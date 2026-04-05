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Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση της βουλευτικής τους ασυλίας ζητούν Τσιάρας, Σκρέκας και Κεφαλογιάννης
Πολιτική
22:04 - 05 Απρ 2026

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση της βουλευτικής τους ασυλίας ζητούν Τσιάρας, Σκρέκας και Κεφαλογιάννης

Reporter.gr Newsroom
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Δύο από τους υπουργούς που έχασαν τη θέση τους στην κυβέρνηση, λόγω της εμπλοκής τους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητούν την άρση της ασυλίας τους. Το ίδιο και ο πρώην γραμματέας της ΝΔ, Κώστας Σκρέκας.

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, αρνείται τις κατηγορίες που προκύπτουν από τη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και αναφέρει ότι δεν υπήρξε καμία παρέμβαση ή απόπειρα επηρεασμού διοικητικών διαδικασιών.

Όπως επισημαίνει, η σχετική επικοινωνία του γραφείου του αφορούσε αποκλειστικά τη διευκρίνιση της προβλεπόμενης διαδικασίας για πιθανό δειγματοληπτικό έλεγχο «πρασινίσματος» του 2021, ενώ δηλώνει ότι ζητεί την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από τη Δικαιοσύνη και παραιτείται από τη βουλευτική ασυλία του.

Αντίστοιχα, ο επίσης παραιτηθείς υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, υποστηρίζει ότι από την επεξεργασία της δικογραφίας δεν προκύπτει ότι ο ίδιος είχε καμία γνώση και εμπλοκή σε οποιοδήποτε αδίκημα.

Δεν υπάρχει ούτε μία συνομιλία ούτε ένα δικό μου μήνυμα, τονίζει, υπογραμμίζοντας: «Η κατηγορία που μου αποδίδεται βασίζεται στην υπόθεση ότι τέως συνεργάτης μου, που συνομιλούσε με τον τότε Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενεργούσε κατ’ εντολή μου».

Για το λόγο αυτό προτίθεται να ζητήσει άρση της ασυλίας του.

Επιστολή Σκρέκα στον Μητσοτάκη

Την άμεση άρση της ασυλίας του προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ζητήσει από την Παρασκευή (3/4) όταν και υπέβαλλε την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, ο Κώστας Σκρέκας.

Στην επιστολή που απέστειλε στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο κ. Σκρέκας δηλώνει κατηγορηματικά ότι σε καμία περίπτωση δεν υφίσταται οποιαδήποτε προτροπή η πρόθεση παραβίασης του νόμου και τονίζει ότι δεν θα επιτρέψει η παραμικρή υπόνοια να πλήξει την παράταξη ή να διαστρεβλώσει την πολιτική πραγματικότητα.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/04/2026 - 23:12
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