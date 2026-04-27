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ΣΥΡΙΖΑ: Με επιλογή της ηγεσίας του Αρείου Πάγου κουκουλώνεται ξανά το σκάνδαλο των υποκλοπών
Πολιτική
14:14 - 27 Απρ 2026

ΣΥΡΙΖΑ: Με επιλογή της ηγεσίας του Αρείου Πάγου κουκουλώνεται ξανά το σκάνδαλο των υποκλοπών

Reporter.gr Newsroom
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Την απόφαση του Αρείου Πάγου να μην επανεξετάσει την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία και θα παραμείνει στο αρχείο, σχολίασε σήμερα (27/4) μέσω επίσημης ανακοίνωσής του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Κουμουνδούρου:

«Η σημερινή απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές πλήττει το κύρος της Δικαιοσύνης αλλά και την ελληνική Δημοκρατία. Η εξέλιξη αυτή είναι επικίνδυνη και για τη Δικαιοσύνη και για τη Δημοκρατία.

Με δεύτερη επιλογή της ηγεσίας του Αρείου Πάγου κουκουλώνεται ξανά το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Η νέα απόφαση, αυτή την φορά του εισαγγελέα του ΑΠ Κ. Τζαβέλα, έρχεται χωρίς έρευνα και χωρίς στοιχεία να ακυρώσει και κυριολεκτικά να «μπαζώσει» την απόφαση του μονομελούς Πλημμελειοδικείου. Μια απόφαση πολλαπλώς τεκμηριωμένη.

Η ανώτατη Δικαστική Εξουσία αρχειοθετεί το σκάνδαλο, με διάτρητα επιχειρήματα, αντί να επιτελέσει τον συνταγματικό της ρόλο για την διερεύνηση των ατελείωτων σκανδάλων και την απονομή Δικαιοσύνης.

Η απόφαση αυτή σταματά την έρευνα για κακουργήματα που αφορούν τον πυρήνα της Δημοκρατίας, όπως το αδίκημα της κατασκοπείας και της παραβίασης της συνταγματικής αρχής για την προστασία των συνομιλιών. Και κυριολεκτικά απαγορεύει την αποκάλυψη της αλήθειας και την απονομή της δικαιοσύνης.

Όταν το Κράτος Δικαίου υπονομεύεται από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς με διάτρητες αποφάσεις αλλά και κυβερνητικά στελέχη που προσπαθούν να καθοδηγήσουν αποφάσεις της Δικαιοσύνης ή να εκφοβίσουν δικαστικούς λειτουργούς όπως γίνεται με την Ευρωπαία εισαγγελέα, είναι ευθύνη του δημοκρατικού κόσμου και της αντιπολίτευσης να υπερασπιστεί τα θεμέλια της θεσμικής λειτουργίας της Δημοκρατίας, είναι η ώρα να μιλήσει για την επόμενη μέρα στη χώρα που θα περιλαμβάνει και την αποκατάσταση της θεσμικής λειτουργίας και ομαλότητας και την δημοκρατική αναγέννηση της πατρίδας μας.

Σήμερα λύθηκε και άλλη μια απορία, αυτός ήταν ο λόγος που δεν κινήθηκαν νομικά για να υπερασπιστούν τα δημοκρατικά και συνταγματικά δικαιώματα τους πολλοί κορυφαίοι υπουργοί παρακολουθούμενοι από την ΕΥΠ και το Predator, και μάλιστα -κατά τύχη- εναλλάξ.

Ας γνωρίζουν όμως όλοι ότι το Κράτος Δικαίου, η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη δεν αρχειοθετούνται».

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