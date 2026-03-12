Δημοσκόπηση Real Polls: Σε υψηλό 9μήνου η ΝΔ – «Αγκάθια» η ακρίβεια και τα σκάνδαλα

Το διψήφιο προβάδισμα της ΝΔ επιβεβαιώνεται από μία ακόμη δημοσκόπηση, σύμφωνα με την οποία, ωστόσο, οι πολίτες συνεχίζουν να είναι δυσαρεστημένοι από τους χειρισμούς της κυβέρνησης τόσο στο ζήτημα της ακρίβειας όσο και στο ζήτημα της διαφάνειας.

Όπως αποτυπώνεται στη δημοσκόπηση της Real Polls που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Protagon, το κυβερνών κόμμα συνεχίζει να είναι πρώτο στην Πρόθεση Ψήφου με 26,1%, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση με 9,8% και η Πλεύση Ελευθερίας με 8,1% έρχεται τρίτη.

Έπονται Ελληνική Λύση (6,9%), ΚΚΕ (6,3%), ΣΥΡΙΖΑ (3,3%), ΜέΡΑ25 (2,9%), Φωνή Λογικής (2,7%) και Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο (1,5%), ενώ πιο πίσω είναι η Νέα Αριστερά και η Νίκη με 1% έκαστη, καθώς και οι Σπαρτιάτες με 0,8%. Το «άλλο κόμμα» συγκεντρώνει 9,8% και οι αναποφάσιστοι είναι στο 13,8%.

Στην εκτίμηση ψήφου – πρόβλεψη αποτελέσματος, η ΝΔ πιάνει 30%, το ΠΑΣΟΚ 14,9% και η Πλεύση Ελευθερίας 12,7%, ενώ η Ελληνική Λύση ακολουθεί με 8,1% και το ΚΚΕ με 7,4%. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 3,9%, το ΜέΡΑ25 στο 3,5% και η Φωνή Λογικής στο 3,1%, ενώ οι Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο στο 2% και η Νίκη στο 1,7%. Η Νέα Αριστερά εκτιμάται χαμηλότερα (1,1%) και ακολουθούν οι Σπαρτιάτες με 0,8%, ενώ το «άλλο κόμμα» είναι στο 9,9%.

Ακόμη, το 54,3% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η ΝΔ θα κερδίσει στις επόμενες εκλογές.

Αυτό που δεν φαίνεται να συγκινεί ιδιαίτερα τους ψηφοφόρους είναι τα «νέα κόμματα», καθώς το 46,6% απαντά ότι η συμμετοχή του στις εκλογές δεν εξαρτάται καθόλου από το εάν θα υπάρχουν νέα κόμματα και το 21,4% απαντά πως «μάλλον» δεν εξαρτάται, ενώ μόλις το 14,3% απαντά καταφατικά και το 14,3% απαντά «μάλλον ναι».

Στο υποθετικό σενάριο που όλα τα κόμματα είχαν διαφορετικό αρχηγό από τον υφιστάμενο, το 25,5% δηλώνει ότι θα ψήφιζε τη ΝΔ, το 15,8% ΠΑΣΟΚ και το 6,1% θα ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τα ποσοστά που συγκεντρώνουν τα άλλα κόμματα στην ίδια ερώτηση είναι πολύ χαμηλότερα.

Ακρίβεια και διαφάνεια «πονάνε» τους πολίτες

Σε ερώτηση σε ποιον τομέα η κυβέρνηση έχει τη χειρότερη επίδοση, οι πολίτες ανέδειξαν ως πρώτη την ακρίβεια με ποσοστό 57,1%, με τη διαφάνεια και τα σκάνδαλα να ακολουθούν με 48,6% και τρίτη η υγεία με 20,5%.

Αναφορικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το 45,3% δηλώνει ότι ανησυχεί «αρκετά», το 32,9% «πάρα πολύ», το 16,6% «λίγο», το 4,7% «καθόλου».

Παράλληλα, το 45,4% αξιολογεί «θετικά» την απόφαση αποστολής ελληνικών στρατιωτικών μέσων στην Κύπρο, το 27% την αξιολογεί «μάλλον θετικά», το 9% «μάλλον αρνητικά», το 14,2% «αρνητικά».