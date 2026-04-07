Χρηστίδης: Ακραία υποκριτική η στάση Μητσοτάκη – Δεν θα τον αφήσουμε να αλλάξει την ατζέντα

«Ο κ. Μητσοτάκης διαψεύδει τον ίδιο του τον εαυτό, ο οποίος έλεγε, πριν από τρεις μήνες, εντελώς διαφορετικά πράγματα. Αυτό δείχνει ότι βρίσκεται σε πανικό και θέλει να αλλάξει την ατζέντα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ», ανέφερε ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN το πρωί της Τρίτης (7/4).

«Δεν θα του κάνουμε αυτό το χατίρι. Θα ασχοληθούμε με το σκάνδαλο γιατί είναι χρήματα των Ελλήνων πολιτών που από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη μας βλέπουν και πιστεύουν ότι τα χρήματα αυτά θα έπρεπε να πάνε στις τσέπες των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων και όχι σε αυτούς που τα έκαναν Πόρσε και Φεράρι», σημείωσε ο ίδιος, αναφερόμενος στην πρόταση του πρωθυπουργού για ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού.

Χαρακτήρισε, δε, «ακραία υποκριτική» τη στάση του πρωθυπουργού, καταλογίζοντας μεγάλες ευθύνες στην κυβέρνηση της ΝΔ.

«Οι ευθύνες είναι της Νέας Δημοκρατίας και όσων διαχειρίζονται τον τόπο από το 2019. Και αν ο κ. Μητσοτάκης πιστεύει ότι το μεγάλο ζήτημα είναι οι υπουργοί του που είναι βουλευτές, ας κάνει έναν ανασχηματισμό αύριο το πρωί να βάλει μόνο εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς και να αφήσει τους βουλευτές απ’ έξω», τόνισε χαρακτηριστικά.

Διευκρίνισε ότι αφενός το ΠΑΣΟΚ ζητά διερεύνηση του σκανδάλου σεβόμενο το τεκμήριο της αθωότητας για τον καθένα αφετέρου δεν βάζει άπαντες στο ίδιο σακί.

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«Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι διερεύνηση, όπως θέλαμε και για την υπόθεση των Τεμπών και δεν μας άφησε η κυβερνητική πλειοψηφία, όπως θέλαμε και νωρίτερα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους κυρίους Βορίδη και Αυγενάκη που πάλι δεν μας άφησε η κυβερνητική πλειοψηφία», συμπλήρωσε.

Εξέφρασε, δε, την εκτίμηση ότι ο πρωθυπουργός είχε πλήρη γνώση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και υποστήριξε ότι «αυτό που κάνει είναι μια προσπάθεια να “καθαρίσει” το κόμμα του».

Υπενθύμισε, τέλος, ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνο που προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις - τομές, όπως η Διαύγεια, το Open Gov και ο ΑΣΕΠ, με στόχο τη διαφάνεια.