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Ηχηρό μήνυμα Αθήνας για την Κύπρο: «Δεν ξεχνάμε» - Τασούλας και Μητσοτάκης ζητούν λύση στο Κυπριακό
Πολιτική
13:15 - 20 Ιουλ 2026

Ηχηρό μήνυμα Αθήνας για την Κύπρο: «Δεν ξεχνάμε» - Τασούλας και Μητσοτάκης ζητούν λύση στο Κυπριακό

Reporter.gr Newsroom
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Με κοινό μήνυμα προσήλωσης στη διεκδίκηση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τίμησαν τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

Στις παρεμβάσεις τους υπογράμμισαν ότι η κατοχή παραμένει μια ανοιχτή πληγή για τον Ελληνισμό, επανέλαβαν τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας προς την Κυπριακή Δημοκρατία και εξέφρασαν την προσήλωση της Αθήνας στις προσπάθειες επανέναρξης των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, με στόχο την επανένωση της Μεγαλονήσου στη βάση του διεθνούς δικαίου, των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Τασούλας: Η λύση του Κυπριακού παραμένει σταθερή προτεραιότητα της ελληνικής διπλωματίας

Μήνυμα για τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο απέστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, επαναλαμβάνοντας ότι η επίλυση του Κυπριακού εξακολουθεί να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Ο κ. Τασούλας υπογράμμισε πως η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στις προσπάθειες για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα εξακολουθεί να βρίσκεται στον πυρήνα των εθνικών προτεραιοτήτων της χώρας.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να συνεχίσει να απολαμβάνει την αμέριστη στήριξη τόσο των ευρωπαϊκών θεσμών όσο και κάθε κράτους-μέλους ξεχωριστά.

Ειδικότερα, στη δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει:

«Πενήντα δύο χρόνια μετά από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, κατά παραβίαση κατάφωρη του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η Μεγαλόνησος συνεχίζει να βιώνει το οδυνηρό τραύμα της κατοχής μεγάλου τμήματος της χώρας από τουρκικά στρατεύματα και όλες τις τραγικές συνέπειες που αυτή προκάλεσε.

Τιμάμε με βαθύ σεβασμό τα θύματα - Κυπρίους και Ελλαδίτες - που αντιστάθηκαν με γενναιότητα στον εισβολέα για να υπερασπιστούν την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ελευθερία της Κύπρου.

Δεν ξεχνάμε τους αγνοούμενους, τους εκτοπισμένους, τους εγκλωβισμένους και όλους όσοι στερούνται μέχρι σήμερα θεμελιώδεις ελευθερίες και ανθρώπινα δικαιώματα μέσα στην ίδια τους την πατρίδα.

Η επίλυση του Κυπριακού ζητήματος παραμένει κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Κύπρος πρέπει να συνεχίσει να απολαμβάνει την ίδια και ακόμα μεγαλύτερη υποστήριξη από τους κοινούς ευρωπαϊκούς θεσμούς και από την κάθε χώρα ξεχωριστά για να πέσει το τελευταίο τείχος στην Ευρώπη.

Σε συντονισμό και αγαστή συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων επίλυσης του ζητήματος στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο με στόχο την επανένωση της Κύπρου και την αποκατάσταση των δικαιωμάτων και ελευθεριών όλων των Κυπρίων πολιτών».

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Μητσοτάκης: 52 χρόνια μετά, η πληγή παραμένει ανοιχτή – Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε

Μήνυμα με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι η 20ή Ιουλίου παραμένει μια «ανοιχτή πληγή» για τη Μεγαλόνησο και τον Ελληνισμό.

Στην παρέμβασή του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις συνέπειες της εισβολής, κάνοντας λόγο για «το διαρκές έγκλημα της παράνομης κατοχής», τον ξεριζωμό χιλιάδων ανθρώπων και το συνεχιζόμενο δράμα των αγνοουμένων.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι, περισσότερες από πέντε δεκαετίες μετά τα γεγονότα του 1974, η Ελλάδα τιμά τη μνήμη όσων υπερασπίστηκαν την Κύπρο και «αρνήθηκαν να συμβιβαστούν με τα τετελεσμένα της βίας των όπλων».

«Σταθερά στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας»

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη διαχρονική θέση της Αθήνας ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερά στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, στηρίζοντας μια λύση του Κυπριακού στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, των αποφάσεων του ΟΗΕ και των ευρωπαϊκών αρχών.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στην προσπάθεια για μια «δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη διευθέτηση» του Κυπριακού, με σεβασμό στο συμφωνημένο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ως μια σημαντική ευκαιρία για την επανεκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης, σημειώνοντας ότι κάθε προσπάθεια θα πρέπει να κινείται μέσα στις παραμέτρους που έχουν καθοριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

«Μια Κύπρος χωρίς κατοχικό στρατό και παρωχημένες εγγυήσεις»

Στο μήνυμά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε το όραμα για το μέλλον της Κύπρου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια σύγχρονη, ενωμένη ευρωπαϊκή χώρα.

«Στόχος είναι μια Κύπρος επανενωμένη, χωρίς κατοχικό στρατό και ξεπερασμένα συστήματα εγγυήσεων. Μια σύγχρονη χώρα που θα ευημερεί μέσα στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, ο πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα συνέχισης της προσπάθειας για επίλυση του Κυπριακού, σημειώνοντας:

«Συνεχίζουμε τον δύσκολο αγώνα. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε!».

{https://www.facebook.com/kyriakosmitsotakis/posts/1602269521256153?ref=embed_post}

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