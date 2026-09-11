Αυτές είναι οι 10 νέες ελληνικές σειρές που θα βλέπουμε φανατικά φέτος

Η νέα σεζόν φέρνει φρέσκες ελληνικές σειρές που φιλοδοξούν να γίνουν τα επόμενα τηλεοπτικά μας κολλήματα. Δείτε τις 10 νέες παραγωγές που έρχονται στις οθόνες μας και διαλέξτε ποια θα μπει πρώτη στη watchlist σας.
Νέα σεζόν χωρίς νέα τηλεοπτικά κολλήματα, γίνεται; Η ελληνική TV επιστρέφει με φρέσκες σειρές και έχει ήδη αρχίσει να μάς βάζει σε πειρασμό: έρωτες που δεν πρέπει να συμβούν, μυστικά που καλύτερα να έμεναν θαμμένα, εκδικήσεις που παίρνουν απρόβλεπτη τροπή και κωμωδίες που έρχονται να μάς θυμίσουν πως δεν χρειάζεται κάθε βράδυ να τελειώνει με δράμα. Άλλες ιστορίες μάς γυρίζουν στα ’80s, άλλες σε άλλες εποχές και άλλες μάς βάζουν κατευθείαν στη σημερινή Ελλάδα, με ήρωες που μπλέκουν λίγο περισσότερο απ’ όσο είχαν υπολογίσει.
Μαζέψαμε 10 φρέσκες ελληνικές σειρές από τα δημοφιλή κανάλια και τώρα μένει μόνο να αποφασίσουμε: ποια θα μάς κάνει να κολλήσουμε πρώτη;
Θάλασσες μας Χώρισαν (ΕΡΤ)
Εδώ τα οικογενειακά τραπέζια μάλλον δεν θα είναι ποτέ ξανά τα ίδια. Οι «Θάλασσες μας Χώρισαν» μάς ταξιδεύουν από τη Σύμη στην Κωνσταντινούπολη και την Αλεξάνδρεια, ακολουθώντας μια οικογένεια που προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια της, μόνο που η ζωή έχει άλλα σχέδια. Όταν η Ελπίδα ερωτεύεται τον αρραβωνιαστικό της αδερφής της, η κατάσταση περιπλέκεται επικίνδυνα και κάπου ανάμεσα σε γάμους, ζήλιες, ενοχές και απαγορευμένα πάθη, ένας φόνος έρχεται να αλλάξει τα πάντα…
Στην Κρήτη, ένας έρωτας αρκεί για να ανοίξει ξανά πληγές που όλοι ήθελαν να ξεχάσουν. Στα ορεινά Χανιά, δύο καλοί φίλοι βλέπουν τη σχέση τους να δοκιμάζεται όταν μια γυναίκα μπαίνει ανάμεσά τους, ενώ ένα καλά κρυμμένο μυστικό από τη δεκαετία του ’80 επιστρέφει για να ανατρέψει τις ισορροπίες. Έρωτες, φιλίες, οικογενειακά μυστικά και φυσικά… αρκετή κρητική ίντριγκα δημιουργούν μία σειρά, βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου.