ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κωνσταντινόπουλος: Τίθεται εκτός ΚΟ ΠΑΣΟΚ με απόφαση Ανδρουλάκη - Κατηγορίες για υπονόμευση
Πολιτική
21:33 - 12 Μαρ 2026

Κωνσταντινόπουλος: Τίθεται εκτός ΚΟ ΠΑΣΟΚ με απόφαση Ανδρουλάκη - Κατηγορίες για υπονόμευση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προχώρησε το βράδυ της Πέμπτης 12/3 στη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ μετά τις δηλώσεις του τελευταίου.

Ο κ. Ανδρουλάκης κοινοποίησε την απόφασή του στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, με επιστολή στην οποία ανέφερε:

«Προς τον

Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

κ. Νικήτα Μ. Κακλαμάνη

Κύριε Πρόεδρε,

Σας γνωρίζω, ότι ο Βουλευτής του Νομού Αρκαδίας, κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, από σήμερα δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

Με εκτίμηση, Νικόλαος Ανδρουλάκης».

Ο βουλευτής Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος πραγματοποίησε μία ηχηρή παρέμβαση την Πέμπτη το πρωί σε τηλεοπτικό κανάλι, κρούωντας τον κώδωνα του κινδύνου για τις δημοσκοπήσεις.

ΠΑΣΟΚ: 20 λεπτά συνέντευξης, υπονόμευε το κόμμα

Όπως τονίζουν από το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο κ. Κωνσταντινόπουλος αξιοποίησε δημόσιο βήμα για να υπονομεύσει το ΠΑΣΟΚ, αντί να υπερασπιστεί τις θέσεις του κόμματος, ενώ πρόσθεσαν ότι ο κ. Κωνσταντινόπουλος επέλεξε σε συνέντευξή του να μην αναφερθεί στο έργο του ΠΑΣΟΚ ή να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση, ενώ δεν σχολίασε ούτε τη συζήτηση για το κράτος δικαίου στο Ευρωκοινοβούλιο, ούτε την πρωτοβουλία της ΚΟ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πιο αναλυτικά, πηγές του ΠΑΣΟΚ αναφέρουν: «Ο κ. Κωνσταντινόπουλος, χθες, για πολλοστή φορά επέλεξε να δώσει μια συνέντευξη 20λεπτης διάρκειας χωρίς να κάνει ούτε μια αναφορά στο έργο και τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να αρθρώσει ούτε μια γραμμή κριτικής στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Δεν βρήκε μια λέξη να πει για τη συζήτηση, που γινόταν στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για το κράτος δικαίου και τη δικαίωση του Νίκου Ανδρουλάκη στη δίκη των υποκλοπών μετά την απόφαση-σταθμό του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου.

Δεν βρήκε μια λέξη να πει για τη μάχη, που έδωσε την προηγούμενη μέρα η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ για να αναδείξει τη συγκάλυψη, που επιχείρησε η κυβέρνηση με το πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συνειδητός στόχος αυτής της συνέντευξης ήταν να αντιπολιτεύεται επί 20 λεπτά το κόμμα του και να προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα, ώστε αντί να απολογείται η κυβέρνηση για τα πεπραγμένα της να συζητάμε για την τεχνητή εσωστρέφεια του ΠΑΣΟΚ.

Εξάλλου, το τελευταίο διάστημα κάθε φορά που είχε δημόσιο βήμα, το αξιοποίησε αποκλειστικά και μόνο για να υπονομεύσει το ΠΑΣΟΚ και όχι για να υπερασπιστεί και να επικοινωνήσει στους πολίτες τις θέσεις του, το πρόγραμμα του, τους πολιτικούς του στόχους.

Προ λίγων ημερών επιτέθηκε στον Ισπανό Πρωθυπουργό, Π. Σάντσεθ υιοθετώντας πλήρως τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας με μόνο σκοπό να θολώσει το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και να προσφέρει υπηρεσίες στην κυβέρνηση, λαμβάνοντας τα δημόσια συγχαρητήρια του κ. Γεωργιάδη.

Εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα αντί να επιχειρηματολογεί κατά της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης, των αλλεπάλληλων σκανδάλων διαφθοράς που παράγει, της πρωτοφανούς απαξίωσης των θεσμών και του κράτους δικαίου, ο κ. Κωνσταντινόπουλος έχει μείνει εμμονικά στις πίσω σελίδες της εσωκομματικής διαδικασίας.

Ο κόσμος της παράταξης, όμως, έχει γυρίσει πολλές σελίδες μπροστά και απαιτεί από όλους να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, να δίνουν ενωμένοι τη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και να επικοινωνούν τις θέσεις του Κινήματος όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τους τομείς πολιτικής του κόμματος.

Ο αγώνας για πολιτική αλλαγή απέναντι σε ένα αδίστακτο σύστημα εξουσίας είναι απαιτητικός, καθημερινός και πρέπει να δοθεί με όλες μας τις δυνάμεις μέχρι την ημέρα των εθνικών εκλογών».

