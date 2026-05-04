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Σιακαντάρης: Το «Μανιφέστο» είναι ένα πρόγραμμα αρχών, όχι ιδρυτική διακήρυξη κόμματος
Πολιτική
16:54 - 04 Μάι 2026

Σιακαντάρης: Το «Μανιφέστο» είναι ένα πρόγραμμα αρχών, όχι ιδρυτική διακήρυξη κόμματος 

Reporter.gr Newsroom
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Το μανιφέστο είναι μία εργασία που μας ανέθεσε το Ινστιτούτο Εργασίας και ο Αλ. Τσίπρας να διαμορφώσουμε ένα πρόγραμμα αρχών, όχι όμως ένα κομματικό πρόγραμμα, δήλωσε  συντονιστής Ομάδας Εργασίας του Ινστιτούτου Α. Τσίπρα, Γ. Σιακαντάρης, στα Παραπολιτικά 90,1. «Δεν είμαστε ούτε διακήρυξη κόμματος ούτε κόμμα ούτε πρόγραμμα». 

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο κ. Σιακαντάρης:

«Το μανιφέστο είναι μία εργασία που μας ανέθεσε το Ινστιτούτο Εργασίας και ο Αλ. Τσίπρας να διαμορφώσουμε ένα πρόγραμμα αρχών, όχι όμως ένα κομματικό πρόγραμμα. Δεν είμαστε κόμμα, εμείς οι 12 αποτελούμε απλώς μία επιστημονική ομάδα που συστάθηκε με αποκλειστικό σκοπό να διαμορφώσει και να συγκεκρινοποιήσει την ιδέα ότι η Σοσιαλδημοκρατία, η Ριζοσπαστική Αριστερά και η Οικολογία δεν μπορούν να προχωρήσουν παραπέρα αν δεν ενώσουνε όχι τις δυνάμεις τους αθροιστικά αλλά σε ένα νέο πεδίο. Σε ένα νέο πεδίο που θα παντρεύει το ρεαλισμό με το ριζοσπαστισμό της ιδέας της αναδιανομής και την ριζική κριτική στο παραγωγικό μοντέλο που κάνει η οικολογία. Επομένως δεν είμαστε ούτε διακήρυξη κόμματος ούτε κόμμα ούτε πρόγραμμα».

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