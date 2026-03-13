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Γερουλάνος για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: Νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί
Πολιτική
10:32 - 13 Μαρ 2026

Γερουλάνος για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: Νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί

Reporter.gr Newsroom
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Τη διαφωνία του με την απόφαση διαγραφής του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου εξέφρασε ο Παύλος Γερουλάνος. Τόνισε πως έπρεπε να αποφευχθεί και κλείνοντας σημειώνει πως η απόφαση «θα κριθεί από το αποτέλεσμα».

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στην Κρήτη σχετικά με τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ ο κ. Γερουλάνος τόνισε συγκεκριμένα:

«Λυπάμαι πολύ για αυτές τις εξελίξεις. Νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό. Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι – όποιες διαφωνίες και να έχουμε μεταξύ μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Παύλος Γερουλάνος τόνισε την ανάγκη για ψυχραιμία, ενότητα και θεσμικότητα από όλους, επισημαίνοντας ότι στόχος του κόμματος είναι να προσφέρει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση στους πολίτες και να πετύχει τη νίκη στις επόμενες εκλογές.

«Χρειάζεται ψυχραιμία, ενότητα και θεσμικότητα από όλους, διότι στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση στον Έλληνα πολίτη και η νίκη στις επόμενες εκλογές. Προσωπικά θα συνεχίσω να εργάζομαι αποκλειστικά προς αυτόν τον στόχο», σημείωσε.

Καταλήγοντας, ο Παύλος Γερουλάνος δήλωσε: «Κάθε απόφαση θα κριθεί από το αποτέλεσμα».

Αντίθετος στη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου δήλωσε και ο Χάρης Δούκας.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/03/2026 - 13:01
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