Τελευταία τροποποίηση στις 12/03/2026 - 22:45
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δούκας και Διαμαντοπούλου σπρώχνουν ξανά στην εσωστρέφεια το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική

Δούκας και Διαμαντοπούλου σπρώχνουν ξανά στην εσωστρέφεια το ΠΑΣΟΚ

Ν. Παπανδρέου: Ίδιος ο εθισμός από αλκοόλ, τσιγάρο και social media
Ειδήσεις

Ν. Παπανδρέου: Ίδιος ο εθισμός από αλκοόλ, τσιγάρο και social media

«Πυρά» αντιπολίτευσης κατά ΝΔ: Το «PosoKanei» επιβεβαιώνει το πρόβλημα, δεν το λύνει
Πολιτική

«Πυρά» αντιπολίτευσης κατά ΝΔ: Το «PosoKanei» επιβεβαιώνει το πρόβλημα, δεν το λύνει

Χρηστίδης: Η υπερεργασία έχει μετατραπεί από εξαίρεση σε κανόνα για τη χώρα
Πολιτική

Χρηστίδης: Η υπερεργασία έχει μετατραπεί από εξαίρεση σε κανόνα για τη χώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
17/06/2026 - 23:23

Υποχώρηση στη Wall Street μετά το «σήμα» της Fed για πιο «σφιχτή» νομισματική πολιτική

Ειδήσεις
17/06/2026 - 23:05

Αλβανία: Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κατά των επενδύσεων που συνδέονται με την οικογένεια Τραμπ

Πολιτική
17/06/2026 - 22:50

Δούκας και Διαμαντοπούλου σπρώχνουν ξανά στην εσωστρέφεια το ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
17/06/2026 - 22:37

Λούλα: Ο Τραμπ δεν πρέπει να παρεμβαίνει στις βραζιλιάνικες εκλογές

Magazino
17/06/2026 - 22:20

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν μιλάμε δύο γλώσσες;

Ειδήσεις
17/06/2026 - 22:17

Μακρόν για Τραμπ: Τον εμπιστευόμουν πάντα - Τηρεί τις δεσμεύσεις του

Ειδήσεις
17/06/2026 - 22:00

Έφυγε από τη ζωή ο προπονητής της Μπρεστ, Ερίκ Ρουά

Πολιτική
17/06/2026 - 21:47

Τσίπρας από Κύπρο: Το ενδιαφέρον για τα λαϊκά προβλήματα δεν αποτελεί λαϊκισμό

Πολιτική
17/06/2026 - 21:30

Καλαφάτης: Στηρίζουμε το οικοσύστημα καινοτομίας της Δυτικής Ελλάδας και ενισχύουμε τις ερευνητικές του υποδομές

Magazino
17/06/2026 - 21:20

Πού βρίσκονται τα πιο καθαρά νερά για κολύμπι στην Ευρώπη – Η θέση της Ελλάδας

Ειδήσεις
17/06/2026 - 21:19

Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια στην πρώτη συνεδρίαση υπό τον Κέβιν Γουόρς

Πολιτική
17/06/2026 - 21:00

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη Δένδια στις ΗΠΑ

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:44

Οι ΗΠΑ δημοσίευσαν τη συμφωνία με το Ιράν - Αναλυτικά τα 14 σημεία

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:40

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα στις 23 Ιουνίου λόγω του SNF Nostos Run 2026

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:25

Ανατροπή φορτηγού στην Αττική Οδό - Η πυροσβεστική απεγκλώβισε τον οδηγό

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:10

Τραμπ από G7: Την Πέμπτη ή την Παρασκευή η υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν

Ειδήσεις
17/06/2026 - 20:00

Politico: Η κρίση στο ιταλικό ποδόσφαιρο εξελίσσεται σε πολιτικό «πονοκέφαλο» για τη Μελόνι

Χρηματιστήρια
17/06/2026 - 19:44

Ευρωαγορές: Ήπιες μεταβολές εν αναμονή της απόφασης της Fed για τη νομισματική πολιτική 

Magazino
17/06/2026 - 19:39

Jean-Michel Jarre: 5 θρυλικές συναυλίες που έμειναν στην ιστορία – πριν κατακτήσει και την Αθήνα

Ειδήσεις
17/06/2026 - 19:25

ΕΟΠΥΥ: Προσωρινός διοικητής αναλαμβάνει ο Αθανάσιος Ζαμάνης

Ειδήσεις
17/06/2026 - 19:12

ΕΣΑμεΑ: «Τουρισμός για Όλους» - Παρέμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

Ειδήσεις
17/06/2026 - 19:02

Ευρωκοινοβούλιο: Αξιολόγηση της προόδου των πέντε χωρών των Δυτικών Βαλκανίων

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:55

Η Τουρκία αντιδρά στη «σκληρή» έκθεση της ΕΕ με αιχμές για «πολιτική σκοπιμότητα»

Πολιτική
17/06/2026 - 18:53

Τσαβδαρίδης: Στόχος μας τα ισχυρά και ανταγωνιστικά Επιχειρηματικά Πάρκα με διαφάνεια και κανόνες

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:45

Κυπριακή κυβέρνηση: Διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για την υπόθεση «Κράτος-Μαφία»

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:32

Γαλλία: Υποχρεωτικά τεστ ναρκωτικών για υπουργούς και ανώτερους κρατικούς αξιωματούχους

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:24

Λίβανος: Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ διεξάγονται ανεξάρτητα από τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ανακοινώσεις
17/06/2026 - 18:16

Allwyn: Έναρξη προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 150 εκατ. ευρώ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
17/06/2026 - 18:13

Ν. Λούλης: Μεγάλη τιμή και ευθύνη η εκλογή μου στο ΔΣ του ΣΕΒ

Ειδήσεις
17/06/2026 - 18:07

Κίεβο: Αναληθείς οι αναφορές για ουκρανικό πλήγμα σε λεωφορείο με παιδιά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