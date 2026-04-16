ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νέα πυρά Γεωργιάδη: Άκυρη η ανανέωση Παπανδρέου - Παραβίαση του Συντάγματος
Πολιτική
11:10 - 16 Απρ 2026

Νέα πυρά Γεωργιάδη: Άκυρη η ανανέωση Παπανδρέου - Παραβίαση του Συντάγματος

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Συνέχεια στις καταγγελίες του σχετικά με την Ευρωπαία εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου έδωσε το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τις δηλώσεις του το προηγούμενο βράδυ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ σε απάντηση της ανακοίνωσης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιχείρησε, κατά παράβαση του Ελληνικού Συντάγματος, στο οποίο έχει ορκιστεί και το ΠΑΣΟΚ , να αφαιρέσει την αποκλειστική αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, προχωρώντας μονομερώς σε ανανέωση της θητείας της κ. Παπανδρέου.

Τόνισε επίσης ότι μια τέτοια απόφαση είναι άκυρη, καθώς μόνο το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου έχει την αρμοδιότητα να αποφασίσει για την ανανέωση ή μη της θητείας της. Όπως πρόσθεσε, το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη συνεδριάσει, κάτι που αναμένεται να γίνει πιθανότατα μέσα στον Μάιο.

Συνεχίζοντας στο ίδιο ύφος, ο υπουργός εξέφρασε τον προβληματισμό του για τα κίνητρα που, όπως είπε, οδήγησαν μία εισαγγελέα να προκαλέσει πολιτική ένταση μέσω συνεχών διαρροών και αποστολής, όπως τις χαρακτήρισε, «αβάσιμων δικογραφιών» κατά βουλευτών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον συγχρονισμό της συνεδρίασης του Συμβουλίου με την αποστολή του φακέλου στη Βουλή, τον οποίο επίσης χαρακτήρισε προβληματικό.

Κλείνοντας, ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε την ελπίδα ότι το ΠΑΣΟΚ θα σεβαστεί το Σύνταγμα και τον Άρειο Πάγο και δεν θα συμβάλει, όπως είπε, σε μια προσπάθεια υπονόμευσης του κύρους τους, η οποία, όπως τονίζει, εκδηλώθηκε μέσω της άκυρης ανανέωσης της θητείας της κ. Παπανδρέου χωρίς τη συμμετοχή του αρμόδιου ανώτατου δικαστικού οργάνου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Άδωνι Γεωργιάδη αναφέρει: «Το @pasok εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση για τις χθεσινές μου δηλώσεις για την ανανέωση της θητείας της κας Παπανδρέου:

«*Ανοίκεια επίθεση του Αδ. Γεωργιάδη στη δικαιοσύνη*- *Δεν εμπιστεύονται και δεν σέβονται τη δικαιοσύνη. Δεν αντέχουν τη λογοδοσία*

*Δήλωση Κώστα Τσουκαλά, Εκπροσώπου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχετικά με τις δηλώσεις του Αδ. Γεωργιάδη*

Ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται σε πανικό. Έβαλε τον κ. Γεωργιάδη να επιτεθεί με ανοίκειο τρόπο στη δικαιοσύνη. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να στοχοποιεί με ψέματα την εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέα οτι "παίζει παιχνίδια" για να ανανεωθεί η θητεία της.

Παρέλειψε σκόπιμα να πει οτι η θητεία της κας Παπανδρέου έχει ήδη ανανεωθεί από τον Νοέμβρη του 2025, για να στήσει το κυβερνητικό αφήγημα οτι οι αλλεπάλληλες δικογραφίες στη Βουλή δεν είναι αποτέλεσμα της διαφθοράς και των σκανδάλων αλλά προϊόν "δόλιου" σχεδίου.

Όχι μόνο δεν εμπιστεύονται αλλά και δεν σέβονται τη δικαιοσύνη. Δεν αντέχουν τη δικαιοσύνη και τη λογοδοσία.

Επιλέγουν τον φανατισμό και την τοξικότητα για να παραμείνουν γαντζωμένοι στην εξουσία.

