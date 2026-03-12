Γκάφα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ή «άδειασμα» Βορίδη από Τσιάρα για ΟΠΕΚΕΠΕ;

Το κλείσιμο των διαδικασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής την Τετάρτη (11/3), κυριαρχήθηκε από τη δημοσιοποίηση ενός εγγράφου με αποστολέα τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού Γρηγόρη Βάρρα προς τον τότε (2020) υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη. Με το έγγραφο αυτό τον ενημέρωνε στις 27 Ιουλίου 2020 για την υπέρμετρη αύξηση του ζωικού κεφαλαίου στην Κρήτη και πρότεινε μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου.

Το έγγραφο κατατέθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και προκάλεσε την αντίδραση του Μάκη Βορίδη, ο οποίος ανέφερε ότι «αυτό το έγγραφο πρώτη φορά το επισκοπώ σήμερα», ενώ προσέθεσε: «Μπορεί και να μου έχει παραπέσει. Κάντε έναν έλεγχο να δούμε αν έχει φτάσει ποτέ στο υπουργείο». Όπως διευκρίνισε, η προτροπή αυτή «απευθύνεται στην κυβέρνηση».

Το υπουργείο φαίνεται ότι έκανε τον έλεγχο και την Πέμπτη εξέδωσε μία μάλλον περίεργη ανακοίνωση, στην οποία αναφέρονταν τα εξής: «Ανακοίνωση από Γραφείο Τύπου ΥΠΠΑΤ: Το έγγραφο το οποίο απέστειλε ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας προς τον πρώην Υπουργό Μάκη Βορίδη, διαβιβάσθηκε μέσω e-mail. Έλαβε δε, αριθμό, γενικού (μη εμπιστευτικού), πρωτοκόλλου του ΥΠΑΑΤ: 5138/28.7.2020». Η πρώτη αίσθηση είναι ότι η σημερινή ηγεσία του υπουργείου σχεδόν αδειάζει τον Μάκη Βορίδη, κάτι που βέβαια διαψεύδεται. Όμως η αλήθεια είναι ότι ο πρώην υπουργός δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευτυχής με τις διατυπώσεις και ότι αν το ΥΠΑΑΤ ήθελε όντως να τον καλύψει, θα όφειλε να έχει επιλέξει κάτι κομψότερο…