Νέα πυρά Γεωργιάδη: Άκυρη η ανανέωση Παπανδρέου - Παραβίαση του Συντάγματος

Συνέχεια στις καταγγελίες του σχετικά με την Ευρωπαία εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου έδωσε το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τις δηλώσεις του το προηγούμενο βράδυ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ σε απάντηση της ανακοίνωσης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιχείρησε, κατά παράβαση του Ελληνικού Συντάγματος, στο οποίο έχει ορκιστεί και το ΠΑΣΟΚ , να αφαιρέσει την αποκλειστική αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, προχωρώντας μονομερώς σε ανανέωση της θητείας της κ. Παπανδρέου.

Τόνισε επίσης ότι μια τέτοια απόφαση είναι άκυρη, καθώς μόνο το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου έχει την αρμοδιότητα να αποφασίσει για την ανανέωση ή μη της θητείας της. Όπως πρόσθεσε, το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη συνεδριάσει, κάτι που αναμένεται να γίνει πιθανότατα μέσα στον Μάιο.

Συνεχίζοντας στο ίδιο ύφος, ο υπουργός εξέφρασε τον προβληματισμό του για τα κίνητρα που, όπως είπε, οδήγησαν μία εισαγγελέα να προκαλέσει πολιτική ένταση μέσω συνεχών διαρροών και αποστολής, όπως τις χαρακτήρισε, «αβάσιμων δικογραφιών» κατά βουλευτών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον συγχρονισμό της συνεδρίασης του Συμβουλίου με την αποστολή του φακέλου στη Βουλή, τον οποίο επίσης χαρακτήρισε προβληματικό.

Κλείνοντας, ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε την ελπίδα ότι το ΠΑΣΟΚ θα σεβαστεί το Σύνταγμα και τον Άρειο Πάγο και δεν θα συμβάλει, όπως είπε, σε μια προσπάθεια υπονόμευσης του κύρους τους, η οποία, όπως τονίζει, εκδηλώθηκε μέσω της άκυρης ανανέωσης της θητείας της κ. Παπανδρέου χωρίς τη συμμετοχή του αρμόδιου ανώτατου δικαστικού οργάνου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Άδωνι Γεωργιάδη αναφέρει: «Το @pasok εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση για τις χθεσινές μου δηλώσεις για την ανανέωση της θητείας της κας Παπανδρέου:

«*Ανοίκεια επίθεση του Αδ. Γεωργιάδη στη δικαιοσύνη*- *Δεν εμπιστεύονται και δεν σέβονται τη δικαιοσύνη. Δεν αντέχουν τη λογοδοσία*

*Δήλωση Κώστα Τσουκαλά, Εκπροσώπου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχετικά με τις δηλώσεις του Αδ. Γεωργιάδη*

Ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται σε πανικό. Έβαλε τον κ. Γεωργιάδη να επιτεθεί με ανοίκειο τρόπο στη δικαιοσύνη. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να στοχοποιεί με ψέματα την εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέα οτι "παίζει παιχνίδια" για να ανανεωθεί η θητεία της.

Παρέλειψε σκόπιμα να πει οτι η θητεία της κας Παπανδρέου έχει ήδη ανανεωθεί από τον Νοέμβρη του 2025, για να στήσει το κυβερνητικό αφήγημα οτι οι αλλεπάλληλες δικογραφίες στη Βουλή δεν είναι αποτέλεσμα της διαφθοράς και των σκανδάλων αλλά προϊόν "δόλιου" σχεδίου.

Όχι μόνο δεν εμπιστεύονται αλλά και δεν σέβονται τη δικαιοσύνη. Δεν αντέχουν τη δικαιοσύνη και τη λογοδοσία.

Επιλέγουν τον φανατισμό και την τοξικότητα για να παραμείνουν γαντζωμένοι στην εξουσία.

Η παρακμή και ο καθεστωτισμός των οποίων ο κ. Γεωργιάδης είναι ο γνήσιος εκφραστής, δεν αξίζει στους Έλληνες»

Είναι θεσμικό κατάντημα για την Χώρα μας ν μήν γνωρίζει ο εκπρόσωπος Τύπου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ότι η θητεία της κας Παπανδρέου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ. Πράγματι προσπάθησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατά παράβαση του Ελληνικού Συντάγματος, στο οποίο και το ΠΑΣΟΚ έχει ορκιστεί υπακοή, να υφαρπάξει την αποκλειστική αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου και να ανανεώσει μονομερώς την θητεία της κας Παπανδρέου. Η απόφαση είναι άκυρη. Μόνον το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου μπορεί να ανανεώσει ή όχι την θητεία της και κανένας άλλος. Το Συμβούλιο δεν έχει συνέλθει ακόμη θα συνεδριάσει λογικά κάποια στιγμή τον Μάϊο. Δεν γνωρίζω αν θα την ανανεώσει ή όχι διότι δεν είναι δική μου δουλειά. Προσπαθώ όμως να καταλάβω το κίνητρο που ώθησε μία εισαγγελέα να προκαλέσει με αλλεπάλληλες διαρροές και με την αποστολή γελοίων δικογραφιών κατά συναδέλφων βουλευτών, πολιτική κρίση στη Χώρα και η αλήθεια είναι ότι ο συγχρονισμός της συνεδριάσεως του Συμβουλίου με την αποστολή στην Βουλή αυτού του γελοίου φακέλου με προβληματίζει. Σε κάθε περίπτωση η θέση μου είναι ότι ο υπό δοκιμή θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν θα μακροημερεύσει σε κανένα Κράτος Μέλος της ΕΕ, εάν αρχίσει να παίζει πολιτικά εσωτερικά παιχνίδια και οι εκπρόσωποι του θεσμού αυτού έχουν ευθύνη στο να τον προστατεύσουν.

Ελπίζω το ΠΑΣΟΚ να σέβεται το Σύνταγμα και τον Άρειο Πάγο και να μην θέλει να συνεργήσει σε μία τέτοια προσπάθεια απαξίωσης του, όπως αυτή επιχειρήθηκε με την άκυρη ανανέωση της θητείας της κας Παπανδρέου χωρίς να ερωτηθεί το Ανώτατο Δικαστήριο της Χώρας μας.

Χριστός Ανέστη».

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2044678395431170491}