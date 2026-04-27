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Ανδρουλάκης: Ο Ντίλιαν εκβίαζε δημόσια το πρωθυπουργό και δεν κλήθηκε καν να καταθέσει
Πολιτική
12:38 - 27 Απρ 2026

Ανδρουλάκης: Ο Ντίλιαν εκβίαζε δημόσια το πρωθυπουργό και δεν κλήθηκε καν να καταθέσει

Reporter.gr Newsroom
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Ανοίγοντας τη συζήτηση τη Δευτέρα (27/4) με την ομοσπονδία εργαζομένων στην καθαριότητα και ειδικά στις σχολικές μονάδες, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχολίασε την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλλα, ότι  δεν συντρέχει περίπτωση ανάσυρσης από το αρχείο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και επανεξέτασης της υπόθεσης των παράνομων παρακολουθήσεων.

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε επ’ αυτού:

«Επιτρέψτε μου, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση μας να αναφερθώ σε μια έκτακτη εξέλιξη, που είχαμε στο σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων.

Σήμερα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποφάνθηκε ότι δεν θα ανασυρθεί από το αρχείο η διάταξη Ζήση.

Και επί της ουσίας η διάσταση της κατασκοπείας και η σύνδεση των κρατικών αρχών με το predator, ενταφιάζονται για μια ακόμη φορά!

Επί εβδομάδες μετά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, ο Άρειος Πάγος παρέμενε σιωπηλός, χωρίς να προβεί ούτε σε στοιχειώδεις ανακριτικές πράξεις.

Περιέργως, ο απόστρατος Ισραηλινός αξιωματικός (σ.σ. ο Ταλ Ντίλιαν) ενώ εκβίαζε σε δημόσια θέα τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και μιλούσε ξεκάθαρα για συνεργασία του ίδιου με το κράτος, δεν κλήθηκε καν από τον κ. Τζαβέλλα να καταθέσει!

Δηλαδή ο άνθρωπος που εκβίαζε τον Έλληνα Πρωθυπουργό δεν κλήθηκε να καταθέσει στην ελληνική δικαιοσύνη.

Όλα αυτά περιγράφουν την κατάσταση στα ζητήματα του κράτους δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών στην Ελλάδα του 2026. Αυτή η Ελλάδα δεν αξίζει στον ελληνικό λαό και για όλα αυτά υπεύθυνος είναι ένας: ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Γι’ αυτό, κάθε δημοκράτης και κάθε δημοκράτισσα πρέπει να αγωνιστούμε αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν παρελθόν. Όσο μένουν σε σημαντικές θέσεις εξουσίας, είναι επικίνδυνοι για τον τόπο».

Ερχόμενος στα αιτήματα των σχολικών καθαριστριών ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι «τα αιτήματά σας είναι δίκαια, γιατί δεν έχετε πλήρη απασχόληση, αλλά μισθούς πείνας και εργασιακή ανασφάλεια».

«Στεκόμαστε στο πλευρό σας. Σε μια εποχή που κάποιοι κερδίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και μιλάμε για ανάπτυξη, κάποιοι συνάνθρωποί μας να ζουν με τρίωρη και τετράωρη εργασία και μισθούς πείνας. Ειδικά εσείς που καθημερινά αγωνίζεστε για την υγιεινή και την ασφάλεια των παιδιών μας».

Στη συνάντηση εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ παρέστησαν ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εργασίας Παύλος Χρηστίδης, ο Γραμματέας της Κ.Ο. Δημήτρης Μπιάγκης, ο αναπληρωτής Γραμματέας Κ.Ο. Ιωάννης Τσίμαρης και ο Γραμματέας του Τομέα Εργασίας Νίκος Δήμας.

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