Γκάφα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ή «άδειασμα» Βορίδη από Τσιάρα για ΟΠΕΚΕΠΕ;

Το έγγραφο κατατέθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και προκάλεσε την αντίδραση του Μάκη Βορίδη, ο οποίος ανέφερε ότι «αυτό το έγγραφο πρώτη φορά το επισκοπώ σήμερα», ενώ προσέθεσε: «Μπορεί και να μου έχει παραπέσει. Κάντε έναν έλεγχο να δούμε αν έχει φτάσει ποτέ στο υπουργείο». Όπως διευκρίνισε, η προτροπή αυτή «απευθύνεται στην κυβέρνηση».
Το υπουργείο φαίνεται ότι έκανε τον έλεγχο και την Πέμπτη εξέδωσε μία μάλλον περίεργη ανακοίνωση, στην οποία αναφέρονταν τα εξής: «Ανακοίνωση από Γραφείο Τύπου ΥΠΠΑΤ: Το έγγραφο το οποίο απέστειλε ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας προς τον πρώην Υπουργό Μάκη Βορίδη, διαβιβάσθηκε μέσω e-mail. Έλαβε δε, αριθμό, γενικού (μη εμπιστευτικού), πρωτοκόλλου του ΥΠΑΑΤ: 5138/28.7.2020». Η πρώτη αίσθηση είναι ότι η σημερινή ηγεσία του υπουργείου σχεδόν αδειάζει τον Μάκη Βορίδη, κάτι που βέβαια διαψεύδεται. Όμως η αλήθεια είναι ότι ο πρώην υπουργός δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευτυχής με τις διατυπώσεις και ότι αν το ΥΠΑΑΤ ήθελε όντως να τον καλύψει, θα όφειλε να έχει επιλέξει κάτι κομψότερο…