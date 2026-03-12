ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Aegean: Τιμή-στόχος στα €19,4 από την NBG Securities με περιθώριο ανόδου 56%
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13:07 - 12 Μαρ 2026

Aegean: Τιμή-στόχος στα €19,4 από την NBG Securities με περιθώριο ανόδου 56%

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Aegean Airlines λαμβάνει τιμή-στόχο στα 19,4 ευρώ από την NBG Securities, η οποία διατηρεί σύσταση «outperform», μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2025. Όπως επισημαίνει η χρηματιστηριακή, τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η εταιρεία παραμένει ανθεκτική, παρά την άνοδο του κόστους και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Με βάση τη συγκεκριμένη τιμή-στόχο, η μετοχή εκτιμάται ότι έχει περιθώριο ανόδου που ξεπερνά το 56%.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η αεροπορική εταιρεία παρουσίασε ισχυρή ζήτηση και ικανοποιητική λειτουργική επίδοση κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους και έφτασαν τα 426 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, το EBITDA μειώθηκε κατά 14%, στα 64,9 εκατ. ευρώ, εξαιτίας της αύξησης στο κόστος καυσίμων, στις δαπάνες για εκπομπές ρύπων αλλά και στο μισθολογικό κόστος. Σε επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων, η εταιρεία κατέγραψε οριακές ζημίες ύψους 0,1 εκατ. ευρώ.

Για ολόκληρο το 2025, η εταιρεία εμφάνισε άνοδο εσόδων κατά 5%, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 1,86 δισ. ευρώ. Η θετική αυτή εξέλιξη αποδίδεται κυρίως στη δυναμική του ελληνικού τουρισμού, στην αύξηση της προσφερόμενης χωρητικότητας και στη διατήρηση ισχυρής ζήτησης για αεροπορικά ταξίδια. Παράλληλα, η επιβατική κίνηση, η διαθέσιμη χωρητικότητα και τα συνολικά έσοδα κινήθηκαν σε επίπεδα ρεκόρ.

Το EBITDA για τη χρονιά διαμορφώθηκε στα 421,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 4% σε ετήσια βάση, ενώ τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 147,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 14%. Ταυτόχρονα, η εταιρεία διατηρεί ιδιαίτερα ισχυρή ρευστότητα, καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος του 2025 ανήλθαν στα 955 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση έχει προτείνει τη διανομή μερίσματος 0,90 ευρώ ανά μετοχή, ποσό αυξημένο κατά 13% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Όσον αφορά το 2026, η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι η χρονιά ξεκίνησε με θετικούς ρυθμούς, καθώς στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 7% σε ετήσια βάση, ενώ ο συντελεστής πληρότητας παρέμεινε στο 80%.

Παράλληλα, ωστόσο, το περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και της ανόδου στις τιμές των καυσίμων. Η προσωρινή διακοπή πτήσεων προς την περιοχή – η οποία αντιστοιχεί περίπου στο 4% έως 5% της συνολικής δραστηριότητας – εκτιμάται ότι θα επηρεάσει κυρίως το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Παρόλα αυτά, η NBG υπογραμμίζει ότι η ισχυρή ταμειακή θέση της εταιρείας, σε συνδυασμό με τα συμβόλαια αντιστάθμισης καυσίμων που καλύπτουν περίπου το 56% των αναγκών για το 2026, ενισχύουν τη δυνατότητά της να αντιμετωπίσει την αβεβαιότητα και να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία.

Στις προβλέψεις της για τη φετινή χρονιά, η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι τα έσοδα θα αυξηθούν στα 1,957 δισ. ευρώ, το EBITDA θα διαμορφωθεί περίπου στα 465 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη θα κινηθούν κοντά στα 144 εκατ. ευρώ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Goldman Sachs για ΔΕΗ: Σύσταση «buy» και τιμή-στόχος στα €26,50
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Goldman Sachs για ΔΕΗ: Σύσταση «buy» και τιμή-στόχος στα €26,50

Solidus: Σύσταση «Buy» για την Allwyn – Τιμή-στόχος έως τα €17 και ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης
Αναλύσεις

Solidus: Σύσταση «Buy» για την Allwyn – Τιμή-στόχος έως τα €17 και ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης

BofA για Metlen: Τιμή-στόχος στα €52 – Γάλλιο και κρίσιμα μέταλλα στο επίκεντρο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

BofA για Metlen: Τιμή-στόχος στα €52 – Γάλλιο και κρίσιμα μέταλλα στο επίκεντρο

JP Morgan: Στα 25 ευρώ η νέα τιμή-στόχος για τη ΔΕΗ – Διατηρεί σύσταση «Overweight»
Αναλύσεις

JP Morgan: Στα 25 ευρώ η νέα τιμή-στόχος για τη ΔΕΗ – Διατηρεί σύσταση «Overweight»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
17/06/2026 - 15:04

Germaine Richier: Η γλύπτρια που επαναπροσδιόρισε την ανθρώπινη μορφή, στην Άνδρο

Ειδήσεις
17/06/2026 - 14:59

Τουρνάς: Η κλιματική κρίση δεν δίνει παράταση – Έρχονται πρόστιμα για ακαθάριστα οικόπεδα από 23/6

ΕΜΠΟΡΙΟ
17/06/2026 - 14:56

PosoΚanei: 22 ερωταπαντήσεις για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17/06/2026 - 14:55

Ο Δημήτρης Μωυσιάδης μιλά για τα φαβορί του Παγκοσμίου στο “Out of the Box Stories” του Pamestoixima.gr (vid.)

