηση για χρονοδιάγραμμα στρατιωτικών ενεργειών ή για τον σχεδιασμό των επιχειρήσεων από Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες.

Προειδοποίηση για οικονομικές συνέπειες

Τέλος, ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε ανησυχία για τις επιπτώσεις της κρίσης στην παγκόσμια οικονομία, επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη σταθερότητα των αγορών και τον ενεργειακό εφοδιασμό.

Όπως σημείωσε, η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στις στρατηγικές της συμμαχίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, τις χώρες του Κόλπου και την Ινδία, επιδιώκοντας να διατηρεί ενεργό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις.

Παράλληλα προειδοποίησε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να έχει μεγάλη διάρκεια, με πιθανές συνέπειες στην οικονομία, τη μετανάστευση και τη γεωπολιτική ισορροπία.

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