Η παρακμή και ο καθεστωτισμός των οποίων ο κ. Γεωργιάδης είναι ο γνήσιος εκφραστής, δεν αξίζει στους Έλληνες»

Είναι θεσμικό κατάντημα για την Χώρα μας ν μήν γνωρίζει ο εκπρόσωπος Τύπου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ότι η θητεία της κας Παπανδρέου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ. Πράγματι προσπάθησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατά παράβαση του Ελληνικού Συντάγματος, στο οποίο και το ΠΑΣΟΚ έχει ορκιστεί υπακοή, να υφαρπάξει την αποκλειστική αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου και να ανανεώσει μονομερώς την θητεία της κας Παπανδρέου. Η απόφαση είναι άκυρη. Μόνον το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου μπορεί να ανανεώσει ή όχι την θητεία της και κανένας άλλος. Το Συμβούλιο δεν έχει συνέλθει ακόμη θα συνεδριάσει λογικά κάποια στιγμή τον Μάϊο. Δεν γνωρίζω αν θα την ανανεώσει ή όχι διότι δεν είναι δική μου δουλειά. Προσπαθώ όμως να καταλάβω το κίνητρο που ώθησε μία εισαγγελέα να προκαλέσει με αλλεπάλληλες διαρροές και με την αποστολή γελοίων δικογραφιών κατά συναδέλφων βουλευτών, πολιτική κρίση στη Χώρα και η αλήθεια είναι ότι ο συγχρονισμός της συνεδριάσεως του Συμβουλίου με την αποστολή στην Βουλή αυτού του γελοίου φακέλου με προβληματίζει. Σε κάθε περίπτωση η θέση μου είναι ότι ο υπό δοκιμή θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν θα μακροημερεύσει σε κανένα Κράτος Μέλος της ΕΕ, εάν αρχίσει να παίζει πολιτικά εσωτερικά παιχνίδια και οι εκπρόσωποι του θεσμού αυτού έχουν ευθύνη στο να τον προστατεύσουν.

Ελπίζω το ΠΑΣΟΚ να σέβεται το Σύνταγμα και τον Άρειο Πάγο και να μην θέλει να συνεργήσει σε μία τέτοια προσπάθεια απαξίωσης του, όπως αυτή επιχειρήθηκε με την άκυρη ανανέωση της θητείας της κας Παπανδρέου χωρίς να ερωτηθεί το Ανώτατο Δικαστήριο της Χώρας μας.

Χριστός Ανέστη».

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2044678395431170491}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τσουκαλάς σε Γεωργιάδη: Είστε η μόνη κυβέρνηση που «πετάει καπνογόνα» γιατί παραπέμπουν στελέχη της στη δικαιοσύνη
Πολιτική

Τσουκαλάς σε Γεωργιάδη: Είστε η μόνη κυβέρνηση που «πετάει καπνογόνα» γιατί παραπέμπουν στελέχη της στη δικαιοσύνη

Γεωργιάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγώ ο «άσχετος» έλεγα εξαρχής ότι οι υποθέσεις είναι αστείες
Πολιτική

Γεωργιάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγώ ο «άσχετος» έλεγα εξαρχής ότι οι υποθέσεις είναι αστείες

Εγκαίνια και ενεργειακή αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Ζωγράφου
Υγεία

Εγκαίνια και ενεργειακή αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Ζωγράφου

Γεωργιάδης: Στόχος μου ένα δικαιότερο και πιο βιώσιμο σύστημα υποχρεωτικών επιστροφών (clawback)
Πολιτική

Γεωργιάδης: Στόχος μου ένα δικαιότερο και πιο βιώσιμο σύστημα υποχρεωτικών επιστροφών (clawback)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 23:20

Χέγκσεθ στη Γερουσία: Ζητά νέο «πολεμικό πακέτο» $80 δισ. μετά τις νέες επιθέσεις στο Ιράν

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 23:18

Wall Street: Επιστροφή στα κέρδη με πρωταγωνιστές Micron, Intel και Marvell

Ειδήσεις
21/07/2026 - 23:00

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή: «Ναι» στη νομοθετική ρύθμιση για το «Γ. Καραϊσκάκης»

Εμπορεύματα
21/07/2026 - 22:45

Goldman Sachs: Εφιαλτικό σενάριο για φυσικό αέριο - Βλέπει άνοδο στα €100 λόγω κρίσης στο Ορμούζ

Υγεία
21/07/2026 - 22:30

Αιμορραγούν τα ούλα σου στην εγκυμοσύνη; Τι είναι φυσιολογικό και πότε πρέπει να πας στον οδοντίατρο

Ειδήσεις
21/07/2026 - 22:23

Επίθεση στην Ακρόπολη: Αντιμέτωπος με κακούργημα ο 60χρονος δράστης – Απολογείται την Πέμπτη

Ειδήσεις
21/07/2026 - 22:15

Γαλλία: Ένα βήμα πριν από την απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

