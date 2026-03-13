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Κωνσταντινόπουλος: Μετά τη διαγραφή παραδίδει την έδρα στο ΠΑΣΟΚ - Ο Βαγγέλης Γιαννακούρας στη θέση του
Πολιτική
10:20 - 13 Μαρ 2026

Κωνσταντινόπουλος: Μετά τη διαγραφή παραδίδει την έδρα στο ΠΑΣΟΚ - Ο Βαγγέλης Γιαννακούρας στη θέση του

Reporter.gr Newsroom
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Την απόφασή του να παραιτηθεί από τη βουλευτική του έδρα και να την επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ανακοίνωσε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, λίγες ώρες μετά τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος με απόφαση του προέδρου Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής γνωστοποίησε την πρόθεσή του μέσω μηνύματος SMS που απέστειλε στην ομαδική συνομιλία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Στο μήνυμά του, ο Κωνσταντινόπουλος ενημερώνει ότι παραιτείται από το βουλευτικό αξίωμα και παραδίδει την έδρα στο κόμμα, επισημαίνοντας ότι με τον τρόπο αυτό διατηρεί μια στάση συνέπειας απέναντι στις πολιτικές του αρχές.

Όπως υπογράμμισε, θεωρεί πως οι βουλευτές οφείλουν να υπηρετούν τόσο τους πολίτες όσο και την παράταξη με την οποία εξελέγησαν, επιλογή που, όπως σημειώνει, καθορίζει και τη δική του απόφαση να επιστρέψει την έδρα στο ΠΑΣΟΚ.

Τέλος, ενημερώνει ότι θα ζητήσει από τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, να κάνει την τελευταία του ομιλία την ημέρα εκλογής του νέου Αντιπροέδρου της Βουλής εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο και θα ψηφίσει, όπως δηλώνει.

Αναλυτικά, το μήνυμα Κωνσταντινόπουλου προς τον Νίκο Ανδρουλάκη αναφέρει:

«Κύριε Πρόεδρε,

Μετά την χθεσινή απόφασή σας , θεώρησα απαραίτητο να ενημερώσω πρώτα εσάς και την Κ.Ο για την απόφασή μου να παραδώσω την έδρα μου, στο κόμμα με το οποίο εκλέγομαι από το 2009 στην Αρκαδία και αμέσως μετά να ενημερώσω τον Πρόεδρο της Βουλής. Είναι βαθιά μου πεποίθηση, όπως άλλωστε γνωρίζετε καλά, ότι οι βουλευτές υπηρετούν τον λαό και την παράταξη με την οποία εξελέγησαν.

Σε όλη μου τη θητεία, είχα τις θέσεις μου κ απόψεις μου αλλά συντασσόμουν πάντα με την πλειοψηφία του κόμματος μου .

Πιστεύω ότι τα κόμματα είναι πυλώνες της δημοκρατίας και αυτό εξαρτάται από τις πράξεις μας , την αξιοπιστία μας και την συνέπεια λόγων κ πράξεων. Θα ζητήσω από τον πρόεδρο της βουλής να κάνω την τελευταία μου ομιλία την ημέρα εκλογής του νέου Αντιπροέδρου εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο κ θα ψηφίσω.

Καλή δύναμη στο έργο σας».

Πως φτάσαμε στη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος πραγματοποίησε εχθές μία ηχηρή παρέμβαση σε συνέντευξη του στο Open, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τις δημοσκοπήσεις, αναφέροντας για την ηγεσία Ανδρουλάκη: «Έχουμε δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο, αλλά υπάρχει και μία άλλη ηγετική ομάδα, που πήρε πάνω από 72% στις προηγούμενες εσωκομματικές εκλογές».

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα λίγες ώρες αργότερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να αποστείλει επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη όπου και τον ενημέρωσε για τη διαγραφή του Αρκά πολιτικού.

Στην συνέχεια, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος με δήλωση του τόνισε ότι η διαγραφή του είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας και πρόσθεσε: «Μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠΑΣΟΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί».

Ο Βαγγέλης Γιαννακούρας στη θέση του

Ο πρώην αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, Βαγγέλης Γιαννακούρας, ως πρώτος επιλαχών στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, αντικαθιστά τον διαγραφέντα Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο και αναλαμβάνει βουλευτής Αρκαδίας, μετά και την παράδοση της έδρας από τον τελευταίο.

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