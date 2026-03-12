Ο Τσουκαλάς καλεί τον Μαρινάκη σε... μονομαχία

Σε ανοιχτή κόντρα βρίσκονται τα τελευταία 24ωρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Η κόντρα ξέσπασε με αφορμή την απόφαση του κ. Τσουκαλά να μη συμμετάσχει στο Συνέδριο που οργάνωσε η κυβέρνηση για τα fake news.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε πως ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ είχε επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του και μετάνιωσε τελευταία στιγμή, κάτι που ο κ. Τσουκαλάς αρνείται.

Σε συνέχεια της διαμάχης τους, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ζητά δημόσιο διάλογο με τον κ. Μαρινάκη που σε πρώτη φάση αρνείται.

Σε μία τελευταία εξέλιξη ο κ. Τσουκαλάς έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Καλώ τον κ. Μαρινάκη σε δημόσιο διάλογο όπου, όπως και όποτε θέλει.

Ο κ. Μαρινάκης σήμερα επιβεβαίωσε ότι είναι εκείνος που αποφεύγει τον διάλογο και ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να συζητήσει μαζί μου σε καμία εκπομπή χρησιμοποιώντας αστείες δικαιολογίες.

Προσπάθησε να μας πείσει ότι είναι... υπερκομματικός Υπουργός που δικαιούται να κάνει δημόσιους μονολόγους χωρίς λογοδοσία και χωρίς αντίλογο.

Χθες είχε το θράσος να ισχυριστεί ότι εγώ δεν θέλω τον διάλογο. Τον κάλεσα σε δημόσια συζήτηση όπου, όπως και όποτε θέλει.

Αλλά αρνήθηκε.

Θα συνεχίσει να επιλέγει τους μονολόγους και να απαντά στα ερωτήματα μας μέσω της «Ομάδας Αλήθειας».

Ζήτησα να προσκομίσει την απόδειξη της δήθεν επιβεβαίωσης εκ μέρους μου της συμμετοχής μου στο συνέδριο που οργάνωσε. Απάντησε σήμερα ότι «δεν θέλει να τραβήξει άλλο το θέμα», γιατί προφανώς γνωρίζει ότι ποτέ δεν υπήρξε επιβεβαίωση.

Τον καλώ να ανακαλέσει τα fake news που ξεστόμισε στο Συνέδριο που οργάνωσε για τα fake news. Αλλιώς θα επιβεβαιώσει πως είναι Υπουργός Παραπληροφόρησης της κυβέρνησης Μητσοτάκη».