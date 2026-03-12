Δημοσκόπηση Real Polls: Σε υψηλό 9μήνου η ΝΔ – «Αγκάθια» η ακρίβεια και τα σκάνδαλα

Όπως αποτυπώνεται στη δημοσκόπηση της Real Polls που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Protagon, το κυβερνών κόμμα συνεχίζει να είναι πρώτο στην Πρόθεση Ψήφου με 26,1%, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση με 9,8% και η Πλεύση Ελευθερίας με 8,1% έρχεται τρίτη.
Έπονται Ελληνική Λύση (6,9%), ΚΚΕ (6,3%), ΣΥΡΙΖΑ (3,3%), ΜέΡΑ25 (2,9%), Φωνή Λογικής (2,7%) και Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο (1,5%), ενώ πιο πίσω είναι η Νέα Αριστερά και η Νίκη με 1% έκαστη, καθώς και οι Σπαρτιάτες με 0,8%. Το «άλλο κόμμα» συγκεντρώνει 9,8% και οι αναποφάσιστοι είναι στο 13,8%.
Στην εκτίμηση ψήφου – πρόβλεψη αποτελέσματος, η ΝΔ πιάνει 30%, το ΠΑΣΟΚ 14,9% και η Πλεύση Ελευθερίας 12,7%, ενώ η Ελληνική Λύση ακολουθεί με 8,1% και το ΚΚΕ με 7,4%. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 3,9%, το ΜέΡΑ25 στο 3,5% και η Φωνή Λογικής στο 3,1%, ενώ οι Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο στο 2% και η Νίκη στο 1,7%. Η Νέα Αριστερά εκτιμάται χαμηλότερα (1,1%) και ακολουθούν οι Σπαρτιάτες με 0,8%, ενώ το «άλλο κόμμα» είναι στο 9,9%.
Ακόμη, το 54,3% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η ΝΔ θα κερδίσει στις επόμενες εκλογές.
Αυτό που δεν φαίνεται να συγκινεί ιδιαίτερα τους ψηφοφόρους είναι τα «νέα κόμματα», καθώς το 46,6% απαντά ότι η συμμετοχή του στις εκλογές δεν εξαρτάται καθόλου από το εάν θα υπάρχουν νέα κόμματα και το 21,4% απαντά πως «μάλλον» δεν εξαρτάται, ενώ μόλις το 14,3% απαντά καταφατικά και το 14,3% απαντά «μάλλον ναι».
Στο υποθετικό σενάριο που όλα τα κόμματα είχαν διαφορετικό αρχηγό από τον υφιστάμενο, το 25,5% δηλώνει ότι θα ψήφιζε τη ΝΔ, το 15,8% ΠΑΣΟΚ και το 6,1% θα ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ, ενώ τα ποσοστά που συγκεντρώνουν τα άλλα κόμματα στην ίδια ερώτηση είναι πολύ χαμηλότερα.
Ακρίβεια και διαφάνεια «πονάνε» τους πολίτες
Σε ερώτηση σε ποιον τομέα η κυβέρνηση έχει τη χειρότερη επίδοση, οι πολίτες ανέδειξαν ως πρώτη την ακρίβεια με ποσοστό 57,1%, με τη διαφάνεια και τα σκάνδαλα να ακολουθούν με 48,6% και τρίτη η υγεία με 20,5%.
Αναφορικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το 45,3% δηλώνει ότι ανησυχεί «αρκετά», το 32,9% «πάρα πολύ», το 16,6% «λίγο», το 4,7% «καθόλου».
Παράλληλα, το 45,4% αξιολογεί «θετικά» την απόφαση αποστολής ελληνικών στρατιωτικών μέσων στην Κύπρο, το 27% την αξιολογεί «μάλλον θετικά», το 9% «μάλλον αρνητικά», το 14,2% «αρνητικά».