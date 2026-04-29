Μητσοτάκης στο υπουργικό: Ενεργός ο ρόλος των βουλευτών - Διακριτές οι αρμοδιότητες κυβέρνησης και Βουλής

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο το μεσημέρι της Τετάρτης 29/4, τόνισε ότι η ενεργή συμμετοχή των βουλευτών στη διαμόρφωση των κυβερνητικών πολιτικών αποτελεί βασικό στοιχείο για την αναβάθμιση του ρόλου τους.

Όπως ανέφερε, η έννοια του επιτελικού κράτους αφορά αποκλειστικά την εκτελεστική εξουσία και όχι τη νομοθετική, επισημαίνοντας ότι οι αρμοδιότητες κυβέρνησης και Βουλής είναι διακριτές και σαφώς καθορισμένες από το Σύνταγμα.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ βουλευτών και κεντρικής διοίκησης, ιδιαίτερα σε ζητήματα που σχετίζονται με την περιφερειακή ανάπτυξη. Έφερε ως παράδειγμα τη διαβούλευση για τις ορεινές και νησιωτικές περιοχές, στην οποία –όπως είπε– οι βουλευτές συμμετείχαν ενεργά, συμβάλλοντας στον σχεδιασμό πολιτικών για την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη συμμετοχή των βουλευτών στην προώθηση της ανάπτυξης στις εκλογικές τους περιφέρειες, υπογραμμίζοντας πως η συνεργασία αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στο πλαίσιο του συνολικού κυβερνητικού σχεδιασμού.

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