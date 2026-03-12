Aegean: Τιμή-στόχος στα €19,4 από την NBG Securities με περιθώριο ανόδου 56%

Η Aegean Airlines λαμβάνει τιμή-στόχο στα 19,4 ευρώ από την NBG Securities, η οποία διατηρεί σύσταση «outperform», μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2025. Όπως επισημαίνει η χρηματιστηριακή, τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η εταιρεία παραμένει ανθεκτική, παρά την άνοδο του κόστους και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Με βάση τη συγκεκριμένη τιμή-στόχο, η μετοχή εκτιμάται ότι έχει περιθώριο ανόδου που ξεπερνά το 56%.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η αεροπορική εταιρεία παρουσίασε ισχυρή ζήτηση και ικανοποιητική λειτουργική επίδοση κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους και έφτασαν τα 426 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, το EBITDA μειώθηκε κατά 14%, στα 64,9 εκατ. ευρώ, εξαιτίας της αύξησης στο κόστος καυσίμων, στις δαπάνες για εκπομπές ρύπων αλλά και στο μισθολογικό κόστος. Σε επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων, η εταιρεία κατέγραψε οριακές ζημίες ύψους 0,1 εκατ. ευρώ.

Για ολόκληρο το 2025, η εταιρεία εμφάνισε άνοδο εσόδων κατά 5%, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 1,86 δισ. ευρώ. Η θετική αυτή εξέλιξη αποδίδεται κυρίως στη δυναμική του ελληνικού τουρισμού, στην αύξηση της προσφερόμενης χωρητικότητας και στη διατήρηση ισχυρής ζήτησης για αεροπορικά ταξίδια. Παράλληλα, η επιβατική κίνηση, η διαθέσιμη χωρητικότητα και τα συνολικά έσοδα κινήθηκαν σε επίπεδα ρεκόρ.

Το EBITDA για τη χρονιά διαμορφώθηκε στα 421,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 4% σε ετήσια βάση, ενώ τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 147,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 14%. Ταυτόχρονα, η εταιρεία διατηρεί ιδιαίτερα ισχυρή ρευστότητα, καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος του 2025 ανήλθαν στα 955 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση έχει προτείνει τη διανομή μερίσματος 0,90 ευρώ ανά μετοχή, ποσό αυξημένο κατά 13% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Όσον αφορά το 2026, η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι η χρονιά ξεκίνησε με θετικούς ρυθμούς, καθώς στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 7% σε ετήσια βάση, ενώ ο συντελεστής πληρότητας παρέμεινε στο 80%.

Παράλληλα, ωστόσο, το περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και της ανόδου στις τιμές των καυσίμων. Η προσωρινή διακοπή πτήσεων προς την περιοχή – η οποία αντιστοιχεί περίπου στο 4% έως 5% της συνολικής δραστηριότητας – εκτιμάται ότι θα επηρεάσει κυρίως το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Παρόλα αυτά, η NBG υπογραμμίζει ότι η ισχυρή ταμειακή θέση της εταιρείας, σε συνδυασμό με τα συμβόλαια αντιστάθμισης καυσίμων που καλύπτουν περίπου το 56% των αναγκών για το 2026, ενισχύουν τη δυνατότητά της να αντιμετωπίσει την αβεβαιότητα και να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία.

Στις προβλέψεις της για τη φετινή χρονιά, η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι τα έσοδα θα αυξηθούν στα 1,957 δισ. ευρώ, το EBITDA θα διαμορφωθεί περίπου στα 465 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη θα κινηθούν κοντά στα 144 εκατ. ευρώ.