Οικονομία
17/06/2026 - 14:49

Πιερρακάκης: Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα στη ΔΕΘ – Στόχος η στήριξη των εισοδημάτων

Πολιτική
17/06/2026 - 14:47

Τέμπη: Ένταση στη δίκη ανάμεσα σε Κωνσταντοπούλου και συγγενείς θυμάτων

Ειδήσεις
17/06/2026 - 14:39

Κωνσταντίνος Δασκαλάκης (ΜΙΤ): Η Ελλάδα πρέπει να περάσει από την ψηφιοποίηση στην ΤΝ

Πολιτική
17/06/2026 - 14:38

Η υπόθεση των ευρωεισαγγελέων οδεύει προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Ανεμοδείκτης
17/06/2026 - 14:27

Posokanei στα καρτέλ- όχι στην Ευρώπη

Εμπορεύματα
17/06/2026 - 14:25

Πετρέλαιο: Κέρδη μετά το sell-off καθώς παραμένει η αβεβαιότητα για το Ορμούζ

Νομίσματα
17/06/2026 - 14:23

To Bitcoin έχασε τα $65.000 – Πόσο πιθανό είναι να επιστρέψει στις υψηλές «πτήσεις»

Ειδήσεις
17/06/2026 - 14:10

Τραμπ: Αν δεν μου αρέσει η συμφωνία με το Ιράν, θα ξαναρχίσουμε τους βομβαρδισμούς

Πολιτική
17/06/2026 - 13:57

Χρηστίδης: Η υπερεργασία έχει μετατραπεί από εξαίρεση σε κανόνα για τη χώρα

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17/06/2026 - 13:54

Bloomberg: Έκρηξη εκδόσεων ομολόγων στον αεροπορικό κλάδο – Το «ντεμπούτο» του ΔΑΑ

Ακίνητα
17/06/2026 - 13:47

Πάνω από 6.700 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση

Ανεμοδείκτης
17/06/2026 - 13:41

Η πρόκληση για την κυβέρνηση, αν πράγματι τελειώσει ο πόλεμος

Οικονομία
17/06/2026 - 13:40

ΤτΕ: Έλλειμμα 2,39 δισ. ευρώ στο πεντάμηνο

Ναυτιλία
17/06/2026 - 13:35

Ελληνικά προϊόντα, βιώσιμες πρακτικές και αυθεντική εμπειρία επιβατών στο επίκεντρο της Celestyal

Οικονομία
17/06/2026 - 13:23

Στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην ΕΕ το 2025

Εργασιακά
17/06/2026 - 13:23

Δωρεάν Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων στους σπουδαστές των σχολών της ΔΥΠΑ

Οικονομία
17/06/2026 - 13:21

PosoKanei: Στον «αέρα» η νέα πλατφόρμα για online σύγκριση τιμών – Πώς λειτουργεί

Ειδήσεις
17/06/2026 - 13:18

Η Ινδία ενισχύει την επιρροή της στην ΝΑ Ευρώπη

Οικονομία
17/06/2026 - 13:17

Μαρκόπουλος: Ενισχύσεις €560 εκατ. για συνταξιούχους – «Fake news» η αποτυχία του εξωδικαστικού

Οικονομία
17/06/2026 - 13:07

Σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση για τους νέους στην Ελλάδα: Δεύτερη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17/06/2026 - 13:07

Γιατί το fracking δεν μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι στην αγορά φυσικού αερίου

Πολιτική
17/06/2026 - 12:56

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης είναι «τσάμπας» για τους φίλους του

Ειδήσεις
17/06/2026 - 12:51

Έρευνα EY-Parthenon: Οι CEOs επικεντρώνονται σε κερδοφορία, AI και στρατηγικές συμφωνίες

Οικονομία
17/06/2026 - 12:43

Eurostat: Πληθωρισμός 4,9% στην Ελλάδα το Μάιο - Ο πέμπτος υψηλότερος στην ΕΕ

Οικονομία
17/06/2026 - 12:33

ΕΚΤ: Σταθεροποιούνται στο 2,6% οι μισθολογικές αυξήσεις στην ευρωζώνη το 2026

Ειδήσεις
17/06/2026 - 12:25

Μουσεία και μνημεία γεμίζουν τα ταμεία: Έως και 140,6% άνοδος στις εισπράξεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