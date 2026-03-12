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Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος: Μόνη λύση η μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ
Ειδήσεις
13:06 - 12 Μαρ 2026

Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος: Μόνη λύση η μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος, «η επιβολή πλαφόν ως μέτρο , για άλλη μια φορά,  στοχοποιεί τους πρατηριούχους, ενώ το πρόβλημα εντοπίζεται στην υψηλή φορολογία».      

Όπως σημειώνει σε σχετική της ανακοίνωση:

«Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους δεν μπορεί να συγκρατήσει τις αυξήσεις και να οδηγήσει σε ουσιαστική μείωση των τιμών για τον καταναλωτή, καθώς οι τιμές επηρεάζονται κυρίως από τις διεθνείς τιμές και τους φόρους . Το 61% της τελικής τιμής είναι φόροι, δηλαδή ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και ο ΦΠΑ και στην τελική τιμή προστίθεται και η διυλιστηριακή αξία που ανέρχεται σε περίπου 31%. Επομένως, απομένει ένα 8% για τις εταιρείες πετρελαιοειδών, τους μεταφορείς και τα πρατήρια.

Πάρα πολλοί συνάδελφοι ανά την Ελλάδα, έχουν πολύ υψηλά λειτουργικά κόστη και με την επιβολή του πλαφόν κάποια πρατήρια θα κλείσουν όπως συνέβη και στην προηγούμενη περίοδο επιβολής του όταν έκλεισαν πάνω από 300 πρατήρια.

Αν θέλουμε να δούμε χαμηλότερες τιμές στην Ελλάδα, μια είναι η λύση για όσο διαρκεί αυτή η κρίση η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και του ΦΠΑ», καταλήγει χαρακτηριστικά.

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