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Αντίθετος (και) στη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου ο Δούκας: Δεν αντιμετωπίζονται έτσι τα προβλήματα
Πολιτική
09:49 - 13 Μαρ 2026

Αντίθετος (και) στη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου ο Δούκας: Δεν αντιμετωπίζονται έτσι τα προβλήματα

Reporter.gr Newsroom
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Ο Χάρης Δούκας διαφωνεί με μία ακόμα απόφαση της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ και φυσικά αυτό δεν αποτελεί έκπληξη. Ο δήμαρχος Αθηναίων εναντιώθηκε στην απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.

«Με τις διαγραφές και τις απειλές διαγραφών, δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δε βελτιώνεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ» αναφέρει σε δήλωσή του ο Χάρης Δούκας.

Κάνει λόγο για «ένα στέλεχος που στήριξε σημαντικά το ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες».

Ο Χάρης Δούκας ακόμα συμπληρώνει «σε ένα δημοκρατικό κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ και κυρίως σε μια περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα όλες οι απόψεις, ανεξαρτήτως αν κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτές».

Ολόκληρη η δήλωση του Χάρη Δούκα για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου

«Με τις διαγραφές και τις απειλές διαγραφών, δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δε βελτιώνεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ. Την ώρα που επιλέγουμε ως αναγκαία τη διεύρυνση, υπερβαίνοντας καταστάσεις που πλήγωσαν την παράταξη μας, διαγράφεται ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ένα στέλεχος που στήριξε σημαντικά το ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες. Σε ένα δημοκρατικό κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ και κυρίως σε μια περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα όλες οι απόψεις, ανεξαρτήτως αν κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτές. Η πορεία προς τις καθοριστικές για το κόμμα μας βουλευτικές εκλογές, δεν μπορεί να οικοδομηθεί μέσα από αποκλεισμούς ή περιορισμούς του πολιτικού λόγου. Χρειάζεται ενότητα, εμπιστοσύνη στις συλλογικές διαδικασίες και ουσιαστικός διάλογος και σύνθεση, ώστε να διαμορφωθεί μια πειστική πρόταση για την κοινωνία και να πετύχουμε την ήττα της ΝΔ και την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου».

Τελευταία τροποποίηση στις 13/03/2026 - 10:41
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