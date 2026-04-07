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Όταν ο ίδιος ο Μητσοτάκης ήταν κατά του ασυμβίβαστου βουλευτή - υπουργού
Πολιτική
10:15 - 07 Απρ 2026

Όταν ο ίδιος ο Μητσοτάκης ήταν κατά του ασυμβίβαστου βουλευτή - υπουργού

Reporter.gr Newsroom
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Με αφορμή τις νέες εξελίξεις σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να προτείνει ως... αντίδοτο για τις πελατειακές σχέσεις το ασυμβίβαστο βουλευτή - υπουργού. Μόνο που έξι μήνες πριν ήταν και ο ίδιος αντίθετος με αυτή την προσέγγιση.

Σε τηλεοπτικό του μήνυμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να έρθει αντιμέτωπη με το πελατειακό κράτος και εκτός από τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, πρότεινε να υπάρξει ασυμβίβαστο βουλευτή - υπουργού.

Η πρότασή του κρίθηκε από την αντιπολίτευση ως μία... ντρίμπλα του πρωθυπουργού για να βγει από τη δύσκολη θέση που έχει περιέλθει μετά τις νέες αποκαλύψεις σχετικά με ρουσφέτια που φέρονται να ζητούσαν για επιδοτήσεις βουλευτές της ΝΔ.

Ακόμα και μέσα στη ΝΔ υπήρξε παγωμάρα για τη συγκεκριμένη εξαγγελία, που δεν φαίνεται να ενθουσιάζει.

Το πιο εντυπωσιακό, όμως, είναι ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, μόλις τον περασμένο Οκτώβριο είχε ταχθεί κατά του ασυμβίβαστου υπουργού - βουλευτή, λέγοντας πως δεν ταιριάζει με το δικό μας σύστημα και εφαρμόζεται κυρίως σε χώρες όπως η Γαλλία που το σύστημα είναι προεδρικό.

{https://www.instagram.com/reel/DWzhKImMBn9/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}

Προφανώς, προκαλεί εντύπωση πως ο κ. Μητσοτάκης έξι μήνες πριν έλεγε πως είναι κατά και τώρα αλλάζει γνώμη.

{https://www.facebook.com/reel/819191481249672/}

Έχει τέλος πολύ ενδιαφέρον και η αντίδραση κορυφαίων στελεχών της ΝΔ, όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος επίσης έχει τοποθετηθεί δημόσια στο παρελθόν ενάντια στο ασυμβίβαστο και επανέλαβε αυτή την άποψη.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/04/2026 - 10:37
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