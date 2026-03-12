ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο Τσουκαλάς καλεί τον Μαρινάκη σε... μονομαχία
Πολιτική
13:59 - 12 Μαρ 2026

Ο Τσουκαλάς καλεί τον Μαρινάκη σε... μονομαχία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε ανοιχτή κόντρα βρίσκονται τα τελευταία 24ωρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Η κόντρα ξέσπασε με αφορμή την απόφαση του κ. Τσουκαλά να μη συμμετάσχει στο Συνέδριο που οργάνωσε η κυβέρνηση για τα fake news.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε πως ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ είχε επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του και μετάνιωσε τελευταία στιγμή, κάτι που ο κ. Τσουκαλάς αρνείται.

Σε συνέχεια της διαμάχης τους, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ζητά δημόσιο διάλογο με τον κ. Μαρινάκη που σε πρώτη φάση αρνείται.

Σε μία τελευταία εξέλιξη ο κ. Τσουκαλάς έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Καλώ τον κ. Μαρινάκη σε δημόσιο διάλογο όπου, όπως και όποτε θέλει.

Ο κ. Μαρινάκης σήμερα επιβεβαίωσε ότι είναι εκείνος που αποφεύγει τον διάλογο και ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να συζητήσει μαζί μου σε καμία εκπομπή χρησιμοποιώντας αστείες δικαιολογίες.

Προσπάθησε να μας πείσει ότι είναι... υπερκομματικός Υπουργός που δικαιούται να κάνει δημόσιους μονολόγους χωρίς λογοδοσία και χωρίς αντίλογο.

Χθες είχε το θράσος να ισχυριστεί ότι εγώ δεν θέλω τον διάλογο. Τον κάλεσα σε δημόσια συζήτηση όπου, όπως και όποτε θέλει.

Αλλά αρνήθηκε.

Θα συνεχίσει να επιλέγει τους μονολόγους και να απαντά στα ερωτήματα μας μέσω της «Ομάδας Αλήθειας».

Ζήτησα να προσκομίσει την απόδειξη της δήθεν επιβεβαίωσης εκ μέρους μου της συμμετοχής μου στο συνέδριο που οργάνωσε. Απάντησε σήμερα ότι «δεν θέλει να τραβήξει άλλο το θέμα», γιατί προφανώς γνωρίζει ότι ποτέ δεν υπήρξε επιβεβαίωση.

Τον καλώ να ανακαλέσει τα fake news που ξεστόμισε στο Συνέδριο που οργάνωσε για τα fake news. Αλλιώς θα επιβεβαιώσει πως είναι Υπουργός Παραπληροφόρησης της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ξεκινά η διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους κατοίκους των νομών Κοζάνης – Φλώρινας
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ξεκινά η διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους κατοίκους των νομών Κοζάνης – Φλώρινας

Γκάφα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ή «άδειασμα» Βορίδη από Τσιάρα για ΟΠΕΚΕΠΕ;
Ανεμοδείκτης

Γκάφα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ή «άδειασμα» Βορίδη από Τσιάρα για ΟΠΕΚΕΠΕ;

Aegean: Τιμή-στόχος στα €19,4 από την NBG Securities με περιθώριο ανόδου 56%
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Aegean: Τιμή-στόχος στα €19,4 από την NBG Securities με περιθώριο ανόδου 56%

Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος: Μόνη λύση η μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ
Ειδήσεις

Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος: Μόνη λύση η μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ξέρουμε ότι θα μας τα πάρουν. Το πού θα τα δώσουν καλούμαστε να διαλέξουμε
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Ξέρουμε ότι θα μας τα πάρουν. Το πού θα τα δώσουν καλούμαστε να διαλέξουμε

Λιακούλη στη Συνταγματική Αναθεώρηση: Κοινωνική επιταγή η κατοχύρωση της γυναικοκτονίας
Πολιτική

Λιακούλη στη Συνταγματική Αναθεώρηση: Κοινωνική επιταγή η κατοχύρωση της γυναικοκτονίας

Διαβεβαιώσεις Κάλλας στο Γιάννη Μανιάτη για την προστασία των Χριστιανών της Συρίας
Ειδήσεις

Διαβεβαιώσεις Κάλλας στο Γιάννη Μανιάτη για την προστασία των Χριστιανών της Συρίας

Ανδρουλάκης: Στόχος μας η ανάκαμψη της παραγωγικότητας της εργασίας - Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Στόχος μας η ανάκαμψη της παραγωγικότητας της εργασίας - Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 23:35

Χεζμπολάχ: Καμία τελική συμφωνία Ιράν – ΗΠΑ χωρίς αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο

Πολιτική
16/06/2026 - 23:32

Φλωρίδης για Γιωτόπουλο: 83 ετών με 17 φόνους - Δεν έχει δείξει μεταμέλεια, δεν του καίγεται καρφί

Χρηματιστήρια
16/06/2026 - 23:23

Wall: Dow Jones σε νέα κορυφή - Bουτιά Nasdaq και chipmakers εν μέσω φθηνού πετρελαίου

