Χρηστίδης: Πού ήταν η συνείδηση των βουλευτών της ΝΔ όταν ψήφιζαν με επιστολική για Βορίδη και Αυγενάκη;

«Εάν έχει κατασπαταληθεί έστω και ένα ευρώ, πρέπει να διερευνηθεί», τόνισε ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο OPEN, σημειώνοντας ότι το μείζον ζήτημα στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πως πολίτες επωφελήθηκαν με χρήματα που δεν έπρεπε να τα πάρουν και αυτό – όπως είπε – έχει αποδειχθεί με τους “Φραπέδες” και τους “Χασάπηδες”.

Ο κ. Χρηστίδης υπενθύμισε τις σχετικές δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος επιχείρησε να υποβαθμίσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ λέγοντας ότι “φαγώθηκαν” μόνο 800.000 ευρώ και σχολίασε:

«Τώρα ανακάλυψε η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Γεωργιάδης ότι υπάρχει σαλαμοποίηση της υπόθεσης; Και η συνείδηση των βουλευτών της είναι τόσο ελεύθερη στην περίπτωση των 13 συναδέλφων τους τώρα, αλλά δεν ήταν ελεύθερη όταν μεταμεσονύκτια, μέσα στο καλοκαίρι, τους εξαφάνιζε ο κ. Μητσοτάκης και δεν τους άφηνε να ψηφίσουν για τον Αυγενάκη και τον Βορίδη; Δεν μπορούμε να έχουμε δυο μέτρα και δυο σταθμά».

Έθεσε, δε, ως υψίστης σημασίας το αξιακό πλαίσιο μέσα στο οποίο οφείλει να ενεργεί ένας βουλευτής, απέναντι στη λογική του “κάντε το χεράτα” και τόνισε την ανάγκη να διερευνηθούν τα πάντα.

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«Είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με τη συνείδηση του βουλευτή. Είναι μια δημοκρατία μέσα στην οποία υπάρχει κανονικότητα και ευρωπαϊκή σύγκλιση ή είναι μία δημοκρατία που παραβιάζει το συμφέρον των πολιτών;», επισήμανε και συμπλήρωσε:

«Θα ήθελα αυτοί οι βουλευτές και υπουργοί να κάνουν ένα σχόλιο για ποιον λόγο ένας από αυτούς δεν έχει βρει το θάρρος να κάνει μία μήνυση για τις υποκλοπές. Δεν έχουν συνείδηση σε αυτό; Ένας από αυτούς να βγει και να πει γιατί, ενώ υπήρχαν βουλευτές που ήταν μέσα στη Βουλή, μία η ώρα το βράδυ και δεν ψήφιζαν, τους έβαλαν να ψηφίσουν με επιστολική. Γιατί; Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης φοβόταν ότι οι κύριοι Βορίδης και Αυγενάκης δεν θα συγκέντρωναν τις απαραίτητες ψήφους και θα πήγαιναν στο Ειδικό Δικαστήριο»;

Εξέφρασε, τέλος, την εκτίμηση ότι δημιουργήθηκαν στρατιές ανθρώπων, οι οποίοι υπηρέτησαν τα συμφέροντα της Νέας Δημοκρατίας.

«Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι προφανές. Το βλέπουμε, το αντιλαμβανόμαστε ακόμα και από τον αριθμό των μετακλητών που έχουν πολλαπλασιαστεί τα χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας», κατέληξε.