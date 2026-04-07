Συνάντηση Δένδια - Γκίλφοϊλ: Νέα αμυντική σύμπραξη με ΗΠΑ - Συνεργασία με Εθνική Φρουρά Φλόριντας

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Ο Νίκος Δένδιας συναντήθηκε σήμερα 7/4 με την πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου συζήτησαν τη συνεργασία Ελλάδας–ΗΠΑ.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα State Partnership Program, με συνεργασία με την Εθνική Φρουρά της Φλόριντα, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση των στρατηγικών αμυντικών σχέσεων των δύο χωρών.

Ο κ. Δένδιας εξέφρασε, επίσης, τις ευχαριστίες του προς τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας, Pete Hegseth, για τη συμβολή στη συμφωνία.

Πιο αναλυτικά, η ανάρτηση του Νίκου Δένδια στο Χ αναφέρει: «Είχα σήμερα συνάντηση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με την Πρέσβη των ΗΠΑ κα Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Στο επίκεντρο η ανακοίνωση, στο πλαίσιο της Συμφωνίας State Partnership Program, της σύμπραξης της Ελλάδας με την Εθνική Φρουρά της Πολιτείας της Φλόριντα.

Ζήτησα από την Πρέσβη των ΗΠΑ να μεταφέρει τις ευχαριστίες μου στον Υπουργό Πολέμου της Αμερικής, κ. Pete Hegseth, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη δική της πολύτιμη συμβολή στην επίτευξη της συμφωνίας αυτής.

Επιπλέον, συζητήσαμε για την περαιτέρω εμβάθυνση των στρατηγικών αμυντικών σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ».

{https://x.com/NikosDendias/status/2041488766095794524}