Ειδήσεις
21/07/2026 - 21:59

Politico: Η Τουρκία μπλοκάρει τη συμφωνία του ΝΑΤΟ για την αναβάθμιση του δικτύου αγωγών καυσίμων

Ειδήσεις
21/07/2026 - 21:40

Reuters: H Αίγυπτος σε διαπραγματεύσεις με ενεργειακούς κολοσσούς για πολυετή συμφωνία προμήθειας LNG

Εργασιακά
21/07/2026 - 21:20

Υπουργείο Εργασίας: Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών την Τετάρτη σε Αττική και τρεις περιφέρειες

Υγεία
21/07/2026 - 21:00

Τι είναι τα nicotine pouches που δοκιμάζουν όλο και περισσότεροι έφηβοι – Γιατί οι ειδικοί προειδοποιούν για μια νέα γενιά εξάρτησης

Ειδήσεις
21/07/2026 - 20:50

Μιχαηλίδου: Προσωπικός Βοηθός και πρώιμη παρέμβαση: Η μεγάλη αλλαγή για τα ΑμεΑ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 20:35

Ζαχαράκη: Την Άνοιξη του 2027 το Πάντειο Πανεπιστήμιο αποκτά φοιτητική εστία, προϋπολογισμού €13,5 εκατ.

Ανακοινώσεις
21/07/2026 - 20:20

ElvalHalcor: Υπερκαλύφθηκε 2,75 φορές η ΑΜΚ των €250 εκατ. - Στα €4,20 η τιμή διάθεσης νέων μετοχών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
21/07/2026 - 19:59

ΑΑΔΕ: Καταβολή €24,8 εκατ. σε 88.833 αγρότες για τη δεύτερη δόση επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 19:44

Ευρωαγορές: Κέρδη με οδηγούς Big Tech, πετρέλαιο και το γεωπολιτικό θρίλερ στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
21/07/2026 - 19:40

Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ εξετάζουν κυρώσεις κατά της Κίνας για «κλοπή» μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης

Ειδήσεις
21/07/2026 - 19:20

Τελεσίγραφο Τραμπ στους Χούθι: Αν κλείσουν τα Στενά Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, οι ΗΠΑ θα δράσουν

Ειδήσεις
21/07/2026 - 19:15

Γκουτέρες στη Συρία για πρώτη φορά ως επικεφαλής του ΟΗΕ: Στο επίκεντρο η πολιτική μετάβαση

Ειδήσεις
21/07/2026 - 18:55

Τουρνάς: Οι αυριανές (22/7) καιρικές συνθήκες προσομοιάζουν με εκείνες στο Μάτι – Χρειάζεται προσοχή από όλους

Οικονομία
21/07/2026 - 18:40

Καφούνης: Χωρίς στοχευμένες παρεμβάσεις, το εμπόριο θα βρεθεί αντιμέτωπο με νέα λουκέτα

Αυτοδιοίκηση
21/07/2026 - 18:25

Δούκας: Ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψει το κόστος των εμπειρογνωμόνων για τις ρωγμές στην Κυψέλη

Πολιτική
21/07/2026 - 18:07

Πρωτοδικείο Αθηνών: Απορρίφθηκε η αγωγή Δημητριάδη κατά Κουκάκη – Καταδίκη σε δικαστικά έξοδα €7.000

Ειδήσεις
21/07/2026 - 18:06

Ουγγαρία: Στο επίκεντρο έρευνας το Fidesz του Όρμπαν για υπόθεση επιχορηγήσεων

Σχόλια Αγοράς
21/07/2026 - 17:51

ΧΑ: Άλμα 2,08% - Τράπεζες και διυλιστήρια οδηγούν την αντεπίθεση και τις 2.500 μονάδες

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 17:42

Microsoft – Mistral: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ευρωπαϊκή επέκταση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Πολιτική
21/07/2026 - 17:39

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Ο κ. Τσίπρας κρίθηκε - Τώρα είναι η δική του σειρά

Πολιτική
21/07/2026 - 17:27

Χατζηβασιλείου: Η Ελλάδα έτοιμη για αποστολή ασφαλείας στο Ορμούζ – «Πρωταγωνιστούμε στη θαλάσσια ασφάλεια»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/07/2026 - 17:14

Τράπεζα Πειραιώς: Επιβραβεύει πρώτη στην Ελλάδα τις πληρωμές με IRIS Payments σε φυσικά σημεία πώλησης

Ειδήσεις
21/07/2026 - 17:10

ΗΠΑ: Έρχονται νέοι δασμοί για περίπου 60 οικονομίες, προαναγγέλλει ο Λευκός Οίκος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