Περιβάλλον
16/06/2026 - 23:20

Η Ελλάδα στην κορυφή της Ευρώπης: 97,1% «εξαιρετικής» ποιότητας τα νερά κολύμβησης το 2025

Υγεία
16/06/2026 - 23:10

Θεμιστοκλέους για προκήρυξη γιατρών στο ΕΣΥ: Έως την Τετάρτη 17/6 οι αιτήσεις για 1.131 θέσεις

Οικονομία
16/06/2026 - 22:59

Έξι Επιμελητήρια ζητούν ειδική ρύθμιση για τα πυρόπληκτα δάνεια με εγγύηση Δημοσίου

Πολιτική
16/06/2026 - 22:40

Απάντηση Μαρινάκη σε Τσίπρα: Αξιωματική αντιπολίτευση γίνεται μόνο μέσω εκλογών

Οικονομία
16/06/2026 - 22:15

ΑΑΔΕ-AGEA: Συνάντηση εργασίας για αγροτικές πληρωμές και αξιοποίηση ιταλικής τεχνογνωσίας

Ειδήσεις
16/06/2026 - 22:05

Καταπέλτης η έκθεση για την Τουρκία: «Δεν πληροί τις προϋποθέσεις για ένταξη στην ΕΕ»

Magazino
16/06/2026 - 22:00

Πώς ο εγκέφαλος δημιουργεί και αποθηκεύει τις αναμνήσεις

Οικονομία
16/06/2026 - 21:43

ALCO: Μόλις το 44% των Ελλήνων θα κάνει φέτος διακοπές – Σημαντική επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης

Ειδήσεις
16/06/2026 - 21:32

Deal Ουάσινγκτον – Τεχεράνης: Τι προβλέπουν οι 12 κρίσιμοι όροι της συμφωνίας

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
16/06/2026 - 21:18

Ξέρουμε ότι θα μας τα πάρουν. Το πού θα τα δώσουν καλούμαστε να διαλέξουμε

Υγεία
16/06/2026 - 21:12

Μήνυμα Γεωργιάδη στην ΕΕ: Στρατηγική αυτονομία στην Υγεία και πρόσβαση στην καινοτομία

Magazino
16/06/2026 - 21:00

Έξι τρόφιμα που σας βοηθούν να κοιμηθείτε καλύτερα

Πολιτική
16/06/2026 - 20:57

Μητσοτάκης από τη Βούλα: «Το τζάμπα δεν υπάρχει» – Κλείδωσε τις κάλπες για το 2027

Εργασιακά
16/06/2026 - 20:38

Έρευνα ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Η υπερεργασία γίνεται κανόνας, συχνά μένει απλήρωτη και κοστίζει στην υγεία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/06/2026 - 20:20

Τράπεζα Πειραιώς: Επέτειος 110 ετών στον Nasdaq στην Times Square και ρεκόρ αποτίμησης

Χρηματιστήρια
16/06/2026 - 20:02

Ευρωαγορές: Θετικό κλείσιμο της συνεδρίασης με τις τράπεζες και τη βιομηχανία να «οδηγούν» τα κέρδη

Ειδήσεις
16/06/2026 - 19:40

Άρειος Πάγος για επιστροφή Γιωτόπουλου στη φυλακή: Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υφ’ όρον απόλυσης

Πολιτική
16/06/2026 - 19:22

ΣΥΡΙΖΑ: «Πρώτοι» στην ανάπτυξη και τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη, το σπουδαίο κυβερνητικό επίτευγμα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 19:11

«Καρότο» Τραμπ στο Ιράν: Η συμφωνία επιτρέπει στην Τεχεράνη να πουλά πετρέλαιο άμεσα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 19:07

Βαρθολομαίος – Ερντογάν: Στο τραπέζι η Χάλκη σε συνάντηση στην Άγκυρα

Χρηματιστήρια
16/06/2026 - 18:55

Η SpaceX ξεπέρασε την Amazon σε χρηματιστηριακή αξία - To Top 10 της Wall Street

Ανακοινώσεις
16/06/2026 - 18:55

Ideal Holdings: Στις 24 Ιουνίου η καταβολή επιστροφής κεφαλαίου €0,70 ανά μετοχή

Ειδήσεις
16/06/2026 - 18:51

Ένταση στη Μάγχη: Καταγγελίες για ρωσικά προειδοποιητικά πυρά κατά ιστιοπλοϊκού

Υγεία
16/06/2026 - 18:40

ΕΚΑΒ: Διαβεβαιώσεις για απρόσκοπτη λειτουργία – Έλεγχοι για βλάβες και ενίσχυση με 310 νέα ασθενοφόρα

Ανακοινώσεις
16/06/2026 - 18:36

Trade Estates: «Κλείδωσε» το μέρισμα – Στις 24 Ιουνίου η πληρωμή

Πολιτική
16/06/2026 - 18:26

Καλαφάτης: Ιστορικό υψηλό για τις δαπάνες R&D στο 1,54% του ΑΕΠ και φορολογικές υπερεκπτώσεις έως 315% για στρατηγικές συνεργασίες

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 18:26

Σήμα Θεοδωρόπουλου για ενίσχυση της παραγωγικότητας: «Πρέπει να προλάβουμε την Ευρώπη»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